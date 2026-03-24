《逐玉》陸劇改編自同名小說。有鄒越、金子、曾珍作為編劇，曾慶傑為執導，由張凌赫、田曦薇領銜主演，任豪特邀主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

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《逐玉》電視劇情大綱

本劇以亂世為背景，講述了父母雙亡、為保住女戶主身份而憑一把杀猪刀撐起整個家的屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾），與因十七年前慘案家破人亡、隱姓埋名尋求復仇的落難侯爺謝征（張凌赫 飾），在一場風雪中宿命相逢，各有目的的兩人一拍即合上演假婚戲碼，對外偽裝恩愛夫妻、對內保持互相利用的合作關係，卻在朝夕相處中漸生真情，從互相提防變為生死相依的戀人。

然而真愛降臨之際，戰事的興起讓兩人被迫分離，此後樊長玉拿起杀猪刀毅然踏上戰場，尋親尋夫尋正義，謝征則恢復铁血侯爺身份，護國護愛護真相。最終兩人在硝煙彌漫的戰場重逢，在戰事結束後，兩人放下恩怨與創傷，攜手回归家園，相守一生！

《逐玉》預告

《逐玉》第36集預告： 謝徵自認不忠不孝，為娶長玉甘受一百零八鞭

京城裡眾人紛紛八卦，好奇武安侯究竟看上了哪位名門千金。另一邊，為了能與長玉在一起並徹底還清長輩十七年的養育之恩，謝征自認「不忠不孝」，心甘情願地承受了一百零八鞭的嚴酷家法，並決絕地要求對方從此別再把「養育之恩」這種噁心的話掛在嘴邊。在承受完家法後，遍體鱗傷的謝征當著長玉（喚他言正）的面，向在天之靈的雙親發誓，宣告這名女子是他一生的摯愛，將至死不渝、絕不背叛。

《逐玉》第35集預告： 簪花將軍與武安侯甜蜜約會

長玉被譽為美麗的「簪花將軍」，不僅有禮部官員前來教導宮廷禮儀，她與武安侯的甜蜜互動也羨煞旁人。然而這一切卻引來了前男友宋硯的嫉妒與氣急敗壞。宋硯不滿地質問，為何長玉當年沒有拋棄身為贅婿的武安侯，反而讓他飛黃騰達，更不甘心地問自己到底哪裡比不上他。謝征則霸氣回應，感謝宋硯當年的「不識貨」，並對長玉深情告白，表示以前曾說自己是塊刻上她名字也不屬於她的璞玉，但如今他才明白，長玉才是那塊最珍貴的玉。

《逐玉》第34集預告： 長玉進京受封將軍

長玉以「女將軍」的身分威風凜凜地進京，受到眾人夾道歡迎與讚美。另一邊，有人因打斷了李懷欽的腿而接受家法懲處，原因是他無法忍受對方出言侮辱自己「不是親生兒子」。面對十七年前的舊案，朝廷百官皆不關心事實，連皇帝也顯得不可靠，但男主角堅定地向長玉承諾，會陪著她一起去查明當年的真相。

《逐玉》每集劇情

《逐玉》第1-5集劇情

第1集：北境寒冬，臨安鎮屠戶女樊長玉於雪地救回重傷昏迷的謝征。雖家徒四壁且要拉扯幼妹，她仍不忍見死不救，在鄰居趙大娘協助下將其安置，謝征遂化名「言正」隱瞞身份。為籌醫藥費，長玉忍痛典當亡母遺物銀簪，買豬重開肉舖。期間，面對考中舉人便翻臉悔婚的未婚夫宋家，她剛烈反擊，當街討債，盡顯不屈風骨。

此時朝廷嚴搜流民充軍，謝征身份敏感，眼看搜捕官兵將至，長玉急中生智，利用殺豬匠身份作掩護，將其藏匿於腥臭燻人的豬棚中，成功瞞天過海。這場充滿市井智慧的營救，讓冷傲的謝征在斜陽餘暉下，對這位渾身血腥味卻俠義心腸的少女首度動了真心。

第2集：樊長玉慾重振祖業樊家肉舖，以「買肉送滷下水」的奇招在同行的排擠中脫穎而出，展現過人商才。與此同時，她對傷重的謝征照顧備至，甚至不惜典當亡母銀簪換藥，令謝征深受觸動。然而，大伯樊大勾結惡徒，利用律法漏洞上門強搶家宅，打砸中導致妹妹長寧哮喘發作。長玉聞訊大怒，提棍施展家傳刀法大殺四方，謝征在閣樓暗助，一眼認出其刀法來歷非凡。

