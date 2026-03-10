逐玉劇情｜張凌赫演員關係圖+追劇日曆／播出時間+角色簡介

《逐玉》陸劇改編自同名小說。有鄒越、金子、曾珍作為編劇，曾慶傑為執導，由張凌赫、田曦薇領銜主演，任豪特邀主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



獨家！Agoda全球酒店無門檻5%優惠 ✈️任何酒店+金額都得！👉即拎優惠！ 立即預訂 Disney+ 年費計劃！盡情煲劇！10個月價錢睇足一年

《逐玉》電視劇情大綱

本劇以亂世為背景，講述了父母雙亡、為保住女戶主身份而憑一把杀猪刀撐起整個家的屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾），與因十七年前慘案家破人亡、隱姓埋名尋求復仇的落難侯爺謝征（張凌赫 飾），在一場風雪中宿命相逢，各有目的的兩人一拍即合上演假婚戲碼，對外偽裝恩愛夫妻、對內保持互相利用的合作關係，卻在朝夕相處中漸生真情，從互相提防變為生死相依的戀人。

然而真愛降臨之際，戰事的興起讓兩人被迫分離，此後樊長玉拿起杀猪刀毅然踏上戰場，尋親尋夫尋正義，謝征則恢復铁血侯爺身份，護國護愛護真相。最終兩人在硝煙彌漫的戰場重逢，在戰事結束後，兩人放下恩怨與創傷，攜手回归家園，相守一生！

《逐玉》播出時間｜最新追劇日曆

《逐玉》電視劇幾時播？《逐玉》於2026年3月6日播放，由騰訊視頻、愛奇藝每晚18:00播放。東方衛視3月8日每晚19:30播出。Netflix全球同步上線。

網劇逐玉官微

《逐玉》演員關係圖

網劇逐玉官微

《逐玉》演員人物

張凌赫 飾 謝徵

張凌赫飾演謝徵（網劇逐玉官微）

田曦薇 飾 樊長玉

田曦薇飾演樊長玉（網劇逐玉官微）

任豪 飾 李懷安