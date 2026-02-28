周永恆港鐵車廂攬女　緋聞女友周曉彤：呃我離咗婚一次又一次出軌

現年41歲的周永恆在2001年以歌手身份出道，2010年與趙頌茹奉子成婚，惜2014年因連橫爆出婚外情而令人格破產，更離婚收場。2018年周永恆與內地女友陳薇結婚並誕下一子，但2023年又再爆出家暴事件，夫妻一度鬧上法庭，二人的婚姻關係變得撲朔迷離。近年周永恆負面新聞纏身，包括刑事恐嚇、襲擊警務人員、涉嫌非法駕駛電動可移動工具等，幾近絕跡娛樂圈，但日前就有網民在Threads發帖，指在港鐵車廂內遇到周永恆，當時他更公然與一名妙齡女子親熱，掀起網民熱議。

周永恆多次惹官非。（資料圖片）

周永恆老婆與仔仔。（IG圖片）

周永恆地鐵車廂攬女

日前（26/2）有網民在社交平台上發文，指在地鐵車廂中遇到周永恆，並寫道：「周永恆食女真係有一手，究竟可以撞到佢幾多次？好似已經第5次，周潤發又唔見俾我撞到。」相中所見，周永恆攬着一名妙齡女士站在車廂中，顯得頗為親暱，有網民指相中女士就是他的現任太太，但亦有人指出曾幾次遇上周永恆，但每次他的身邊都有不同女伴：「我天水圍都撞過幾次，都唔同女，佢真係有計」、「點解咁人渣都可以咁多女」。

照片睇唔清係咪周永恆太太，網民會唔會有誤會？（threads截圖）

其實身高都係差唔多，網民認錯唔出奇。（threads截圖）

其實身高都係差唔多，網民認錯唔出奇。（threads截圖）

戴晒口罩好難認到人。（threads截圖）

周曉彤嬲爆鬧世紀賤男

其實去年曾有人遇到周永恆與一名染了一頭紫髮、膊頭有一隻花枝鼠的女子，一起返回屋苑，有傳該名女子就是Model兼前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）。而周永恆被爆出車廂攬女後，昨日周曉彤就在Threads轉發相關照片，並寫道︰「真係世紀賤男周永恆，你都呃得我透，呃我話離左（咗）婚，千萬個大話，咁多個月黎（嚟）無限次煩住我，報警都報左（咗）好多次，一次又一次出軌，人渣！」但其後她又刪post，有網民問道︰「周永恆係咪我諗緊嗰個周永恆」，她就回覆︰「Yes」。

Model兼前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）。（IG@london1226321）

嬲爆發文！（IG@london1226321）

周曉彤因拒愛遭騷擾及威嚇

不過周曉彤就強調周永恆只是追求者，而自己就因拒愛而受到騷擾及威嚇。「我手快快，冇講清楚，一直以來我冇出聲，因為生命安全受到威脅，但係我唔會再啞忍。」並踢爆男方︰「我識咗佢10幾廿年，就算佢未同依家個老婆一齊之前，佢已經係追緊我，但我冇同佢一齊，咁多年嚟都係朋友關係，佢有咩都會搵我呻搵我幫佢，後來佢同我講話佢前妻俾綠帽佢帶，話佢個仔好慘，走嚟求我一個禮拜幫佢睇住個仔一次，又話自己無家可歸，又話自己瞓街。

周曉彤強調周永恆只是追求者，而自己就因拒愛而受到騷擾及威嚇。（IG@london1226321）

周曉彤大爆周永恆與老婆已分居大半年

「求我幫佢一個星期湊一次佢個仔，好心幫佢，點知原來比我發現佢係收埋個仔，唔俾佢返學，」她指男方孭官司期間，以兒子做籌碼，向其妻家人索錢，她續說︰「然後佢一次又一次咁威脅我，跟蹤我，又話要X咗我，又話要黑社會嚟搞我…佢個仔超慘，冇學返仲要比佢搞到學校都轉咗好多間…我幫佢湊咗幾次，之後先知道，佢真係好恐佈，佢個仔超慘。」周曉彤又大爆周永恆與老婆已分居大半年，搬出愛巢後在天水圍租住劏房。

周曉彤又大爆周永恆與老婆已分居大半年，搬出愛巢後在天水圍租住劏房。（IG@london1226321）

周曉彤指多次遭對方恐嚇

周曉彤更指多次遭對方恐嚇︰「一直以來我都好驚，佢一陣又話要X我老竇老母，一陣又話要X佢前妻，一陣又話X我。」她稱因男方一「卡」在手，所以就算報警，警方亦無計可施，「次次報警佢就喺人前扮冇嘢，扮正常…啲警察帶走咗佢，佢咪又返嚟煩我，一直以來我唔敢出聲，因為擔心個人安全問題。」