風波平息後，為了保護家產，長玉在鄰里點撥下被迫考慮「招婿入贅」。雖覺對救命恩人「挾恩圖報」太過為難，但在現實重壓下，長玉仍忐忑開口。沒想到謝征感念她的救命之恩與赤誠，竟主動應允入贅。

第3集：為了保住祖宅，樊長玉與化名言正的謝征協議「假入贅」。長玉在籌備婚事時驚聞武安侯戰死的死訊，內心悲慟。與此同時，京城權臣正為侯爺生死展開博弈。長玉返家時獲尋人的李懷安救助，謝征的身份在趙大娘的掩護下驚險過關。

謝征察覺長玉已對其真名起疑。深夜，長玉拉著他祭奠這位她心中的英雄，真摯的情懷令謝征大受震撼。另一邊廂，賭坊金爺趁隙搶奪地契，謝征暗中顯露不凡身手守護家園。遠在宮中的長公主齊姝，因廊亭棋局白棋再現，不顧一切奔赴約定。

第4集：謝征帶傷聯手趙大叔擊退惡黨，雖內力反噬導致傷勢加重，卻換來長玉的悉心照料，兩人在患難中拉近了距離。為了勝訴奪產官司，謝征悉心輔導長玉研習法條，長玉的堅毅與赤誠令謝征刮目相看。此時，宋硯竟厚顏登門提議納長玉為妾，遭長玉憤而拒絕，情急之下，長玉當眾親吻謝征以示決裂，反讓兩人陷入羞澀的尷尬中。

為了報答長玉，謝征暗中變賣文章，贖回了對她意義非凡的亡母銀簪。大婚之日，面對宋硯的糾纏與輕蔑，謝征以絕佳氣度將其碾壓，長玉亦果斷碎物斷情。婚禮席上，長玉廢除贅婿舊規，堅持給予謝征應有的尊嚴與平等，令謝征深受震撼。花燭之夜，謝征透過海東青取得療傷祕藥，與此同時長公主齊姝趕往廊亭對弈，卻發現神祕對手另有其人。

第5集：長玉替謝征換藥，指尖觸碰間情愫流轉，卻因掉落的私密冊子落荒而逃。深夜，樊大夫婦圖謀揭穿假婚，屋內兩人聯手演戲，以潑水之計將聽牆根者趕走。隔日，長玉辦妥戶籍卻驚悉亡母銀簪遭賣，獨自在樹洞排解哀傷。返家時，宋母惡言挑釁欲強斷舊親，長玉憤慨對峙，謝征適時現身，亮出分明的救濟帳單霸氣護妻，令宋家顏面盡失。

即便縣令千金出面羞辱，謝征卻在無人之處取出悄悄贖回的銀簪，以謊言溫柔守護長玉的自尊。長玉重拾遺物，在雙親靈前淚眼告慰，兩顆心愈發貼近。與此同時，長公主齊姝易服求學被公孫鄞識破；而這位名士公孫鄞，亦在得知謝征未死的絕密消息後，懷揣希望踏上尋友之路。

《逐玉》第6-10集劇情

第6集：長玉勤懇殺豬養家，謝征則以氣度與文才相助，兩人在瑣碎生計中建立起深厚默契。謝征敏銳察覺樊家屠刀絕非凡品，聯想到長玉的家傳武學，對其父神祕的身份倍感好奇。長玉偶然擒獲謝征的信使海東青，謝征為救愛鳥，急中生智編造「價值百金」的謊言，誘使長玉點頭照料。

面對王記滷味的蠻橫挑釁與灶台被毀，長玉提刀上門以威懾眾人，謝征則在暗中投石精準助陣，並於事後暖心寬慰，教她不畏市井流言。隨後，謝征借長玉亡父名義暗贈物資，將柔情隱於日常。然而，就在宅產官司即將勝訴之際，大伯母竟抬著樊大的屍體闖入公堂，含冤指控長玉為奪產而弒親，情勢瞬間反轉，長玉深陷致命冤獄。

第7集：樊大離奇暴卒，長玉蒙冤入獄。驚聞家宅被毀、謝征與幼妹生死不明，她毅然劫獄尋人，終在荒雪之中發現謝征為守護長寧，正與一眾死士搏命。長玉揮刀救駕，首次殺敵後內心震盪，謝征則由死士來歷察覺殺機。兩人死裏逃生，長玉在療傷時溫柔守護，寬慰謝征深藏心底的童年傷痛。

