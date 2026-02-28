孫耀威聲帶術後火速復工　禁聲期屆滿即北上吸金　網民：搵食艱難

現年53歲的「不老男神」孫耀威（Eric），入行多年憑住凍齡外表擄獲不少粉絲心。不過，外表看似「食咗防腐劑」的他，身體卻早已隱藏不少勞損。早前他因聲帶出血及鼻粉瘤問題入院動手術，更被醫生警告有失聲危機。沒想到術後短短半個月，仍在康復期的他已急急腳北上開工，令不少網民大感心酸，直言：「藝人搵食真係艱難！」



早前孫耀威透露近年聲帶有事，需要戒口。(資料圖片/葉志明攝）

孫耀威一度瀕臨失聲

孫耀威早年已曾透露聲帶出現嚴重問題，每次演出後都會喉嚨劇痛紅腫，起初以為只是普通發炎，後來證實是聲帶出血。雖然曾一度停工休養並戒酒救聲，但近期病情疑似復發。11日他在IG上載身處病房的片段，見他眉頭深鎖、面容略帶憔悴，叮囑粉絲為他祈禱。其太太陳美詩（Macy）全程陪伴在側，更透露老公術後需要「絕對禁聲」14天，令外界相當擔心他的唱歌生涯會否受影響。

孫耀威（小紅書）

孫耀威近年在內地爆紅。（影片擷圖）

「禁聲期」剛過即唱 網民憂損聲帶：頂硬上？

隨著14天禁聲期結束，孫耀威未有選擇繼續放假休息，反而火速復工。近日他於社交平台分享最新動向，宣布將參與內地電視台錄影「2026大灣區元宵晚會」。從照片可見，他已飛抵內地準備投入工作，更會在節目中獻唱金曲。

消息一出，不少內地粉絲表示期待，但亦有大批網民留言表示擔心。有網民質疑：「聲帶手術剛做好，馬上就可以唱了？」擔心他為了履行合約而「頂硬上」，恐會造成永久性損傷。對於網民的關心，孫耀威則回覆「一切順利」報平安，試圖平息外界疑慮。

孫耀威聲帶術後火速復工。（網上圖片）

孫耀威之前入院做聲帶手術。（ig截圖）

太太陳美詩夫唱婦隨

其實孫耀威近年主力在內地發展，事業重心早已北移，更曾因直播帶貨吸金力強而成為熱話。雖然收入不菲，但見他大病初癒便要舟車勞頓北上錄影，不少網民慨嘆藝人表面風光，背後亦要面對巨大的工作壓力。而太太陳美詩近年雖然淡出幕前，但依然「夫唱婦隨」貼身照顧，兩人結婚多年恩愛依舊。在早前的手術片段中，亦意外曝光了兩人的豪宅內部，空間感十足且設有私人錄音室，生活品質極高，難怪Eric要如此拚命工作維持家計。