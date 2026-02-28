莊韻澄嘆帶貨5小時收入大減　感情隨緣笑稱上晒腦愛「霸道總裁」

莊韻澄今晚（28/2）出席《仁美清叙春茗晚宴2026》。經歷過失婚陰霾的莊韻澄，今年就與將近5歲的寶貝仔過了一個溫馨滿瀉的新年。面對目前演藝圈的「寒冬期」，她依然保持積極樂觀的心態，一邊身兼父職照顧愛兒，一邊努力開拓直播帶貨的新血路，展現為母則強的韌力。



莊韻澄堅拒做「中飽私囊」的家長。（葉志明 攝）

派過萬利市大出血 堅拒「中飽私囊」

談及剛過去的農曆新年，莊韻澄坦言未算有鋪張慶祝，主要是享受天倫之樂：「其實今年我新年都唔算好大氣氛㗎，都係帶小朋友去拜年，同埋屋企人有啲外國返咗嚟嘅，好多人嚟咗我屋企拜年。」過新年最開心的莫過於𢭃利市，她笑言自己今年「大出血」：「我派咗都萬幾蚊呀，即係都公價啦。」至於小朋友的進帳，她透露小朋友大約𢭃了五千多元利市。身為精明媽媽，她堅拒做「中飽私囊」的家長，強調會用作孩子的教育基金：「我唔會呀，真係幫佢儲㗎！睇下佢想做咩囉。即係一個教育嚟嘅。」

講到仔仔，莊韻澄就佢好sweet。（葉志明 攝）

閃親腰獲愛兒貼心按摩

小朋友快將5歲，莊韻澄大讚兒子越來越懂事，以往容易四處跑的狀況也有所改善。提到過年期間的一段小插曲，她更是甜在心頭：「我最近年初一抱佢，一抱佢閃親條腰喎，其實好痛！」本以為帶傷照顧孩子會倍加吃力，沒想到乖巧的兒子竟化身「小暖男」主動照顧媽媽：「佢知道我真係唔舒服啦，同埋佢成日𢯎返我個位囉！即係我話痛，我係咁同佢講『哎呀呢度好痛』，佢好sweet㗎，係咁𢯎返我呀！」兒子的貼心舉動，讓她覺得一切辛苦都十分值得。

莊韻澄表示，過年親戚都好識做，冇提起前夫。（葉志明 攝）

拜年親友識趣避談「衰嘢」

經歷過感情波折，單身過節難免會成為眾人焦點。不過，莊韻澄表示長輩與親友們都非常識趣，拜年時絕口不提過去的「衰嘢」：「親戚呢就無問起嘅。係啦，啲唔開心嘅嘢我哋過年唔講嘅。」現時她十分享受單身的育兒生活，對於感情則抱持佛系心態：「感情事要時間培養嘅。隨緣啦差不多啦。」當被問到有沒有被親友介紹外國「筍盤」時，她隨即幽默爆出一句：「啲霸總啊！」原來她最近迷上了看時下流行的微短劇，更搞笑向各大製作人公開呼籲：「啲霸道總裁短劇多。頭先先有記者問我會唔會想拍短劇，我話好想呀，你哋快啲搵我做！」

莊韻澄出席《仁美清叙春茗晚宴2026》。（葉志明 攝）

演藝圈遇寒冬

談到工作近況，莊韻澄收起玩笑，坦言目前大環境並不樂觀：「近排其實我哋演藝目前都好寒冬啦，相信大家都好難見到我啦。」但她並沒有坐以待斃，除了等待過往拍攝的電影排期上映外，亦積極尋求新出路度過寒冬：「我去咗做下啲帶貨，亦都有客串過一啲電視台嘅劇嘅。都會做住先囉。」雖然她深知直播帶貨市場漸趨飽和，有時甚至要連續直踩幾個小時，收入也未必如昔日豐厚，但她依然咬緊牙關：「其實都好飽和呀⋯⋯不過你多勞多得囉。即最少你肯做。」她透露，現時還有帶貨工作但一做就是4，5小時起步：「起碼講四五個鐘最少。但而家可以再短返啲嘅，因為可能個模式都快咗。（收入點？）我覺得而家差咗。先前好好多，而家都差咗嘅。」