未料縣令趁亂扣上「通匪」罪名，欲在公堂屈打謝征。長玉捨身相護，面對淫威毫不退縮。千鈞一髮間，公孫鄞攜名門書院文書強勢介入，迫使縣令放人。謝征在力竭昏迷前，鄭重託付公孫鄞照拂長玉，令這位自視甚高的名士對長玉大感好奇。

第8集：公孫鄞探視受傷的謝征，萬沒想到權傾朝野的武安侯竟棲身肉舖當贅婿，對「屠戶女」長玉大感意趣。謝征吐露遭魏嚴伏擊的慘痛真相，懷疑死士襲擊樊家是為奪寶，遂決意留下徹查，並命公孫鄞暗中召集舊部。長玉因得知謝征遲早會離去而惶惶不安，在經歷了一場誤會其不告而別的虛驚後，兩人達成共識，決定賣家產帶妹避禍，謝征承諾與其同行。

在喪禮上，長玉不甘受大伯母毒打辱罵，揮刀立威，隨後為了籌措路費，與溢香樓東家俞淺淺達成滷肉合作。俞淺淺俠氣十足，預付重金之餘更當眾替長玉教訓了造謠的郭屠戶。此時，神祕人李懷安盯上了長玉的身世，暗中調查。回宅後，趙大娘的一句「及早圓房」讓長玉臉紅心跳。

第9集：趙大娘的推波助瀾讓長玉與謝征被迫共寢，長玉的一番肺腑之言，意外觸動了謝征深藏的孤寂。然而寧靜轉瞬即逝，魏家死士深夜突襲，長玉捨身誘敵險些殞命，幸得李懷安及時相救。另一邊，謝征在拷問中得知敵方目標竟是一封神祕信函，隨後假裝重傷被長玉救回。李懷安順勢進駐樊家調查，更在公堂上巧妙替長玉祭拜「武安侯」的舉動解圍。

李懷安透過種種反常細節，對「言正」即是謝征的猜疑已近乎篤定。與此同時，北境軍事角力升級，賀敬元面對魏家壓迫，表面順從實則暗送密信。深夜長談中，賀敬元對長玉姊妹展現出超乎尋常的關懷，並向李懷安暗示謝征的存亡將牽動江山易主。賀敬元領李懷安祭拜神祕孤墳並託付他照顧後樊家姐妹。

第10集：長玉帶著長寧與謝征祭祖，墳前的守望讓這份「假婚約」生出了真家人般的牽絆。謝征對長玉舊傷的體貼入微，更讓兩人的情愫在回程的雪路中悄然滋長。面對康婆子的市井刁難，謝征教導長玉以強悍手段「殺雞儆猴」，讓她明白在亂世中唯有挺直脊樑，才能護住身邊人，兩人也因此達成並肩作戰的默契。

魏嚴與李太傅的糧草博弈盡顯權臣威壓，賀敬元以十六年前的血書錦盒為餌，賭上性命換取樊家姊妹暫時的平安。隨後，李懷安帶著結案說辭與撫卹銀造訪，雖以「藏寶圖」搪塞，卻讓長玉更堅定復仇之心。謝征洞悉一切偽裝，一邊布局應對北境亂局，一邊在西固巷與李懷安隔牆對壘，雙方在言語試探中互揭底牌。而長玉重開的「樊記滷肉」，則在煙火氣中正式拉開了逆襲的序幕。

《逐玉》第11-15集劇情

第11集：謝征密會舊部謝五、謝七，布局「假死」以待反擊，並暗中籌謀解決糧草荒。長玉為救俞淺淺，遭偽裝成黑衣人的郭屠戶以迷藥擄劫。謝征雷霆趕至，驚悉對方欲將長玉賣入深山，盛怒下施以私刑。幸而長玉及時甦醒，在公堂前攔住險些失控殺人的謝征，兩人在生死驚魂後，情感愈發深厚。

另一邊廂，齊姝與公孫鄞的棋緣被入宮嬤嬤強行切斷。公主身份曝光後，齊姝臨行前大膽表白並留下信物，公孫鄞雖因君臣禮法而止步，卻在佳人離去後深陷懊悔。此時，李懷安奉命回京與長公主相親，臨行前對長玉父母舊事的試探，令謝征戒心大起。俞淺淺為護幼子加強戒備，卻遭神祕商人齊旻偏執糾纏。

第12集：宋母在酒樓挑釁長玉反被俞淺淺羞辱，事後更遭齊旻手下暗中報復。為替肉舖招攬生意，長玉請謝征揮毫題字，其驚世書法引發食客爭相圍觀，令長玉對「贅婿」的身份愈發起疑。此時，淺淺遭醉漢糾纏，齊旻以殘暴手段「護花」，那種近乎窒息的控制欲，讓淺淺驚覺昔日夢魘已尋蹤而至，內心深陷恐懼。

