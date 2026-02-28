視后蔡思貝疑被TVB官網正式除名　傳猛人照顧2年冇拍劇仍生活無憂

現年35歲的視后蔡思貝（Sisley），自2024年劇集《飛常日誌》後便再無新作，坐足兩年「冷板櫈」。今日（28日）有網民發現TVB官網已搜尋不到其檔案，疑被官網正式除名，與效力13年的娘家分道揚鑣。

蔡思貝已兩年冇新劇推出。（IG@sisleychoi）

蔡思貝效力TVB 13年。（TVB官網截圖）

今晚發現TVB官網已找尋唔到蔡思貝資料。（TVB官網截圖）

IG刪經理人資料 紅衣照高呼「重生」

其實離巢早有跡可尋，蔡思貝早前慶生時上載紅衣照，留言：「Red for rebirth... This year, the story begins again.」暗示重新出發。其IG簡介亦刪走TVB經理人電話，換上「DM for work inquiry」，意味已取回工作自主權，實行自己工作自己接。早前她接受訪問時亦大方承認「手頭上已經無劇」，但當時仍故作神秘指合約年期「唔講得」。

蔡思貝離巢早有跡可尋，生日出Post暗示重新出發。（IG@sisleychoi）

其IG簡介亦刪走TVB經理人電話，換上「DM for work inquiry」。（IG@sisleychoi）

是非纏身產量大減 曾被封「最不受歡迎」

現年35歲的視后蔡思貝（Sisley）自2013年當選港姐亞軍後，一直備受無綫（TVB）力捧，更憑《踩過界II》登上視后寶座。然而，近年她屢傳遭公司「雪藏」，劇集產量大減，對上一部存貨《飛常日誌》播出後便無以為繼。

蔡思貝雖演技獲肯定，但入行以來是非不斷，曾被網民封為「最不受歡迎視后」。這兩年她產量極低，早前坦言「手頭無劇」，只好陪父母出遊自嘲做電燈膽。另外亦傳她獲猛人照顧，疑似準備嫁人，早前蔡思貝曾強調仍是單身，不過身邊卻有追求者。

蔡思貝自2013年當選港姐亞軍後，一直備受無綫（TVB）力捧，更憑《踩過界II》登上視后寶座。（IG@sisleychoi）

有傳蔡思貝獲猛人照顧，即使長期冇工開都生活無憂。（IG@sisleychoi）

蔡思貝近兩年工作量極少。（IG@sisleychoi）

