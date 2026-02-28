何超雲真空迷短曬迷人背影性感誘人　靠一招擁Fit爆身材不用節食

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas相戀訂婚後，不時大曬合照高調放閃，但一直未有公布婚期。去年8月有網民發現何超雲清空社交平台上與Douglas的合照，因而傳出兩人感情生變已分手。但又有傳兩人復合了並把戀情低調處理，甚至有指兩人月前更疑似一起歐遊。然而同年11月何超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了一位鬍鬚男，疑似有新戀情。12月初何超雲更帶同疑似新歡入場睇楊千嬅演唱會，期間又大方合照，毫不避嫌。

何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas拍拖兼訂婚。（IG@florinda.ho）

本月初何超雲帶同疑似新歡入場睇楊千嬅演唱會，期間又大方合照。

主要靠一招達至身材越來越Fit

何超雲雖然至今仍沒有公開是否已有新戀情，感情生活成謎，但疑似有新戀情的她似乎如沐春風，狀態更是越來越好，昨日她就於IG story分享了她出外吃漂亮飯期間所拍下的背影美照。相中可見何超雲穿上一襲白色背心連衣迷你裙，大露背的設計完美展現出她的白滑玉背，且是真空上陣，更添幾分性感魅力，再加上她露出一雙修長美腿，身材Fit爆的她真是十分誘人，可說是秀色可餐。何超雲的日子都過得相當開心，經常出埠旅遊，四處玩樂享受美食，不過她卻沒有吃胖，除了天生麗質，得天獨厚的良好基因，她空閒時都會努力做運動，她曾多次分享自己做Gym的短片，足見好身材都是辛勤做運動的成果。何超雲多年前的身材一度圓潤了不少，但隨着年紀漸大，她反而越來越Fit。

何超雲的背影又Fit又靚。(何超雲IG)

何超雲狀態絕佳。(何超雲IG)

何超雲身材feel爆。(何超雲ig截圖)