長寧意外與淺淺隱藏多年的幼子寶兒結友，兩童捉迷藏時，寶兒誤入齊旻包廂並偷聽到囤糧密謀。孩子一度失蹤引發大亂，幸得謝征尋回，淺淺因驚懼過度而痛責寶兒。謝征則從中嗅出齊旻大舉收糧背後的政治野心。齊旻為逼淺淺就範竟豪擲千金包下酒樓，走投無路的淺淺被迫向長玉提出「借夫」請求，欲讓謝征假扮其夫婿以斷絕齊旻的執念。

第13集：謝征翩然現身溢香樓假扮淺淺夫婿，齊旻驚覺其身份後暗藏殺機，雙方以廿萬石糧食為機鋒博弈。事後齊旻密謀以東宮印誘其入局，企圖聯手除掉魏嚴。長玉與淺淺醉後交心，憂心謝征離去，淺淺戲言勸其「生子留人」。翌日趙詢正式拜會，揭露瑾州慘案真相，謝征強硬要求交糧以試誠意。此時魏嚴細作察覺長信王與慘案的關聯，北境盧城戰火一觸即發。

除夕日，謝征揮毫春聯引來全村圍觀，更溫情贈字予康婆子，長玉在墨香中對其怦然心動。遠在京城，齊姝堅拒李懷安婚約，一心守護公孫鄞。除夕夜，樊家圍爐歡聚，長玉欲提生子之事卻被煙花打斷，兩人最終舉杯痛飲，在喧囂中共享難得的太平。

第14集：二人獨處時，謝征欲吻醉酒的長玉未果，悉心照料之際在枕下發現她準備的「一定有錢」紅封，童年與母相依的溫情湧上心頭。年初一，俞淺淺攜子拜年，寶兒玩耍時遭神祕老婦套問生辰。齊旻暗中查證，確信寶兒正是親骨肉，隨即滅口知情人，並為維護糧食交易暫按兵不動。霽州境內，魏宣強徵糧草引發民怨，賀敬元驚覺民間存糧已被神祕趙姓商人搜購一空。

上元佳節，長玉不屑宋硯故作深情，當眾揭穿其攀附權貴、腳踏兩船的醜態，謝征更護妻心切，暗中將宋硯套袋痛毆。隨後謝征接獲公孫鄞急報，霽州局勢突變，決定三日內啟程。面對公孫鄞同行避禍的提議，謝征在戰場凶險與不捨情愫間深陷掙扎。與此同時，京城李懷安與齊姝假意修好，聯手瞞過太妃的盯梢。

第15集：謝征與長玉夜宿溢香樓，謝征因去意已決而心生閃躲。隔日兩人同行，謝征以銀元寶結帳卻避談財路，僅叮囑長玉收好。回到西固巷後，面對官府橫徵暴斂，長玉在奪回祖父房契時驚悉身世：父親竟是十六年前隱姓埋名的養子。長玉意識到父母慘死背後藏有巨大陰謀，對謝征傾訴徹查到底的決心。謝征雖被感動，卻因重任在身無法承諾停留，兩人在雪地渡口相對，情深卻前路迷茫。

林安鎮局勢隨即崩潰。溢香樓遭陷害致人死亡被封，俞淺淺屈冤入獄。長玉追查發現幕後主使竟是郭師爺，更驚覺縣衙已被神祕勢力滲透掌控，平靜生活已徹底粉碎，危機迫在眉睫。

《逐玉》第16-20集劇情

第16集：謝征洞悉此乃「逼民反叛」的毒計，意在令霽州府兵背負屠殺百姓之惡名。他命長玉聯絡王捕頭鎮守，自己則暗中引開看守，全力護住寶兒。長玉潛入縣衙，驚覺挾持縣令一家者竟是長信王之子隨元青。她臨危不懼，假扮丫鬟生擒隨元青，迫其放人。

此時城外暴民圍城，謝征戴上面具現身城樓，以開倉放糧與鐵腕清道雙管齊下，迅速穩住局勢。混戰中，長玉與隨元青搏鬥，謝征及時殺到將其救下。隨後，謝征獨自追擊敗逃的隨元青，隨元青中箭墜江。李懷安接獲謝征密報，率軍與賀敬元會合，聯手擊退叛軍。林安鎮危機解除，賀敬元入城安民。渡口雪地中，謝征與長玉再度相見，兩人心緒萬千。

