新晉小花效力TVB僅3年半宣布離巢　19歲入行嘆當時︰真係仲傻傻的

TVB再有藝員離巢，今次輪到年僅22歲的梁荺苓（Winter）宣布離開！這位樣子甜美、擁有一雙白滑長腿的新晉小花，昨日（27日）在IG上載了在將軍澳電視廣播城門外與TVBuddy的合照，以及那個曾屬於她的「533」號儲物櫃照片。只見櫃門上貼滿了她曾參與演出劇集的貼紙，包括《金式森林》、《麻雀樂園》、《神耆小子》、《特勤女團》，《新聞女王2》及TVB Plus節目《奇情谷》等，每一張貼紙都見證了她在公司的足跡。

梁荺苓今年22歲。（IG@winter_lkl_winter）

梁荺苓係TVB新晉小生。（IG@winter_lkl_winter）

回顧三年半演藝路

梁荺苓在文中感性寫道：「我相信好多人已經估到了⋯我正式離開咗 TVB 啦！過去三年半，好感恩有呢個機會可以喺 TVB 學習同成長🥺諗返起當年 19 歲入行，真係仲傻傻的，乜都唔識🙈好多謝每一位合作過、照顧過我嘅監製同導演，願意俾機會我演出，仲有喺度識到嘅每一位✨好感恩每一次演出機會，畀我能夠演繹唔同角色，體驗唔同人生同情感，亦可以同觀眾建立連繫🩵最後好多謝我嘅粉絲🥹 每次都影低我嘅演出、去宣傳活動同支持我💞人生冇永遠嘅角色，只有不同章節。多謝 TVB 呢一頁，俾咗我好多寶貴嘅第一次🙂‍↕️之後我會繼續努力追夢，成為一個更好嘅自己💫💗 #bye #tvb #tvbartist」。

梁荺苓宣布離巢，在TVB僅3年半。（IG@winter_lkl_winter）

儲物櫃上貼滿曾參演劇集。（IG@winter_lkl_winter）

梁荺苓宣布離巢TVB。（IG@winter_lkl_winter）

演「少女版梁小冰」嶄露頭角

梁荺苓於2022年從TVB藝員訓練班畢業，在短短三年半的時間裡參演了約12部劇集。雖然大部份是閒角，但其亮眼外型早已引起觀眾注意。她在《逆天奇案2》中飾演梁小冰年青版嶄露頭角；另在《麻雀樂團》中飾演樂團成員Jessi；而最近熱播的《臥底嬌娃》亦能見到她的身影。

《麻雀樂團》中飾演樂團成員Jessi。（IG@winter_lkl_winter）

《麻雀樂團》中飾演樂團成員Jessi。

前輩鼓勵：加油

私底下的梁荺苓相當活躍於社交網，不時分享跳舞短片及福利靚相。由於她皮膚白淨兼身形苗條修長，一直被網民視為極具潛力的「女神股」。如今在TVB不足4年便選擇離巢追夢，不少前輩黃建東、謝東閔、焦浩軒、袁偉豪、前TVB金牌監製梅小青等都有說「加油」，而早前離巢的蔡誌恩亦有留言鼓勵：「江湖見！🙌 Actually 好快再見 😂」。

早前離巢的蔡誌恩亦有留言鼓勵梁荺苓：「江湖見！🙌 Actually 好快再見 😂」。（IG@蔡誌恩）

梁荺苓19歲入TVB。（IG@winter_lkl_winter）