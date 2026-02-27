梁靖琪43歲生日七魔女團拜帶埋老公　唯獨一骨幹成員無影

圈中出名感情深厚的閨蜜團「七魔女」，每逢節日或姊妹之間生日必定會抽空聚首一堂慶祝。適逢農曆新年，加上今日（27日）正是梁靖琪（Toby）的43歲生日，一眾好姊妹當然要熱鬧搞局團拜兼慶生。雖然今次聚會獨缺姚樂怡稍微可惜，但佘詩曼（阿佘）、湯盈盈、鍾麗淇、周家蔚及文頌嫻均悉數出席，加上部分成員帶同另一半及小朋友現身，場面依然溫馨熱鬧。

七魔女相聚，獨缺姚樂怡。（IG圖片）

仲有其他朋友好熱鬧。（IG圖片）

各自都帶埋老公出席。（IG圖片）

阿佘攬實送「肉嘴」 好姊妹齊發文祝賀

聚會過後，文頌嫻及周家蔚先後在社交平台分享當晚的歡樂時光。相中可見，壽星女Toby收到了大束鮮花及兩個精美的生日蛋糕，與好姊妹貼臉合照，臉上掛着燦爛笑容。而向來重情重義的阿佘更霸氣地攬實Toby，肉緊地送上「肉嘴」吻賀，盡顯深厚姊妹情。周家蔚在帖文中溫馨留言：「Happy Birthday! I love you!」而文頌嫻亦大晒合照寫道：「閨蜜團拜+生日局。生日快樂@梁靖琪。七魔女友誼萬歲」，字裏行間洋溢着滿滿的愛意。

佘詩曼送「肉嘴」。（IG圖片）

Toby與文頌嫻。（IG圖片）

周家蔚攬實Toby兩個仔。（IG圖片）

Toby與周家蔚。（IG圖片）

Toby拒認43歲

踏入43歲的Toby亦有在網上分享慶生搞笑短片，片中原本蛋糕上插着「34」的數字蠟燭，她滿心歡喜地笑指自己「34 Again」；怎料當蠟燭被調回真實年齡「43」後，她立刻擺出一副不爽的搞笑表情，更馬上回頭將蠟燭吹熄，場面惹笑。

相識十載獲封「凍齡美魔女」

「七魔女」的友誼已跨越十多年，從昔日無綫（TVB）的花旦及小花，到如今各自在事業與家庭上各有成就，她們依然保持着這份難能可貴的閨蜜情，更難得的這班姊妹保養得宜，猶如吃了防腐劑般，絕對稱得上是圈中的「凍齡」美魔女。

Toby今年43歲。（IG圖片）