第17集：長玉備好行李與離書故作瀟灑，卻徹底點燃了謝征壓抑的佔有欲。他在雪地中失控強吻，霸道地要求長玉跟隨並等待，卻讓自尊心極強的長玉感到被輕慢與羞辱。兩人激烈爭吵後決裂，長玉含淚離去，謝征則帶著滿心苦澀重返焉州軍營，恢復武安侯身份，與公孫鄞密謀天下大計。

隨後盧城戰事吃緊，朝廷苛刻的征兵令打破了林安鎮的寧靜。趙大叔、滿倉等街坊被強行拉上戰場，巷弄間哀鴻遍野。長玉驚聞「言正」亦在名單中，瘋狂策馬追趕卻被鎖在城門內，絕望中只能將滿是牽掛的包袱託付給趙大叔，卻不知那人早已回歸帥位。與此同時，溢香樓被迫歇業，俞淺淺預感危機欲南遷避禍，長玉卻拒絕了同行的邀請，決意守在故土。

第18集：隨元青墜崖後被清風寨十三娘救起，單手比武獲勝並輕薄一吻，令女匪首傾心。然而他轉頭便在林安鎮展開地獄屠殺，俞淺淺落入隨元淮之手，王捕頭與崔縣令全家慘死，就連求饒的宋母也遭其刺殺。長玉為護地窖眾人現身挾持隨元青，迷暈對方後引開土匪，沿途目睹親友屍首，悲慟下斬殺多名悍匪，最終在懸崖邊被隨元青逼至絕路，決然墜下深淵。

謝征因海東青負傷而警覺，率血衣騎血洗清風寨復仇。在神鳥指引下，他於深山尋獲命懸一線的長玉。為救治重傷受寒的她，謝征在瞎眼婆婆面前自認夫婿，親手為長玉刮痧去瘀。死裡逃生後的溫存，伴隨著林安鎮滿城的血海深仇，讓兩人的命運徹底與北境戰火鎖死在一起。

第19集：謝征悉心為長玉刮痧驅毒，並在床榻前私定終身，將這份深情化作守護的責任。然而，武安侯為屠戶女血洗清風寨、自甘入贅的消息已傳回京城魏嚴耳中。隨元青擄走長寧欲要挾謝征，幸得十三娘暗中照拂。長玉甦醒後與李懷安會合，雖在險境中再遇戴著面具的謝征，卻未能識破其真身。

重返滿目瘡痍的林安，鄉鄰慘死的景象讓長玉幾近崩潰，得知長寧失蹤後更是悲憤交加。另一邊，俞淺淺為保幼子寶兒，不得不屈從於瘋狂的隨元淮。長玉在親友墓前枯坐整夜後，眼神終由哀慟轉為凌厲。她跪別父母牌位，懷揣屠刀毅然踏上尋親與復仇之路。

第20集：長玉踏上尋親路，一月間救童無數，「殺豬西施」名震霽州，更使殺豬刀成女子防身聖物，在孤寂時，她總憶起言正。因誤會入獄後，萬民請命使其獲釋，長玉婉拒李懷安，隻身奔赴霸下。此時隨元青為牽制謝征，詭稱長寧為其親女。謝征在軍營收到長玉的和離書，心如刀割，隨即接獲隨元青的戰書挑釁。為救妻妹並圍殲敵軍，謝征獻「水淹之計」，順勢坐實長寧身分以保其安全。

賀敬元對樊父死因諱莫如深，僅稱其為自盡。長玉因探尋難民營消息深入險地，不料意外捲入紛爭，被當作亂黨帶入崇州軍營。與此同時，隨元淮依舊暴虐，逼迫寶兒直視鮮血。

《逐玉》第21-25集劇情

第21集：在霸下山莊，長寧的陪伴成為受驚寶兒的唯一慰藉。齊旻變本加厲以子為餌脅迫，淺淺則強忍惡心假意順從，實則暗中與蘭氏謀劃，誓要送走兩名幼子。

另一邊，長玉在採石場神力驚人，震懾潑皮之餘意外結識氣度不凡的陶太傅，更令她激動的是，竟與金爺、滿倉等林安倖存鄉鄰重逢。長玉強忍哀慟告知家鄉噩耗，但她亦點燃起街坊尋求希望的鬥志。淺淺以身作盾迷惑齊旻，終於換得蘭氏帶寶兒成功出逃。齊旻驚覺受騙後瘋狂暴怒，將淺淺囚禁。面對死亡威脅，趙詢仍以軍情計謀為掩護，替出逃的孩子爭取生機。

