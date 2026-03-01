前TVB花旦返娘家錄節目孭逾30萬Hermès手袋　轉行從商豪捐100萬

現年41歲的前無綫（TVB）花旦楊秀惠近年專心打理美容生意，創業短短幾年，生意額已經突破1億，她更開設線上課程學院「VY Academy」，分享自己創立網店、做生意的心得，成功轉型為商界女強人！2019年楊秀惠低調嫁給富貴男友葉世揚，婚後誕下兩女一子，組成五口之家。早前楊秀惠返娘家TVB錄製節目《新春保良迎金馬》，日前她就在IG曬出當日的靚相，並寫道：「年前錄影，年初一播出，今天才有時間整理照片按下分享。時間過得很快，遲來的更新，也是生活的一部分❤️」

楊秀惠返娘家孭30萬Hermès手袋豪捐100萬

相中所見，身穿深紅色西裝的楊秀惠一身打扮十分幹練，而她拎着的價值逾30萬的Hermès Constance更是相當搶鏡！除了富貴現身TVB之外，楊秀惠更以個人名義捐出100萬！楊秀惠是《馬來西亞華裔小姐競選》五料冠軍，其後參加《2004年國際華裔小姐》五強止步，獲TVB賞識簽約成為旗下藝人，成為人氣花旦之一，直至2020年提早解約，正式離巢。

楊秀惠實現財務自由生活富貴

楊秀惠早在2013年就以過百萬創立網店「楊秀惠美妝店」，從事美容產品代理生意，業務更擴充至新加坡、馬來西亞、澳門及海外等多地，她曾拍片分享心得，直言已實現財務自由：「財務自由令到我可以揀自己鍾意做嘅事，就好似過去幾年，我都推咗好多主角嘅角色，我仲將無綫預支畀我嘅人工，一大筆錢還番畀佢哋。其實只要我繼續喺無綫工作，我係唔需要還錢畀佢哋，但我就揀咗去做自己鍾意做嘅事，所以就將筆錢退番畀無綫。財務自由除咗可以做自己喜歡做嘅事，亦係一個say no嘅能力。」生意愈做愈大的楊秀惠，生活愈見富貴，她經常都會坐遊艇出海，又大曬名錶及Hermès手袋！

