張致恒復出唱歌剃清臉龐鬚根顏值回勇　借衫出鏡唱完即脫︰趕返工

前男團Boy'z成員張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）結婚後「四年抱四」，一家六口長期面臨巨大經濟壓力，更一度因為欠租及頻頻向網友借錢而被封為「離婚界KOL」及「網絡乞丐」。不過，即將踏入41歲的Steven近月終於「扚起心肝」，轉行做搬運工人腳踏實地養家，多次被途人捕獲大汗疊細汗推車送貨，形象稍微好轉。近日Steven獲富貴歌手馬天佑（Mayao）邀請，翻唱對方新歌《一世人做一次傻仔》，片中他自嘲「做傻仔都可以好快樂」，獲網民大讚顏值回勇，而且唱得好聽！

Steven近年個樣殘咗好多。（ig@stevencheung）

張致恒登台做騷，兩側似被剃過。（小紅書圖片）

張致恆與雯雯經常鬧離婚。（IG：@ugly__mama）

張致恆與雯雯一家六口。（IG：@stevencheung）

剃鬚回春變返靚仔 除衫趕場搬雪櫃

馬天佑的新歌企劃邀請了82位歌手合作，Steven亦是其中一員。在影片中，穿上黑色Jacket的Steven剃乾淨了臉龐鬚根，只留下巴鬍鬚；雖然身形仍見肚腩，但或許是近期做苦力勞動量大，其面部輪廓明顯變深邃，顏值回升不少。

他在鏡頭前說道：「其實做傻仔有咩唔好，做傻仔都可以好快樂。」 深情唱完一小段歌，隨即脫掉型仔外套，露出裡面的白底衫配啡色格仔恤衫，趕急地說：「我夠鐘返工嘞，做豐澤呀，我要搬雪櫃，畀返件衫你先。」 展現了他為了生計奔波的真實一面。

張致恒翻唱馬天佑新歌。（ig@stevencheung）

顏值回勇。（ig@stevencheung）

唱得好投入，網民都讚好聽。（ig@mayaoo）

Threads親自回應網民 被讚靚仔當新年賀詞

影片一出，不少網民讚Steven：「加油，史提芬好好聽，開演唱會一定嚟。」、「好好聽，加油！仲有市場加油！」Steven亦有在其Threads上回應網民，有網民留言鼓勵他「重新出發」，Steven感性回覆：「有話重唔重新出發嘅，做人一直都要向前行，只係睇下條分叉路去到邊嘅啫，多謝你嘅鼓勵。」

對於有網民驚嘆他「靚仔咗」，他則幽默表示：「講呢啲，直情係新年嘅恭賀說話嚟㗎喎。」 亦有人建議他減肥會更好看，但亦理解搬運需要體力，Steven自嘲說：「點解咁X肥？我食嘢求X其。」

網網讚Steven靚仔咗，搞到佢好開心。（threads@stevencheung）

張致恆壯實了。（抖音）

咁勁？梗係AI生圖啦！（threads@stevencheung）