第22集：陶太傅在勘察水壩時，驚覺此乃致命殺招，而非尋常工程。他極其賞識長玉的純良與神力，幾番試探後以激將法收其為徒。隨元青以長寧為質誘謝征現身，謝征下令發兵霸下。陶太傅為保徒弟周全，設計送長玉離開險境，長玉拆開錦囊識破師父苦心，毅然率隊伍折返。

長玉救下欲殉職的陶太傅，老太傅吐露真相，長玉決心留下截殺敵軍斥候。夜色山林中，長玉帶領殺豬小隊成功擊殺三名報信兵，而水壩之上，陶太傅目睹將領殉職，悲壯地執行了潰壩指令。與此同時下游戰場波濤已至。謝征與隨元青正面交鋒，隨元青獰笑著將長寧推至陣前，試圖以此勒索謝征。

第23集：洪水奔騰而下，隨元青數萬叛軍瞬間覆滅，謝征以水為兵締造了戰爭神話。齊旻見勢不妙，策馬回莊救出俞淺淺。雖獲大勝，謝征麾下僅剩八百餘人，且長信王大將石越率三萬精銳迅速合圍，謝征毅然選擇斷後孤山。在遠處目睹這番軍威的長玉，被武安侯的英雄氣概深深震撼並為之祈願，卻不知那正是她思念的夫君。

長玉在巫河軍營與趙大叔重逢，得知鄉鄰倖存，悲喜交集。隨後李懷安押糧趕到，海東青更帶回了謝征的親筆信，告知長寧平安，讓長玉積壓數月的壓力化作喜悅的淚水。武安侯被圍孤山的急報傳來，長玉不顧安危親率小隊冒死運糧。

第24集：齊姝公主偽裝成軍醫入軍營，卻因開出昂貴藥方被士兵調侃，初次體會到理想與現實的鴻溝。長玉隨運糧隊上山，一邊照料傷員一邊苦尋丈夫，當晚兩人雖在同一個營地巡邏、思念，卻咫尺天涯。

在公孫鄞的幫助下，長玉終與長寧重逢，並從妹妹口中得知言正為救人受傷。隔日，長玉端藥巡視，驚覺眼前滿身血污的傷兵正是「言正」。重逢的喜悅與心疼讓長玉脫口而出「我殺豬養你」，引發帳外眾將竊聽。謝征隱瞞武安侯身分與其相認，在聽聞長玉提及和離書時急得咳血，嚇得長玉連忙表白不離。

第25集：謝征為了掩人耳目轉入獨立軍帳，長玉悉心照料，不惜動用賞銀買雞為其補身，兩人在帳內親吻定情。齊姝公主為試藥救人甚至失去味覺，終尋得止血草藥，與公孫鄞在餵藥間情愫暗生，更坦言身為公主的責任。此時，敵將石越以烤羊肉誘降亂軍心，謝征沉穩應對，靜待反擊。

長玉得知隨元青被囚，憤而前往山洞質問。面對隨元青毫無悔意的屠城挑釁，長玉怒將其拖至懸崖當眾羞辱，並勒索石越以鹽肉交換，奇招擾亂了敵軍部署。此舉雖驚險打亂謝征的埋伏，卻也誤打誤撞挫敗了石越的救人詭計。謝征順勢而為，命謝九假扮武安侯，聯合公孫鄞與齊姝演了一齣「功過相抵」的好戲，既嚴明軍紀又保全了長玉。

《逐玉》第26-30集劇情

第26集：軍棍將下，齊姝及時阻攔。她看穿眾人聯手隱瞞樊長玉，更以長公主身分自請連坐，所幸公孫鄞帶回長玉轉移隨元青有功的消息，令其得以將功抵過。此後，長玉在軍中被神化成一腳踢開城門的奇人，更謠傳她奪糧是為祭奠「命不久矣」的言正，令齊姝感嘆謝征娶得賢妻。

大戰前夕，公孫鄞與齊姝擁抱定情，滿地則因憂心戰死欲向長玉託付遺產。為保「負傷」夫婿周全，長玉竟將謝征迷暈，提刀混入後北營代其出征。石越大軍攻破營門，謝征割手強行清醒趕赴前線。戰場上，長玉以一己之力擊殺了連傷謝五、力大無窮的悍將石虎。此時謝征現身，武安侯身分徹底揭曉。受騙的長玉憤而奔逃，卻被謝征策馬強行擄上馬背，兩人在眾目睽睽下消失於軍陣中。

