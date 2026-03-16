逐玉分集劇情｜更新時間/追劇日曆+張凌赫人物關係圖+角色簡介

《逐玉》陸劇改編自同名小說。有鄒越、金子、曾珍作為編劇，曾慶傑為執導，由張凌赫、田曦薇領銜主演，任豪特邀主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

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《逐玉》電視劇情大綱

本劇以亂世為背景，講述了父母雙亡、為保住女戶主身份而憑一把杀猪刀撐起整個家的屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾），與因十七年前慘案家破人亡、隱姓埋名尋求復仇的落難侯爺謝征（張凌赫 飾），在一場風雪中宿命相逢，各有目的的兩人一拍即合上演假婚戲碼，對外偽裝恩愛夫妻、對內保持互相利用的合作關係，卻在朝夕相處中漸生真情，從互相提防變為生死相依的戀人。

然而真愛降臨之際，戰事的興起讓兩人被迫分離，此後樊長玉拿起杀猪刀毅然踏上戰場，尋親尋夫尋正義，謝征則恢復铁血侯爺身份，護國護愛護真相。最終兩人在硝煙彌漫的戰場重逢，在戰事結束後，兩人放下恩怨與創傷，攜手回归家園，相守一生！

《逐玉》預告

《逐玉》第24集預告

神秘女軍醫現身:運糧隊中出現了兩名女軍醫，引起了言正的注意。他對女軍醫自作聰明感到不悅，並警告她們戰場並非兒戲。與此同時，長玉和她的「殺豬小隊」在運送糧草的途中遭遇埋伏，情況危急。

「殺豬小隊」再立奇功、長玉心繫言正：長玉臨危不亂，帶領「殺豬小隊」奮勇殺敵，成功化解危機。當長玉回到營地時，長玉向公孫鄞打聽言正的下落，神情焦急。長玉意外得知公孫鄞竟是軍師，便主動請纓，希望能憑藉自己對藥理的了解，留在營中照顧傷兵。

《逐玉》第25集預告

將計就計誘敵深入，隨元青意外被劫：孫大禦向言正報告，他們故意讓士兵刮草皮、挖樹根，製造糧草告罄的假象，成功誘騙敵軍中計。敵軍以為他們軍心渙散，放鬆了警惕，殊不知這正是言正陵的計謀。然而，就在此時，卻傳來了隨元青被樊娘子劫走的消息

晏長玉以身犯險，用計換取糧草：長玉以隨元青為人質，要求敵軍用肉和糧草交換。她以自己的性命做賭注，成功為己方換來了寶貴的物資。樊娘子的英勇事蹟在軍中傳開，士兵們士氣大振，高呼「老樊威武」。

侯爺嚴懲長玉，言正挺身代為受過：侯爺得知長玉擅自行動後大為震怒，要以軍法處置。

网剧逐玉

《逐玉》每集劇情

《逐玉》第1-5集劇情

第1集：北境寒冬，臨安鎮屠戶女樊長玉於雪地救回重傷昏迷的謝征。雖家徒四壁且要拉扯幼妹，她仍不忍見死不救，在鄰居趙大娘協助下將其安置，謝征遂化名「言正」隱瞞身分。為籌醫藥費，長玉忍痛典當亡母遺物銀簪，買豬重開肉舖。期間，面對考中舉人便翻臉悔婚的未婚夫宋家，她剛烈反擊，當街討債，盡顯不屈風骨。

此時朝廷嚴搜流民充軍，謝征身分敏感，眼看搜捕官兵將至，長玉急中生智，利用殺豬匠身分作掩護，將其藏匿於腥臭燻人的豬棚中，成功瞞天過海。這場充滿市井智慧的營救，讓冷傲的謝征在斜陽餘暉下，對這位渾身血腥味卻俠義心腸的少女首度動了真心。

第2集：樊長玉慾重振祖業樊家肉舖，以「買肉送滷下水」的奇招在同行的排擠中脫穎而出，展現過人商才。與此同時，她對傷重的謝征照顧備至，甚至不惜典當亡母銀簪換藥，令謝征深受觸動。然而，大伯樊大勾結惡徒，利用律法漏洞上門強搶家宅，打砸中導致妹妹長寧哮喘發作。長玉聞訊大怒，提棍施展家傳刀法大殺四方，謝征在閣樓暗助，一眼認出其刀法來歷非凡。

風波平息後，為了保護家產，長玉在鄰里點撥下被迫考慮「招婿入贅」。雖覺對救命恩人「挾恩圖報」太過為難，但在現實重壓下，長玉仍忐忑開口。沒想到謝征感念她的救命之恩與赤誠，竟主動應允入贅。

