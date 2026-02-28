吳鎮宇帶17歲兒子出席春茗　吳費曼身形高大圓潤曾不滿外貌被抨擊

吳鎮宇與兒子吳費曼（Feynman）曾以父子檔參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒2》，當年的小費曼甚為可愛，大受網民歡迎！轉眼間費曼已經17歲，日前吳鎮宇帶埋囝囝出席團拜活動，資深傳媒人汪曼玲在Facebook分享合照，並寫道：「Helen公司春茗，筵開六桌。既有獎品、又有現金抽獎。吳鎮宇贊助10000、米雪、余毛都抽到1000，皆大歡喜。吳镇宇更大開金口唱《笑看風雲》，與錢嘉樂又合唱《友情歲月》，大家拍爛手掌！」令費曼的近照曝光！

吳鎮宇帶17歲費曼出席春茗

相中所見，吳鎮宇帶囝囝費曼一起出席春茗團拜，同場還有錢嘉樂、湯盈盈、米雪、余慕蓮等，17歲的費曼身形高大，留着中間分界的長髮，造型相當有個性。其實費曼在發育期時，體重曾一度達90kg，之後他努力減磅，清減了不少，但今次現身似乎依然圓潤。不過對於外界經常討論他的外貌，費曼就曾因不滿外界評論而在微博發文反擊：「如果不喜歡現在的我可以離開。不要試圖為了你們理想中的我去抹殺現在的我。謝謝大家的評價，但別再浪費口舌罵我這個廢人了。我的微博沒有意見箱。」相當有性格！

費曼曾一度退出微博

而費曼亦曾因「精神上與肉體上有點累了」，一度退出微博，去年他就曾在微博發文：「為我停滯不前卻又忍不住流逝的兩年感到哀傷。八月即將離去，但我們是否在九月能擁有同樣燦爛的色彩？答案很簡單，不會的。你無法再一次復刻曾經經歷的那些美好，只能尋找下一個。美好的事物不可能永久，回憶有時也可能是虛假的。不要為過去的美好而停滯，也不要為失去的人而哭泣。雖然有人困在原地等著重來，但最後受傷的仍是你。時間會一直流逝，我們也是。」