第27集：謝征將長玉帶至林中，面對長玉因受騙而爆發的怒火，他坦言隱瞞是為留後路：「若戰死，長玉可另嫁書生度日；若生還，她必須屬於自己。長玉怒擊謝征後憤然回營，得知滿地被敵軍少年刺穿胸口。所幸齊姝證實僅是護心鏡被捅穿，滿地並無生命危險。與此同時，隨元青得知石虎死於長玉之手，大為震驚並下令撤退。」

謝征戲言公孫鄞傷重垂死，急得齊姝赤腳趕往，見其正與陶太傅相談甚歡，憤而離去。謝征再向長玉致歉，長玉卻堅稱與自己有約的是「言正」而非武安侯，深感身分懸殊。另一邊，陶太傅聽聞奇女子三錘擊殺石虎，大加讚賞，謝征順勢提議太傅收長玉為義女，雙方才驚覺所指竟同為樊長玉。陶太傅揭露大皇子隨元淮與李家勾結，謝征遂安排追查趙詢。深夜，長玉與謝征在山澗偶遇，兩人以武會友、對坐吃魚。謝征真誠剖白，直言林安鎮的時光乃一生最快樂之時，長玉積壓多時的怒氣終在煙火氣中逐漸消散。

第28集：陶太傅奉謝征之託欲收長玉為義女，長玉洞察其背後用心，坦言無需身分加持，終被太傅的愛女之情打動。隨後，長玉為尋林安鄉鄰與俞淺淺，毅然留書離營。謝征策馬追趕，兩人在山林剖白心跡，長玉直言愛的是他本人而非權位。謝征終選尊重，贈予雙刀並派謝七暗中守護，兩人暫別，各自踏上征程。

公孫鄞修好齊姝的鞋試圖修補裂痕，兩人關係一度因傷病照料回溫，卻因齊姝發現公孫曾向宮中通風報信而徹底心碎離去。謝征領兵開赴盧城途中，從齊旻手下救走趙詢與俞寶兒。趙詢吐露驚人內幕：長信王長子齊旻，實為十七年前東宮大火倖存的皇長孫。齊旻為奪帝位不惜逼反長信王，甚至欲親手殺害親兒俞寶兒以絕後患。

第29集：謝征安置寶兒後加速進軍盧城。城內別院中，齊旻對俞淺淺揭開童年遭生母毀容求生的創傷，坦露性格扭曲之源。淺淺伺機逃脫，於郊外與長玉會合。樊長玉在賀敬元與謝七接應下，雖遭齊旻圍困仍救出好友。賀敬元對長玉多加照拂，贈予定制鎧甲並指點武藝，更流露出與其父魏祁林的舊交情份。在陶太傅引導下，長玉對戰爭善惡有了深層體悟。

李懷安受命率兵截斷崇州軍糧道，謝征則與公孫鄞定下直取長信王的謀略。公孫鄞潛入盧城會合賀敬元，從俞淺淺處獲悉齊旻與長信王內訌之象。次日，樊長玉原欲護送淺淺及金爺等林安鄉親返鄉，賀敬元看著故友之女深感欣慰。眼見盧城戰況慘烈，長玉在歸途中毅然折返，率領鄉鄰組成「殺豬小分隊」，正式投身烽火戰場。

第30集：「殺豬小分隊」與李懷安殘部會合，樊長玉果斷接掌旌旗，率領奇兵直搗崇州軍後方。戰場上，長玉與謝征並肩突擊，她憑藉賀敬元親傳刀法單挑長信王。激戰中，長信王揭露此招源自「大奸臣魏祁林」，令長玉心神俱震。最終她以殺豬技藝配合鴛鴦雙刀重創敵首，長信王氣絕身亡，長玉亦身負重傷。與此同時，謝征斬殺復仇的石越，隨元青則趁亂逃竄。

盧城之圍雖解，長玉登上城樓卻見賀敬元拄槍力戰而逝，悲痛昏厥。醒後，李懷安轉交賀氏遺物——生父魏祁林的絕筆信。信中證實長玉乃「通敵叛國」罪臣之女，卻暗示瑾州慘案另有冤情。童年皮影戲中的奸臣形象與親父重疊，令長玉陷入認同危機，唯有謝征歸來將其擁入懷中。另一邊，隨元青屠戮劉氏表親後投奔齊旻，兩人合謀報復，矛頭直指長玉。

《逐玉》第31-33集劇情

第31集：謝臨山與賀敬元祭典上，將士欲焚燒魏祁林紙人洩憤，長玉出言維護引發眾怒。謝征現身排除眾議帶長玉上香。長玉因身世陰影刻意疏遠謝征，兩人關係生分。與此同時，朝廷命李懷安接掌司馬，企圖分化霽州兵權，李陘則深知謝征鎮守盧城，魏嚴的狂妄仍有底氣。

