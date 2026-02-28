52歲蒙嘉慧現幸福肥身形樣貌脹一圈　鄭伊健極寵妻曾贈近千萬地皮

現年58歲的鄭伊健與52歲的蒙嘉慧（Yoyo）拍拖20年，於2013年結婚後一直是圈中的模範夫婦。昨日（27日），有網民在筲箕灣著名的「明星食堂」安利魚蛋粉麵野生捕獲二人撐枱腳，久未露面的Yoyo身形明顯再一次暴脹，面圓圓現雙下巴，完美演繹何謂備受老公寵愛的「幸福肥」！

街坊裝落區歎馳名魚蛋粉 零遮掩勁親民

當日伊健與Yoyo以全黑街坊裝示人，兩人即使是明星卻毫無架子，Cap帽、口罩一律欠奉，大方地與其他食客「搭枱」食麵。該麵店在東大街頗具名氣，連發哥（周潤發）、陳奕迅都有光顧。從網民分享的照片可見，伊健依舊留著標誌性的飄逸長髮，雖然年屆58歲，身形較以往圓潤了一點，也多了一份中年男士的沉穩「佬味」，但顏值依然在線，星味遮都遮唔住。

鄭伊健同老婆蒙嘉慧一齊幫襯明星食店。（Threads截圖）

52歲蒙嘉慧心廣體胖 正面曝光驚現雙下巴

最令網民驚訝的，莫過於坐在伊健身旁的Yoyo。自從淡出幕前做「伊麵嫂」及地產公司老闆娘後，Yoyo似乎完全放飛自我，不用再為上鏡而節食。當日所見，52歲的她身形明顯發福，面部頗為浮腫，驚現雙下巴，與昔日那個身形纖瘦的電視台花旦判若兩人。不過，不少粉絲都力撐這是「幸福的象徵」，直指有老公伊健錫到燶，又在日本好食好住，心廣自然體胖，這種自然老去的狀態反而更真實可愛。

二人都好「街坊裝」冇架子，蒙嘉慧現幸福肥，塊面脹卜卜。（Threads截圖）

隱世樓王寵妻無極限 拒絕生育享受二人世界

鄭伊健當年聽從前輩教路，賺到錢就買樓投資，早已是圈中的「隱世樓王」，據指鄭伊健手持的物業普遍港九新界及海外，除了買樓，還有買地！鄭伊健於2017年時，以980萬元購入一幅元朗地皮送給蒙嘉慧，保守估計身家超過1.5億元。

鄭伊健對老婆寵愛有加，豪擲逾百萬打本給Yoyo在日本福岡開設房地產公司，讓她有細藝寄託。兩人自2013年結婚以來，早有共識不生育，享受自由自在的二人世界。由當年經黎諾懿介紹打羽毛球結緣，到如今在麵店平淡撐枱腳，這份細水長流的感情，絕對羨煞旁人。

蒙嘉慧近年被指發福。（ig圖片）

蒙嘉慧在2024年復出拍攝了ViuTV節目《呢度住吓嗰度住下》。（ViuTV截圖）