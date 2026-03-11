逐玉劇情｜張凌赫人物關係圖+追劇日曆/更新時間+角色簡介

《逐玉》陸劇改編自同名小說。有鄒越、金子、曾珍作為編劇，曾慶傑為執導，由張凌赫、田曦薇領銜主演，任豪特邀主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《逐玉》電視劇情大綱

本劇以亂世為背景，講述了父母雙亡、為保住女戶主身份而憑一把杀猪刀撐起整個家的屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾），與因十七年前慘案家破人亡、隱姓埋名尋求復仇的落難侯爺謝征（張凌赫 飾），在一場風雪中宿命相逢，各有目的的兩人一拍即合上演假婚戲碼，對外偽裝恩愛夫妻、對內保持互相利用的合作關係，卻在朝夕相處中漸生真情，從互相提防變為生死相依的戀人。

然而真愛降臨之際，戰事的興起讓兩人被迫分離，此後樊長玉拿起杀猪刀毅然踏上戰場，尋親尋夫尋正義，謝征則恢復铁血侯爺身份，護國護愛護真相。最終兩人在硝煙彌漫的戰場重逢，在戰事結束後，兩人放下恩怨與創傷，攜手回归家園，相守一生！

《逐玉》預告

15集:樊長玉的身世之謎

父母之死的謎團： 在出事的前一天，長玉的父母曾神祕拜訪，並留下遺言：「唯有我們死了，才能護住你們姊妹的性命。」這番話揭開了當年慘案背後不為人知的隱情 。

樊長玉堅定的復仇之路： 面對重重迷霧，長玉心中復仇的火焰從未熄滅。她堅定地表示，無論父母之死牽扯到什麼人，她都會一查到底。

慘烈的屠殺現場：李懷安在雪地中發現了大量慘遭殺害的遺體，場面觸目驚心。這場慘劇被指是魏宣麾下的兵馬所為，其行為簡直喪心病狂 。儘管矛頭指向魏宣，但也有人懷疑是「另一夥人在拱火」，意圖挑起更大的紛爭。與此同時，消息正火速報往賀大人處。賀大人指「長信王動手了」。

《逐玉》播出時間｜最新追劇日曆

《逐玉》電視劇幾時播？《逐玉》於2026年3月6日播放，由騰訊視頻、愛奇藝每晚18:00播放。東方衛視3月8日每晚19:30播出。Netflix全球同步上線。

最新追劇日曆-網劇逐玉官微

《逐玉》演員關係圖

演員關係圖-網劇逐玉官微

《逐玉》演員人物

張凌赫 飾 謝徵

張凌赫飾演謝徵（網劇逐玉官微）

田曦薇 飾 樊長玉

田曦薇飾演樊長玉（網劇逐玉官微）

任豪 飾 李懷安