長玉折斷李懷安的荊條達成和解，接獲聖旨獲封從五品驍騎都尉，與李懷安共掌兵權。謝征諷刺李懷安算計落空，李則反唇相譏。公孫鄞等幕僚皆憂心長玉兵權加身必招禍端。齊姝故意與李懷安親近以試探公孫鄞，令公孫有口難言。為補齊長玉短板，李懷安先後請來多位幕僚授課，長玉卻因識字有限且理解奇特，氣走無數夫子。最終李懷安親自上陣，三日後竟內傷臥床。長玉亦感困惑，何以唯獨當初「言正」所教之事，她方能銘記於心。

第32集：李懷安以司馬令宣佈與長玉結為義兄妹，力平軍中流言。此時宮中傳旨欲賜婚齊姝與謝征，齊姝憤慨拒絕。謝征在軍營接旨時不僅中途打斷，更削去太監一耳以示輕蔑，並向公孫鄞坦言欲廢黜幼帝，兵權與皇權衝突一觸即發。

長信王妃殷氏識破齊旻乃假冒之隨元淮，痛斥其禍亂王府並企圖加害隨元青。齊旻狠心殺母滅口，過程被十三娘暗中目擊。長玉利用齊旻畏火特性搜捕，卻發現死者僅是燒傷痕跡相似的替身。謝征借趙詢之口向隨元青揭露真相，意圖引導其報復齊旻。齊旻逃往野外與李懷安秘密接頭，動向叵測。謝征向長玉坦承早已知曉魏祁林之事，承諾查明瑾州慘案真相，化解其心結。隨後，李懷安趁隨元青逃脫之機，火速派人加急將奏本送往京城。

第33集：謝征警示李懷安莫忘初心。齊旻藏身廢廟，面對隨元青大演苦情戲後施毒手刺殺，盡顯毀容頑疾帶來的扭曲恨意。李懷安目睹齊旻毒殺兄弟並威脅李氏一族，深感若其登位必成暴君。隨元青彌留之際對十三娘坦言並無真心，卻割頭作投名狀，命她帶虎符投奔長玉。

隨着軍報傳回，長玉與李懷安共享霽州軍權獲認可。齊姝歸京前夕，謝征促成公孫鄞剖白。公孫許下歸隱河間之約，齊姝終點頭應允。酒後長玉微醺喚謝征為「言正」，兩人在窗櫺擁吻。齊姝離去後，謝征與公孫鄞深知決戰京城之時已至。與此同時，魏宣在驚鵲樓打斷李懷欽之腿，魏、李兩家鬥爭由暗轉明，朝堂血雨腥風將起。

《逐玉》播出時間｜最新追劇日曆

《逐玉》電視劇幾時播？《逐玉》有40集，於2026年3月6日播放，由騰訊視頻、愛奇藝每晚18:00播放。東方衛視3月8日每晚19:30播出。Netflix全球同步上線。

最新追劇日曆-網劇逐玉官微

《逐玉》演員關係圖

演員關係圖-網劇逐玉官微

《逐玉》演員人物

張凌赫 飾 謝征／言正／謝九衡

表面上謝征是體弱多病並入贅樊家的契約丈夫，實則他乃是背負十七年血海深仇的武安侯。謝征刻意隱姓埋名於市井之間，為的就是暗中調查家族慘案的真相並籌謀復仇。這段隱姓埋名的市井生活，讓他們與以名門公子身份現身的李懷安產生交集。

張凌赫飾演謝徵（網劇逐玉官微）

田曦薇 飾 樊長玉

天生神力且潑辣堅韌的屠戶女樊長玉，在父母雙亡後，僅憑一把殺豬刀護家護產。為了保住家業，她習慣徒手扛豬肉、靠斬肉謀生，更不惜與看似落魄的斯文書生謝征（也即言正／謝九衡）假結婚。後來戰亂爆發，樊長玉更是直接提著殺豬刀踏上戰場。

田曦薇飾演樊長玉（網劇逐玉官微）

任豪 飾 李懷安

身為世家公子的李懷安，對樊長玉心生愛慕並默默守護，但他深知對方與謝征的契約關係早已生情，故始終以克制且體面的方式選擇退讓。後來被迫捲入朝堂紛爭與十七年前舊案的李懷安，與謝征展開了多次鬥爭與合作。最終，在助力謝征與樊長玉成功揭開陰謀、守護國家後，李懷安選擇獨自退場。