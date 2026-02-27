44歲黃榕盼馬年有好姻緣　做人版助OL操Fit Body　尹蓁晞有賢妻味

踏入金馬年，形象指導兼公關許嘉浩(Karl Hui)日前率領旗下藝人 尹蓁晞(Yumi)、 黃榕(Gloria)、 練樂儀(Alina)、 李諾陶(Lotto)、 陳嘉慧(Kelly C.)等連同一眾網紅模特兒及公司團隊以一身「紅噹噹」造型舉行新春開年團拜。

Karl派利是。

44歲黃榕望馬年有好姻緣

44歲的黃榕今年被師傅指點有財運,且創業，新年假期也不忘日日健身以健美小姐冠軍的姿態做「人肉生招牌」。於新地方合作設立自己小小的健美工作室，致力教授健美新手入門新課程，一開始就成功吸納不少OL及女粉絲報名，幫她們操Fit Body。她更聽取意見，把握AI新趨勢上課自學以AI技能製作健美線上交流短片，讓OL學生們即使平日工作繁忙，放工後亦可以短片補課。不過，黃榕亦盼望有新戀情，新年買下桃花轉運，望有好桃花良緣。

黃榕希望馬年有好姻緣。

新年假期也不忘日日健身以健美小姐冠軍的姿態做「人肉生招牌」。（ig圖片）

尹蓁晞增值自己學習調酒

而尹蓁晞也有新喜好, 小喝兩杯的她最近學習調酒，新年時也調出適合姊妹們喝的Ladies Drink慶祝。對飲食有自己要求的她更醉深研究廚藝，以新鮮健康食材製出各項Fusion菜，甚有入得廚房出得廳堂的「賢妻」味。

Karl幕前幕後雙線發展

Karl表示身在「大家族」，每年新年大年初一必定來個喜氣洋洋的大拜年晚飯。Karl透露今年繼續幕前幕後雙線發展，其網上頻道除了大大擴展直播時段，創意無限的團隊更會加入更多喜劇短劇新環節,為大家帶來歡樂。Karl的衣飾自家品牌更擴展到推出精品新系列，新年的合作新品將把黃金蛋撻、雞蛋仔、鴛鴦等香港傳統特色氣味混入香薰飾物及擺設等新品。讓遊客來港一年四季都有一個具香港特色氣味且可長期儲放的香港手信,以香港人情味唱好香港。