第3集：為了保住祖宅，樊長玉與化名言正的謝征協議「假入贅」。長玉在籌備婚事時驚聞武安侯戰死的死訊，內心悲慟。與此同時，京城權臣正為侯爺生死展開博弈。長玉返家時獲尋人的李懷安救助，謝征的身分在趙大娘的掩護下驚險過關。

謝征察覺長玉已對其真名起疑。深夜，長玉拉著他祭奠這位她心中的英雄，真摯的情懷令謝征大受震撼。另一邊廂，賭坊金爺趁隙搶奪地契，謝征暗中顯露不凡身手守護家園。遠在宮中的長公主齊姝，因廊亭棋局白棋再現，不顧一切奔赴約定。

第4集：謝征帶傷聯手趙大叔擊退惡黨，雖內力反噬導致傷勢加重，卻換來長玉的悉心照料，兩人在患難中拉近了距離。為了勝訴奪產官司，謝征悉心輔導長玉研習法條，長玉的堅毅與赤誠令謝征刮目相看。此時，宋硯竟厚顏登門提議納長玉為妾，遭長玉憤而拒絕，情急之下，長玉當眾親吻謝征以示決裂，反讓兩人陷入羞澀的尷尬中。

為了報答長玉，謝征暗中變賣文章，贖回了對她意義非凡的亡母銀簪。大婚之日，面對宋硯的糾纏與輕蔑，謝征以絕佳氣度將其碾壓，長玉亦果斷碎物斷情。婚禮席上，長玉廢除贅婿舊規，堅持給予謝征應有的尊嚴與平等，令謝征深受震撼。花燭之夜，謝征透過海東青取得療傷祕藥，與此同時長公主齊姝趕往廊亭對弈，卻發現神祕對手另有其人。

第5集：長玉替謝征換藥，指尖觸碰間情愫流轉，卻因掉落的私密冊子落荒而逃。深夜，樊大夫婦圖謀揭穿假婚，屋內兩人聯手演戲，以潑水之計將聽牆根者趕走。隔日，長玉辦妥戶籍卻驚悉亡母銀簪遭賣，獨自在樹洞排解哀傷。返家時，宋母惡言挑釁欲強斷舊親，長玉憤慨對峙，謝征適時現身，亮出分明的救濟帳單霸氣護妻，令宋家顏面盡失。

即便縣令千金出面羞辱，謝征卻在無人之處取出悄悄贖回的銀簪，以謊言溫柔守護長玉的自尊。長玉重拾遺物，在雙親靈前淚眼告慰，兩顆心愈發貼近。與此同時，長公主齊姝易服求學被公孫鄞識破；而這位名士公孫鄞，亦在得知謝征未死的絕密消息後，懷揣希望踏上尋友之路。

《逐玉》第6-10集劇情

第6集：長玉勤懇殺豬養家，謝征則以氣度與文才相助，兩人在瑣碎生計中建立起深厚默契。謝征敏銳察覺樊家屠刀絕非凡品，聯想到長玉的家傳武學，對其父神祕的身分倍感好奇。長玉偶然擒獲謝征的信使海東青，謝征為救愛鳥，急中生智編造「價值百金」的謊言，誘使長玉點頭照料。

面對王記滷味的蠻橫挑釁與灶台被毀，長玉提刀上門以威懾眾人，謝征則在暗中投石精準助陣，並於事後暖心寬慰，教她不畏市井流言。隨後，謝征借長玉亡父名義暗贈物資，將柔情隱於日常。然而，就在宅產官司即將勝訴之際，大伯母竟抬著樊大的屍體闖入公堂，含冤指控長玉為奪產而弒親，情勢瞬間反轉，長玉深陷致命冤獄。

第7集：樊大離奇暴卒，長玉蒙冤入獄。驚聞家宅被毀、謝征與幼妹生死不明，她毅然劫獄尋人，終在荒雪之中發現謝征為守護長寧，正與一眾死士搏命。長玉揮刀救駕，首次殺敵後內心震盪，謝征則由死士來歷察覺殺機。兩人死裏逃生，長玉在療傷時溫柔守護，寬慰謝征深藏心底的童年傷痛。

未料縣令趁亂扣上「通匪」罪名，欲在公堂屈打謝征。長玉捨身相護，面對淫威毫不退縮。千鈞一髮間，公孫鄞攜名門書院文書強勢介入，迫使縣令放人。謝征在力竭昏迷前，鄭重託付公孫鄞照拂長玉，令這位自視甚高的名士對長玉大感好奇。

