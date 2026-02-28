翁靜晶重提曾志偉架空劉家良奪權　無懼爆大鑊：佢帶你出身㗎矮仔

翁靜晶素有「女俠」之稱，不畏強權的形象深入民心，近日她在自己的節目《危險人物2.0》上，向嘉賓雪梨重提當年聲討兩位圈中大哥成龍及曾志偉的往事。她先是講到曾志偉當年於武師公會戶口架空劉家良及其權限，卻仍要劉師傅與她做擔保，翁靜晶當年憤而當眾爆大鑊，透露曾志偉事後反應，又斥曾志偉：「劉師傅帶你出身㗎，矮仔！」之後她再談到圈中另一大哥——成龍，解釋當年為何會陪吳綺莉開記招，澄清「吳綺莉從來冇收過佢斗零！」

劉師傅為武師爭福利遭封殺 拍內地片後被台灣拒諸門外要寫悔過書

翁靜晶指先夫劉家良師傅曾在影圈遇過許多不公允的事，亦曾被視為眼中釘。他說劉師傅為了讓龍虎武師有工開，有時工作需要四個人，他會增至六個；又曾兩度發起罷工，邵氏對他很有意見，她說：「嗰時係當紅導演，方逸華邵逸夫唔敢掂佢，佢搞咗罷工加咗武師嘅錢，但係搞完罷工人哋唔記住你咩？後來收視唔好，電影冇咁賣座，就喺嗰度報返你所有嘅仇。」劉師傅拍完銀都的內地片《南北少林》後，因當時的規矩，其作品將不能再於台灣賣埠：「電影要喺台灣上，你必須成為自由公會會員，拍咗大陸戲，自由公會就踢你出去。」邵氏未如承諾幫劉師傅拆解，於是有很多年都沒人找他拍戲，怕不能賣埠，直至後來新藝城及麥嘉幫手，叫他去自由公會寫悔過書認自己當年「一時糊塗」，劉家良方能再去嘉禾等拍戲。

曾志偉奪權架空劉家良戶口 翁靜晶兩公婆卻要繼續做擔保

此後，劉家良與成龍接拍《醉拳II》，他籌錢開武師公會，要買會址，而說到這裡時，翁靜晶就不得不講曾志偉：「呢度關曾志偉好多嘢，我咁講，你冇乜點惹我啦而家，但係嗰時做嗰啲嘢我喺嗰時已經制裁咗佢！」她透露當年劉師傅為買武師公會會址，去嘉禾傾好了一千萬製作費，當中有60萬是自己片酬：「呢個錢攞咗返嚟之後，就去買九龍灣一個會址，攞嚟做武師會，但係唔夠錢，要供會，1000萬到咗位之後，曾志偉同埋佢嗰啲friend，開會將劉師傅刪除咗，控制咗銀行戶口，將佢所有權限全部取消晒。但係嗰層樓係我哋做擔保，我唔記得係劉師傅定係我做擔保人，佢攞晒啲錢，攞晒所有控制權。」

首映禮當眾爆大鑊追數 曾志偉嚇親即耍冧：師母話事

她指劉師傅也曾從這1000萬中出糧予武師，但有副導演捲走其中10萬「走佬」，結果都要在劉師傅的60萬之中扣除，翁靜晶憤憤不平問：「個錢一路一路扣，後面好多嘢扣，扣到好多吓，都唔緊要，你將佢踢走咗，攞走咗個戶口，武師會個會址當然係用武師會去hold啦，但係擔保人係我哋喎！我同志偉講『你依家做咗會長，你攞晒所有嘢，個擔保你幫我攞返出嚟，你唔可以啲債就我孭晒。』嗰度唔知好多百萬，佢一路都唔睬我，唔肯去幫我哋攞返個擔保。」

