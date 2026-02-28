重遇25年前《尋秦記》閒角士兵　古天樂認得出主動握手全無架子

《尋秦記》電影版成為近期最熱門討論話題之一，2001年電視版《尋秦記》也備受觀眾和網民熱捧。有不少網民都興奮重溫劇集版，有網民竟然在《尋秦記》劇集中尋找到疑似陳偉霆的身影。



《尋秦記》在TVB終於重播！（網上圖片）

趙盤冒充嬴政登上秦王，完全是項少龍一手策動的計劃。（《尋秦記》電視劇截圖）

《尋秦記》熱潮再現：網民驚見「陳偉霆」身影

有網民重溫劇集時，在其中一集中在發現了其中一位激似陳偉霆的士兵。網民表示，除了外形，就連聲線都有幾分相似，並將截圖分享到社交平台，留言寫道：「重溫尋秦記 彈幕都說這個是陳偉霆」，隨即引起熱議。不少網民看到帖文後，都以為該閒角是由陳偉霆演出，更留言表示：「陳偉霆以前在香港經常演配角，不太紅」、「睇完呢集我都驚呆了」、「聲音好像哈哈哈哈哈哈」、「路人甲的味道，完全不起眼」。

有幾多人認得出係佢？（《尋秦記》截圖）

有幾多人認得出佢係譚權輝？（《尋秦記》截圖）

真身竟是《中年好聲音2》譚權輝

當然，這一位閒角並非陳偉霆，皆因當時陳偉霆大概是就讀中學的年紀，有人指出是一位叫「何顯達」的演員，但也錯誤資訊。其實，這位激似陳偉霆的閒角士兵是曾經參加《中年好聲音2》的譚權輝。中年好聲音2起底｜譚權輝好猛料 贏過歐洲歌唱冠軍得陳木勝賞識

譚權輝曾參加《中年好聲音2》。（《中年好聲音2》截圖）

超強隱藏背景

早前，譚權輝接受《香港01》訪問時，透露自己在19歲的時候已經代表英國出戰全歐洲華人歌唱大賽，並奪得了總冠軍。有幾威水？要參加亦不是易事，首先在英國每一埠中有約100人參加比賽，之後要在全英國的「埠」中過千人之中脫穎而出，再到荷蘭與全歐洲的華人比賽，粗略估算，要成為「歐洲冠軍」也是萬裡挑一的人。在成為「歐洲冠軍」後，譚權輝並沒有停步，而是選擇繼續歌唱之路，參加第15屆華星歌唱比賽。20歲時又加了TVB做藝員，7年後才離開TVB，赴英深造音樂，繼續自己的歌唱事業。近年他已是一位資深表演者、歌唱導師及演出司儀。

譚權輝參加過唔少歌唱比賽。（第15屆華星歌唱比賽 截圖）

譚權輝差一步入電影圈。（受訪者提供）

本尊親自回應撞樣 笑稱自愧不如

譚權輝接受《香港01》訪問時，談到「撞樣陳偉霆」事件也覺得有趣。他回答：「我都想似哈哈，人哋咁靚仔但係好奇怪嘅係我前後至少有四五次在演出期間人哋以為係陳偉霆，我諗有機會係眼眉神情並非外型，多謝網民錯，自愧不如。」陳偉霆驚現《尋秦記》劇集版惹熱議？ 網民驚訝：路人甲的味道

譚權輝見返古天樂。（受訪者提供）

大讚古老闆親民熱情無架子

他表示，早前在宴會上偶遇古天樂，對方竟然還認得他。「早排我喺宴會演出古天樂係客人的嘉賓，當場傾咗幾句，佢好犀利！好快就認得我，我仲記得以前拍攝電視《尋秦記》古老闆經常會睇play back，我們就喺佢旁邊，佢亦會講笑，工作人員又會一齊笑，他嘅外表比較cool，由於經常喺廠見到，熟悉之後發現其實佢好好笑，亦好熱情，呢次佢認見到我之後主動同我握手，非常親民冇架子。」