第8集：公孫鄞探視受傷的謝征，萬沒想到權傾朝野的武安侯竟棲身肉舖當贅婿，對「屠戶女」長玉大感意趣。謝征吐露遭魏嚴伏擊的慘痛真相，懷疑死士襲擊樊家是為奪寶，遂決意留下徹查，並命公孫鄞暗中召集舊部。長玉因得知謝征遲早會離去而惶惶不安，在經歷了一場誤會其不告而別的虛驚後，兩人達成共識，決定賣家產帶妹避禍，謝征承諾與其同行。

在喪禮上，長玉不甘受大伯母毒打辱罵，揮刀立威，隨後為了籌措路費，與溢香樓東家俞淺淺達成滷肉合作。俞淺淺俠氣十足，預付重金之餘更當眾替長玉教訓了造謠的郭屠戶。此時，神祕人李懷安盯上了長玉的身世，暗中調查。回宅後，趙大娘的一句「及早圓房」讓長玉臉紅心跳。

第9集：趙大娘的推波助瀾讓長玉與謝征被迫共寢，長玉的一番肺腑之言，意外觸動了謝征深藏的孤寂。然而寧靜轉瞬即逝，魏家死士深夜突襲，長玉捨身誘敵險些殞命，幸得李懷安及時相救。另一邊，謝征在拷問中得知敵方目標竟是一封神祕信函，隨後假裝重傷被長玉救回。李懷安順勢進駐樊家調查，更在公堂上巧妙替長玉祭拜「武安侯」的舉動解圍。

李懷安透過種種反常細節，對「言正」即是謝征的猜疑已近乎篤定。與此同時，北境軍事角力升級，賀敬元面對魏家壓迫，表面順從實則暗送密信。深夜長談中，賀敬元對長玉姊妹展現出超乎尋常的關懷，並向李懷安暗示謝征的存亡將牽動江山易主。賀敬元領李懷安祭拜神祕孤墳並託付他照顧後樊家姐妹。

第10集：長玉帶著長寧與謝征祭祖，墳前的守望讓這份「假婚約」生出了真家人般的牽絆。謝征對長玉舊傷的體貼入微，更讓兩人的情愫在回程的雪路中悄然滋長。面對康婆子的市井刁難，謝征教導長玉以強悍手段「殺雞儆猴」，讓她明白在亂世中唯有挺直脊樑，才能護住身邊人，兩人也因此達成並肩作戰的默契。

魏嚴與李太傅的糧草博弈盡顯權臣威壓，賀敬元以十六年前的血書錦盒為餌，賭上性命換取樊家姊妹暫時的平安。隨後，李懷安帶著結案說辭與撫卹銀造訪，雖以「藏寶圖」搪塞，卻讓長玉更堅定復仇之心。謝征洞悉一切偽裝，一邊布局應對北境亂局，一邊在西固巷與李懷安隔牆對壘，雙方在言語試探中互揭底牌。而長玉重開的「樊記滷肉」，則在煙火氣中正式拉開了逆襲的序幕。

《逐玉》第11-15集劇情

第11集：謝征密會舊部謝五、謝七，布局「假死」以待反擊，並暗中籌謀解決糧草荒。長玉為救俞淺淺，遭偽裝成黑衣人的郭屠戶以迷藥擄劫。謝征雷霆趕至，驚悉對方欲將長玉賣入深山，盛怒下施以私刑。幸而長玉及時甦醒，在公堂前攔住險些失控殺人的謝征，兩人在生死驚魂後，情感愈發深厚。

另一邊廂，齊姝與公孫鄞的棋緣被入宮嬤嬤強行切斷。公主身分曝光後，齊姝臨行前大膽表白並留下信物，公孫鄞雖因君臣禮法而止步，卻在佳人離去後深陷懊悔。此時，李懷安奉命回京與長公主相親，臨行前對長玉父母舊事的試探，令謝征戒心大起。俞淺淺為護幼子加強戒備，卻遭神祕商人齊旻偏執糾纏。

第12集：宋母在酒樓挑釁長玉反被俞淺淺羞辱，事後更遭齊旻手下暗中報復。為替肉舖招攬生意，長玉請謝征揮毫題字，其驚世書法引發食客爭相圍觀，令長玉對「贅婿」的身分愈發起疑。此時，淺淺遭醉漢糾纏，齊旻以殘暴手段「護花」，那種近乎窒息的控制欲，讓淺淺驚覺昔日夢魘已尋蹤而至，內心深陷恐懼。

長寧意外與淺淺隱藏多年的幼子寶兒結友，兩童捉迷藏時，寶兒誤入齊旻包廂並偷聽到囤糧密謀。孩子一度失蹤引發大亂，幸得謝征尋回，淺淺因驚懼過度而痛責寶兒。謝征則從中嗅出齊旻大舉收糧背後的政治野心。齊旻為逼淺淺就範竟豪擲千金包下酒樓，走投無路的淺淺被迫向長玉提出「借夫」請求，欲讓謝征假扮其夫婿以斷絕齊旻的執念。

