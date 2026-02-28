江欣燕吸煙近40年被指食得「好狼」　靠一物成功戒煙每年慳3萬

現年58歲的江欣燕（欣欣）早前出席TVB新劇《俠醫》宣傳活動時，被發現面容浮腫兼現雙下巴，在台上更出現神情怪異、不停碎碎唸的狀況，小休期間甚至當眾除鞋赤腳滿場飛，惹來外界對其健康狀況的關注。雖然她早前曾透露患上甲狀腺亢進症需要服藥，但她解釋當日的反常舉動，其實與她近期決心戒煙有關。日前江欣燕作客鄭丹瑞（阿旦）的YouTube節目《健康旦》，親自剖白這段漫長又艱辛的戒煙經歷，分享由「剪飲管扮食煙」開始，到享受無煙自由的自在生活。

討厭踎冷巷廁所 決心「解放欣欣」

阿旦在節目中踢爆江欣燕以往煙癮極大，形容她食煙「好狼」，當年欣欣訂婚時，阿旦更送上一個煙灰缸作賀禮。不過，踏入50餘歲關口的欣欣突然覺醒，直言不想再被香煙「管住」人生。她無奈表示，以前和朋友食飯，別人是找逃生出口，她卻是四處尋找吸煙區，甚至要被迫躲在又暗又濕的後巷或廁所旁邊抽煙。為了不想再做這些鬼祟行為，她決心要「解放欣欣」，某天突然「叮一聲」便打電話叫外傭將家中所有打火機及煙灰缸全部收起，連車上的都不放過，決心斬斷煙根。

拍《俠醫》一度破戒 靠「咬飲管」克服心魔

戒煙初期無疑是最痛苦的，尤其是那口「飯後煙」。欣欣坦言起初會感到心煩意亂、不停想找東西吃，但又怕發福，唯有靠深呼吸和去海邊散步來分散注意力。她發現自己最懷念的其實是「手夾着煙」的動作，失去這個動作令她覺得生活枯燥無聊。

在拍攝《俠醫》期間，她一度破戒復吸，但她沒有因此放棄，反而告訴自己「再試一次」。身邊有朋友提議她轉食電子煙，但她深知這並不合法，被抓到反而「更大鑊」而斷言拒絕。為了克服手部動作的心魔，她想出了一個奇招：「我曾經有一個飲管，長期剪到一個長度皺晒，攝晒喺化妝袋電話，隨時心引起三蛇肥嘅時候就拎出來揸住。」

毛舜筠教「演員乜都要學」染煙癮

談到當初染上煙癮，原來是因為拍戲需要。欣欣憶述初戀男友有吸煙習慣，當時的她其實極度討厭煙味。直到1989年與吳君如合作拍攝電影《猛鬼撞鬼》飾演母女，劇情需要她抽煙，完全不懂的她被煙燻得淚流滿面。當時的好友毛舜筠見狀，便以前輩口吻勸導她：「演員係要咩都學嘅，識咗最好自己唔食啦。」結果為了練習演技，她反倒「自己呃自己」戲假情真地染上了煙癮。

戒除依賴重獲新生 年慳三萬最開心

經過一輪與自己的心理角力，欣欣如今已經能坦然面對誘惑。現在即使跟朋友去酒吧飲酒，看著別人在旁吞雲吐霧，她亦能無動於衷。她頓悟出人生根本不需要靠一支白色的物體和打火機來獲取安全感，戒煙其實是一場「自己同自己玩嘅遊戲」，無需理會別人的冷言冷語。

成功戒煙後，欣欣笑言感覺自己重置到了「18歲的原廠設定」，連帶性格都變得更開朗，也戒掉了酗酒的壞習慣。不過講到最實際的收穫，莫過於省下了一大筆買煙錢，她開心說：「一年慳返三萬幾蚊，錢喎一諗起錢就開心啦！」

