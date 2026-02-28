陳庭欣打匹克球釣金龜？ 　吳家樂大爆內幕鄧兆尊聽完「嘩」一聲

陳庭欣與彩豐行老闆楊振源（Benny）分手後，其感情狀況成為焦點，不少網民都持續關注，到底圈中「金牌媒人」林盛賦（Bob）能否順利為她尋得心儀另一半。近期陳庭欣受訪時，都會提到自己最近於玩新興運動匹克球（Pickleball），除了到處推朋友「入坑」一齊打之外，還計劃考教練牌。日前（26/2）由吳家樂和鄧兆尊主持的網台節目《娛樂好好玩》中，吳家樂就提到陳庭欣打匹克球的內幕。



吳家樂大爆內幕！（《娛樂好好玩》截圖）

節目寫手問陳庭欣係咪打匹克球釣金龜？吳家樂個答案就非常模棱兩可。（《娛樂好好玩》截圖）

陳庭欣打匹克球釣金龜？

吳家樂和鄧兆尊講起匹克球這個新興運動，吳家樂提到不少圈中人都有玩匹克球的習慣。節目寫手也說到，最近有新聞指陳庭欣打匹克球，也有網民指她是為了「釣金龜」識有錢人。吳家樂也表示，自己與她在同一個打匹克球群組，坦言是陳庭欣介紹他去打匹克球。

鄧兆尊聽完「嘩」一聲（《娛樂好好玩》截圖）

吳家樂爆匹克球群組多後生女

吳家樂又說：「當然我冇見到佢（指自己是初級，而她是高級組），佢哋係打到出去打比賽，我諗接觸咗就會明白個好玩處。我諗開心嘅係，接觸咗多咗我少見嘅人。譬如話，黃德賦、滕麗名呢啲咁耐冇見嘅朋友。最勁係咩？咁多後生女⋯⋯」

鄧兆尊聽完「嘩」一聲，話點解吳家樂唔叫埋佢去。（《娛樂好好玩》截圖）

鄧兆尊心郁郁

說罷，他打開手機與鄧兆尊分享：「呢啲YouTuber，嗰啲又網紅，好多人打！」鄧兆尊又笑言：「帶我去呀嘛，早啲畀相我睇呀嘛！」兩人似是睇到震撼畫面，鄧兆尊突然「嘩」了一聲，吳家樂回說一句：「（呢堂）full咗。」鄧兆尊：「嘩，會full㗎？」