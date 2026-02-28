混血索女男伴上門吸毒嘔白泡被捕　形象插水身家清零賣家當求翻身

擁有日本、菲律賓及西班牙三國血統的29歲日本女星木村有希（Yukipoyo），當年憑住一身健康小麥色肌膚同招牌辣妹形象殺出血路，曾是日本寫真界同時尚圈的當紅炸子雞。可惜一場發生在其香閨的「毒男風波」，令她由天堂跌落地獄。近日她更在節目中聲淚俱下，自爆身家清零，要靠變賣家當求翻身。

三國血統的29歲日本女星木村有希曾係好多人心中女神。（IG@poyo_ngy）

木村有希曾是日本寫真界同時尚圈的當紅炸子雞。（IG@poyo_ngy）

家中吸毒口吐白沫 形象插水難翻身

回顧木村有希的星途，她在8年前開始走紅藝能界，原本前途無可限量。然而在2021年爆出，一名與男性友人在其家中吸食可卡因後，突然口吐白沫暈倒，送院後隨即被警方拘捕。雖然警方搜查後未有在其寓所發現任何毒品，木村有希接受驗尿後亦證實沒有吸毒，但這宗驚人的醜聞令其藝人形象嚴重插水，近年人氣持續低迷，工作量大減令她難以翻身。

木村有希於2021年受訪時，已強調與被捕男友人斬纜。（節目截圖）

有希眼濕濕道歉，希望外界再給予機會。（節目截圖）

自爆全盛期月賺數百萬 如今零積蓄

木村有希昨日（26日）擔任Abema綜藝節目《我賣掉了所有資產》嘉賓，接受主持小島瑠璃子訪問時，回顧自己大起大落的演藝生涯。她透露在22歲的事業巔峰時期，每天要跑4檔通告，一個月參與多達50個節目，當時每月最高收入可達數百萬日圓（約幾十萬港元），風光無限。

變賣珍藏衫褲博翻身 淚灑鏡頭前

可惜醜聞纏身，她在節目中坦承：「我沒有任何積蓄，想到自己的未來，覺得今後必須好好規劃一下。」 為了捲土重來及實現開餐廳的夢想，她決定狠心將昔日珍藏的服裝全部變賣套現。講到辛酸處，木村在鏡頭前一度感觸落淚，獲主持小島瑠璃子送上擁抱安慰，場面令人唏噓。

木村有希最近上Abema綜藝節目《我賣掉了所有資產》做嘉賓。（節目截圖）

木村有希透露戶口清零。（節目截圖）