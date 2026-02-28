張曼玉法國花園進行呢項加建工程保護隱私　被擔憂一事恐影響他人

現年61歲的影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。她曾分享為聖誕節買禮物，期間更去到平價連鎖運動用品店購物，獲網民大讚貼地。她又分享了在法國波爾多（Bordeaux）的郊外採摘無花果的經歷，展示她洗盡鉛華、享受簡樸大自然生活的真實一面。還有她去看BLACKPINK巡唱，以及踏入馬年在大年初一同大家拜年，分享帶狗狗去看燈飾展覽，生活充實又有趣。

張曼玉出發去睇BLACKPINK。(小紅書截圖)

張曼玉素顏都好靚。(張曼玉小紅書)

張曼玉積極經營社交網。(張曼玉小紅書)

夢中花園要建竹墻進行施工

昨日（27日）張曼玉又更新了她的社交網，分享了她在法國波爾多的Dream Garden最新裝修過程與進度。她以「Dream Garden- Episode 4 建築物竹墻」為標題，發文寫道：「很興奮，Dream Garden 又有新的發展了！！在這個視頻里，大家可以看到我們在種植一面竹子的圍墻。雖然我們的鄰居很好，可是還是有一點隱私比較好 用竹子做圍墻是最理想的，可以保持大自然的感覺。而且竹子長得挺快，所以很快就會非常高。竹子需要很多水才能長得健康，我們也鋪了 mulch（覆蓋物）來保護它。可以用來保持它的濕度和溫度。到了冬天也不用擔心它會太冷 #BordeauxDiaries #Maggie'sDreamGarden」，原來是要加建一道竹子圍墻。片中可見工人正在張最玉的花園上努力施工，最後便完成了，張曼玉今次並沒有出鏡，不過她就有在評論區出現。

工人在張曼玉的花園上施工。(張曼玉@小紅書)

竹子圍墻建好了。(張曼玉@小紅書)

親自解答網民疑問盡顯溫柔親切一面

有網民看完張曼玉的vlog後在評論區提出了一個擔憂說：「曼玉姐 這是早園竹，根系發達有破壞性，會鑽入地基拱起水泥地頂裂地磚等，建議和建築保持5米距離，挖80厘米深溝埋水泥板阻斷竹鞭發展。」並惹來不少網民討論。而張曼玉對於網民的關心和建議，就親自回覆表示：「謝謝玉寶寶們一起關心我這個小花園，今天我們都是我夢想花園的園丁，很喜歡這種大家一起討論的感覺，以後大家都要多多提提意見哦。我們種植的竹子叫作“Fargesia robusta non traçant”，中文學名是“叢生箭竹”。園丁師傅說，這是一個非常有分寸，不會亂跑的竹子。很適合做自然屏風。我也希望一年之後，這些竹子可以慢慢長成一面溫柔的竹子墻，在風里輕輕呼吸。 一起種下，也一起等待它長大。」盡顯溫柔親切一面。

網民留言。(張曼玉@小紅書)