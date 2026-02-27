江美儀激罕談前夫吳君祥新歡　年輕時曾渴望做媽媽

江美儀曾與吳君如胞弟吳君祥曾有一段長達十年的婚姻，兩人最終在2016年正式分道揚鑣。近日，江美儀接受陳志雲YouTube頻道節目《志雲頻道 stephenchannel》專訪，罕有地公開剖白當年離婚的真正原因，並親自揭開兩人由閃婚到走向分手的種種細節，坦言兩人現時的關係「做朋友好過做老婆」。

江美儀接受陳志雲YouTube頻道節目《志雲頻道 stephenchannel》專訪。（影片截圖）

拍拖3個月極速閃婚：無所謂㗎，咪結囉

江美儀與吳君祥的戀情當年備受矚目，但其實兩人的步入婚姻殿堂的決定相當倉卒。在專訪中，陳志雲問及兩人的婚姻歷程，江美儀透露兩人當年僅僅拍拖了極短時間便決定結婚。江美儀回憶道：「幾個月，三個月囉，就結婚喇！」。她坦言當時的心態非常隨性，當男方提出求婚時，她覺得「無所謂㗎，咪結囉！」

江美儀和吳君如弟弟吳君祥曾經長跑11年，更被揭發在美國西雅圖已經結婚。（IG@elenakongmayyee）

江美儀曾與前夫吳君如細路吳君祥愛情長跑11年。（資料圖片）

美儀直言跟吳君祥做朋友比做夫婦更舒服：「好似親人咁仲舒服，大家冇咁大壓力。」（VCG）

前夫已有新歡拒打擾：憧憬拍拖唔憧憬一齊生活

被問道二人現時的關係，江美儀表示兩人現時「OK啦，係好朋友」，但她強調不會過度介入對方的生活，尤其考慮到男方現時已經有新的另一半：「因佢而家有另外一個了嘛，所以我唔會成日搵佢，即係真係有需要搵先搵啦，唔係因為憤怒而分手。」至於被問到對愛情是否還有憧憬時，她笑言：「我憧憬拍拖，但我唔憧憬一齊生活。」。

吳君祥去年底帶新歡融入吳家與冬嬸出席宴會。（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》FB照片）

二人態度親暱。（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》FB照片）

年輕時曾渴望做媽媽 現徹底打消生育念頭

至於生兒育女，江美儀直認年輕二十幾歲時也曾非常渴望做媽媽，甚至會主動去抱別人的BB，但無奈當時身邊的伴侶並沒有這個打算。時至今日，她已徹底打消了生育的念頭，坦言現時的自己已經沒有耐性和能力去照顧一個新生命：「我未必要咁嘅耐性，同埋未必有咁嘅能力囉。」