第13集：謝征翩然現身溢香樓假扮淺淺夫婿，齊旻驚覺其身分後暗藏殺機，雙方以廿萬石糧食為機鋒博弈。事後齊旻密謀以東宮印誘其入局，企圖聯手除掉魏嚴。長玉與淺淺醉後交心，憂心謝征離去，淺淺戲言勸其「生子留人」。翌日趙詢正式拜會，揭露瑾州慘案真相，謝征強硬要求交糧以試誠意。此時魏嚴細作察覺長信王與慘案的關聯，北境盧城戰火一觸即發。

除夕日，謝征揮毫春聯引來全村圍觀，更溫情贈字予康婆子，長玉在墨香中對其怦然心動。遠在京城，齊姝堅拒李懷安婚約，一心守護公孫鄞。除夕夜，樊家圍爐歡聚，長玉欲提生子之事卻被煙花打斷，兩人最終舉杯痛飲，在喧囂中共享難得的太平。

第14集：二人獨處時，謝征欲吻醉酒的長玉未果，悉心照料之際在枕下發現她準備的「一定有錢」紅封，童年與母相依的溫情湧上心頭。年初一，俞淺淺攜子拜年，寶兒玩耍時遭神祕老婦套問生辰。齊旻暗中查證，確信寶兒正是親骨肉，隨即滅口知情人，並為維護糧食交易暫按兵不動。霽州境內，魏宣強徵糧草引發民怨，賀敬元驚覺民間存糧已被神祕趙姓商人搜購一空。

上元佳節，長玉不屑宋硯故作深情，當眾揭穿其攀附權貴、腳踏兩船的醜態，謝征更護妻心切，暗中將宋硯套袋痛毆。隨後謝征接獲公孫鄞急報，霽州局勢突變，決定三日內啟程。面對公孫鄞同行避禍的提議，謝征在戰場凶險與不捨情愫間深陷掙扎。與此同時，京城李懷安與齊姝假意修好，聯手瞞過太妃的盯梢。

第15集：謝征與長玉夜宿溢香樓，謝征因去意已決而心生閃躲。隔日兩人同行，謝征以銀元寶結帳卻避談財路，僅叮囑長玉收好。回到西固巷後，面對官府橫徵暴斂，長玉在奪回祖父房契時驚悉身世：父親竟是十六年前隱姓埋名的養子。長玉意識到父母慘死背後藏有巨大陰謀，對謝征傾訴徹查到底的決心。謝征雖被感動，卻因重任在身無法承諾停留，兩人在雪地渡口相對，情深卻前路迷茫。

林安鎮局勢隨即崩潰。溢香樓遭陷害致人死亡被封，俞淺淺屈冤入獄。長玉追查發現幕後主使竟是郭師爺，更驚覺縣衙已被神祕勢力滲透掌控，平靜生活已徹底粉碎，危機迫在眉睫。

《逐玉》播出時間｜最新追劇日曆

《逐玉》電視劇幾時播？《逐玉》有40集，於2026年3月6日播放，由騰訊視頻、愛奇藝每晚18:00播放。東方衛視3月8日每晚19:30播出。Netflix全球同步上線。

最新追劇日曆-網劇逐玉官微

《逐玉》演員關係圖

演員關係圖-網劇逐玉官微

《逐玉》演員人物

張凌赫 飾 謝征／言正／謝九衡

表面上謝征是體弱多病並入贅樊家的契約丈夫，實則他乃是背負十七年血海深仇的武安侯。謝征刻意隱姓埋名於市井之間，為的就是暗中調查家族慘案的真相並籌謀復仇。這段隱姓埋名的市井生活，讓他們與以名門公子身分現身的李懷安產生交集。

張凌赫飾演謝徵（網劇逐玉官微）

田曦薇 飾 樊長玉

天生神力且潑辣堅韌的屠戶女樊長玉，在父母雙亡後，僅憑一把殺豬刀護家護產。為了保住家業，她習慣徒手扛豬肉、靠斬肉謀生，更不惜與看似落魄的斯文書生謝征（也即言正／謝九衡）假結婚。後來戰亂爆發，樊長玉更是直接提著殺豬刀踏上戰場。

田曦薇飾演樊長玉（網劇逐玉官微）

任豪 飾 李懷安

身為世家公子的李懷安，對樊長玉心生愛慕並默默守護，但他深知對方與謝征的契約關係早已生情，故始終以克制且體面的方式選擇退讓。後來被迫捲入朝堂紛爭與十七年前舊案的李懷安，與謝征展開了多次鬥爭與合作。最終，在助力謝征與樊長玉成功揭開陰謀、守護國家後，李懷安選擇獨自退場。