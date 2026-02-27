陳芷盈牽手為病榻前父親打氣 會考零分父為撐女兒追夢續做清潔工
撰文：程嵐風
憑TVB歌唱節目《中年好聲音3》奪得第7名、順利簽約成為TVB Music Group歌手的陳芷盈，一向與家人感情深厚。今日（27日）她在社交平台發布了一張令人憂心的病床照，透露摯愛的父親正在留醫，更心痛發文祈求神蹟降臨，引來大批網民及教友留言集氣祈禱。
病榻前一家三口牽手打氣
從芷盈上載到IG的照片可見，陳爸爸穿著紫色病人服躺在病床上，手上夾著醫療儀器，情況令人擔憂。照片中，芷盈與相信是陳媽媽雙雙緊緊握住陳爸爸的手，一家三口在病榻前互相扶持，畫面洋溢著濃厚的親情，惹人鼻酸。除此之外，她亦分享了一張溫馨的童年父女合照，相中陳爸爸西裝筆挺，年幼的芷盈則舉起「OK」手勢，足見父女倆一直關係極佳。
發文祈求神蹟
芷盈在帖文中深情寫道：「多謝爸爸一路以來支持芷盈服侍主❤️求主繼續帶領👣👣憐憫醫治👐🏻爸爸👨🏻I Love U🫶🏻我知道你好愛好愛我🥹你亦都好愛主耶穌✝️」她同時感激親友及弟兄姊妹的關懷問候與代禱。
零分會考生捱過低谷
其實芷盈的音樂追夢之路絕不平坦。2003年會考時，因患有學習障礙，即使再努力依然考獲零分，幸好在家人的愛與信仰的支持下走出黑暗，及後修讀毅進及IVE文憑，並由2011年起投身福音歌手行列。
老父延遲退休做清潔工撐追夢
而她當初鼓起勇氣參加《中年好聲音3》，最大動力正正是為了報答爸爸。她在海選時曾透露，年邁的父親為了支持她的唱歌夢想，竟甘願放棄退休生活，重新復出做清潔工賺錢。為讓爸爸知道女兒是有實力、有人欣賞的，驅使陳芷盈參加《中年3》決心要在舞台上證明自己的實力。