見追數不果，翁靜晶於是在某次首映上，當住記者為劉家良發聲：「我就做返我個角色，『我今晚有啲嘢要同大家講！曾志偉蝦我哋！』我哋當住全世界爆出嚟，我性格係咁，角色好連貫，爆大鑊爆到……我話『曾志偉你好快啲搞返掂呢個擔保！唔可以再搵我哋做擔保！攞晒啲錢我哋就做擔保！』跟住記者賣咗出嚟，喺咁多人面前就係咁樣，跟住佢就覆返話『唔好意思呀，師母！師母話事，師母話事！』」再經過一輪追討和交涉，事情終於得以解決，不過此刻講起曾志偉及成龍，她仍覺得二人不尊師重道：「曾志偉嗰時做龍虎武師，同成龍都係，跟劉師傅出身，劉師傅帶你出身㗎，矮仔！」

還原陪吳綺莉開記招真相 指吳綺莉母女從未收過成龍一分一毫

而講到成龍，相信不少人都記得，翁靜晶曾伴著吳綺莉開記招聲討對方，她笑言：「唔知點解次次都同佢冤家路窄。」翁靜晶當初因定慧寺的尼姑牽線結識吳綺莉，儘管最終她發現該尼姑是騙子，但翁靜晶與吳綺莉卻變得熟稔，她亦知道了對方的故事。雪梨問：「你係咪幫佢聲討成龍呀？」翁靜晶：「係！因為嗰時佢俾人話收咗成龍錢，其實吳綺莉一毫子都冇收過成龍。」雪梨指自己聽過另一版本：「吳綺莉懷孕嘅時候就同A君講，我要咁多咁多錢先生呢個BB，呢個係傳說，我話『會唔會呀，人哋會唔會咁樣做呀？我覺得唔會囉。』」

揭吳綺莉當年順從母親意願誕女 卓林成長慘情

翁靜晶大讚吳綺莉從以前起已經好靚，至於當年為何會決定誕下女兒卓林，原來是聽從母親的建議：「吳綺莉個阿媽喺後面做咗好多嘢，話你唔使擔心，我哋有信教，細蚊仔有生命，唔應該去毁滅佢。佢都係因為宗教信仰，佢媽媽亦都話你唔使擔心，我哋會幫你照顧，佢媽媽係做生意嘅人，佢覺得佢有媽媽咁嘅後盾，唔需要退。點知生咗出嚟遇到呢件事，佢同媽媽之間發生好多矛盾，吳綺莉一毫子都冇收過成龍，佢媽媽冇收到，佢自己亦都冇收到。」

吳綺莉獨自去上海生活，靠做裝修設計賺了點錢，省起儉用夠與卓林在香港有個居所，但生活拮据，甚至連母親過世搞遺產稅都要向翁靜晶借錢。不過外界竟有傳房祖名出錢養兩母女，愈來愈多謠言，加上卓林又報警控告母親家暴等等，於是翁靜晶認為要陪吳綺莉澄清：「我記得有日俾人拉咗，卓林喺大埔報警話媽媽打佢，拉咗之後話已經好慘，猛咁傳出啲唔係真嘅嘢，話佢攞咗幾多幾多錢，於是精神崩潰爆煲，我話唔該一次過講清楚，我就陪佢出嚟話『從來冇收過佢斗零！佢講到明唔會養個女！』個女成個成長歷程都好慘。」

雪梨佩服做「架兩」夠膽色 翁靜晶霸氣寸成龍：驚佢有牙

雪梨聽完之後，指翁靜晶很喜歡做「炸兩」（架兩），翁靜晶認為自己沒可能不幫手，雪梨續謂：「你做炸兩都好，因為你唔係呢行，唔需要靠呢行搵錢，我覺得做炸兩都唔係咁易做，仲要做吳綺莉嘅炸兩，你真係大膽呀！」翁靜晶繼續發揮大無畏本色：「我驚佢有牙？（雪梨：佢真係有牙吖嘛。）我哋兩個都61歲，佢老過我哋，啲牙肯定仲早甩過我哋。」