姜濤簽唱會唱Live要睇字幕　父母新年唔催婚反言「要賺多啲」

人氣王姜濤迎來人生首次個人簽唱會，吸引大批「姜糖」到場支持，場面相當墟冚！對於初次以這個形式與粉絲近距離接觸，姜濤坦言感覺非常新鮮，但同時亦難掩緊張之情。得知有不少粉絲為了見他一面，不惜提早到場排長龍，一向痛錫粉絲的姜濤直言感到十分心痛：「真係好難搞呀，頭先經過見到好多人排緊隊。」言辭之間充滿著對姜糖的愛錫與不捨，展現出暖男一面。



姜濤迎來人生首次個人簽唱會。（葉志明 攝）

有傳媒指姜濤減了磅，姜濤即時好大反應：「冇可能，唔係啩！」（葉志明 攝）

有傳媒指姜濤減了磅，姜濤即時好大反應：「冇可能，唔係啩！」（葉志明 攝）

姜濤靚仔咗！（葉志明 攝）

姜濤與「姜糖」大合照，姜糖們勁開心！（葉志明 攝）

唱Live要睇字幕

在台上的表演環節中，姜濤特意為大家送上新歌的原版演繹。或許是因為首次現場演唱這首難度頗高的歌曲，加上心情緊張，姜濤大方承認表演時有些許忘記歌詞（甩咳）。他笑着解釋：「係啊，貼咗歌詞喺後面，都有啲耐冇唱呢首歌。」有記者問「睇唔睇到歌詞」，姜濤又笑言：「我戴咗con。」記者再問，歌詞是不是較難記，他也回答：「又唔難記嘅，純粹係慣咗有提字機。」《香港01》觀察到，台下喇叭位置貼着兩張歌詞。

姜濤睇歌詞，笑指自己唱得有啲「甩咳」。（葉志明 攝）

姜濤睇歌詞，笑指自己唱得有啲「甩咳」。（葉志明 攝）

姜糖們好開心又好陶醉！（葉志明 攝）

姜糖們好開心又好陶醉！（葉志明 攝）

姜糖們心情好興奮！（葉志明 攝）

新年爆父母着眼「賺多啲錢」

提到剛過去的農曆新年，姜濤透露主要是留在家中與家人共度，更趁着過年期間解鎖了新技能——學打廣東麻雀！作為「麻雀新手」，他笑言自己還在學習「清一色」等規則，雖然在親友局中輸了幾百元，但他毫不介意，大方表示：「當利市咁派，交下學費囉！」他更表示是睇《嚦咕嚦咕新年財》學打牌。

至於大家最關心的新年長輩「催婚」環節，姜濤就大派定心丸，表示家人完全沒有逼婚。不過，他隨即爆出父母對他今年最直接的期望，他笑言父母平時沒什麼特別要求：「冇咩，淨係叫我賺多啲錢。」超直接又現實的叮囑非常搞笑貼地！而今年晉升為派利市主力的他，透露今年派發的利市總金額高達幾萬元，出手相當豪氣！

姜濤表示，過年派利市多過𢭃利市。（葉志明 攝）

姜濤與粉絲在台上玩遊戲。（葉志明 攝）

姜濤與粉絲在台上玩遊戲。（葉志明 攝）

姜濤教姜糖們跳舞。（葉志明 攝）

姜濤教姜糖們跳舞。（葉志明 攝）

零包袱行花市

除了與家人拜年，姜濤今年亦有戴上口罩去行花市感受節日氣氛。雖然在人頭湧湧的街頭依然被眼利的途人認出，但他對此卻表現得非常豁達，覺得被認出也沒有什麼大不了，總不能因此而拒絕外出。他直言日後會繼續保持這份貼地作風，日常出街都會隨心所欲地落街買東西吃，絕對不會因為偶像包袱而失去平凡的生活樂趣。他又笑言，可能因為人多，所以沒有人發現他。

被讚清減驚訝高呼：冇可能，唔係啩！

當被記者提到有粉絲大讚他最近的身形明顯瘦了不少時，姜濤頓時流露出難以置信的表情，更驚訝地直呼：「冇可能，唔係啩！」超真實的搞笑反應惹得全場發笑。談及今年的工作大計，姜濤透露目前的重心將會全數放在即將舉行的巡迴演唱會上。他表示歌單與編排都已經準備得七七八八，希望能為觀眾帶來與以往不同的新鮮感。至於影視方面，他坦言今年暫時未有拍戲的計畫，一眾樂迷準備好迎接姜濤全心投入的音樂盛宴吧！

姜濤現場跳唱，台下反應熱烈。（葉志明 攝）

姜濤現場跳唱，台下反應熱烈。（葉志明 攝）

勁歌熱舞呀。（葉志明 攝）

勁歌熱舞呀。（葉志明 攝）

姜濤唱Live真係勁。（葉志明 攝）

姜濤唱Live真係勁。（葉志明 攝）

姜濤出席簽唱會。（葉志明 攝）

姜濤出席簽唱會。（葉志明 攝）

現場多人到好似演唱會咁。（葉志明 攝）