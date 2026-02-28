60歲美魔女內地開工突發入急症　半夜窒息：以為係小感冒

羅霖今晚（28日）盛裝打扮出席《仁美清叙春茗晚宴2026》。踏入60歲的羅霖保養得宜，堪稱圈中首屈一指的「凍齡美魔女」。近年她積極北上發展，無懼演藝圈的寒冬期，不僅成為多個美容品牌的「摯友」頻頻吸金，更準備投資大搞自家生意。不過，早前她就因為工作太過搏命，險些賠上健康，更驚爆要在內地半夜入急症室求醫！



原來羅霖今年已經60歲，一啲都唔似！（葉志明 攝）

捱病半夜窒息 驚險送急症室

羅霖坦言過往經常「小病唔理」結果惹出大禍，她憶述去年10月的驚險經歷，至今猶有餘悸：「我舊年10月份嗰時因為我本來初初係小感冒嘅，跟住又因為要飛啦，咁就無睇醫生⋯⋯點知拖到一個月之後呢就變咗支氣管炎！」由於延誤醫治，病情急速惡化：「突然間瞓到半夜唞唔到氣呀，我先知道原來咁嚴重，因為其實嗰時我喺內地工作，咁所以喺內地入咗急症室！」經歷過生死一線，她語重心長地勸戒大家：「大家最緊要注重自己身體，好好錫自己先可以照顧屋企人。」

羅霖皮膚勁靚！（葉志明 攝）

開明奶奶不催生B：叫佢儲下錢先

羅霖除了事業心重，亦是一名絕世好媽媽。兒子已經結婚三年多，外界常常關心她何時抱孫，這位開明奶奶卻一點也不心急，堅拒向兒子施壓：「好多人都問我『哎呀你個仔結咗婚呢會唔會催佢生小朋友呀？』其實佢都仲係細，都仲係廿幾歲，咁我覺得呢啲順其自然啦。」她深明現今世代育兒艱難，尤其兒子在美國生活，加上外國難請工人，生活成本極高，她笑言：「所以我叫佢儲多啲錢先。」

羅霖出席《仁美清叙春茗晚宴2026》。（葉志明 攝）

擲六位數出護膚品

面對演藝圈步入寒冬，羅霖的吸金力卻未有減退，她透露現時身兼4間美容公司的「品牌摯友」，工作需要不停穿州過省：「變咗我又會飛過馬來西亞呀日本呀，咁中國其實好多城市成都呀，甚至乎內蒙都要飛去做活動。」看準自己擁有的強大美容心得，她更決定與朋友合資創立自家美容品牌：「因為咁多年嚟好多朋友都會問我『你用咩護膚品呀？』咁我希望可以自己即係出一個同大家分享囉。」被問到投資金額，她透露非常穩陣：「因為我哋要試水溫㗎嘛，試下就六位數字先啦，六位中啦。」

羅霖出席《仁美清叙春茗晚宴2026》。（葉志明 攝）

羅霖表示早前內地工作時，有支氣管炎，半夜被送入急症室。（葉志明 攝）

60歲最強凍齡秘訣

年屆60依然明艷照人，羅霖大方公開自己的「凍齡」秘訣。除了最基本的「清潔、防曬、保濕」三大鐵則外，她特別照顧一班上了年紀的「大姐姐」，強調食療比塗抹更重要：「大姐姐特別啲梗係要食下啲滋補品啦，飲多啲湯水呀！」她指出香港女生顯年輕，全賴愛喝湯的習慣，更親授平民保養法：「譬如話我哋一啲花膠，唔使買好靚好大隻嘅，買啲細細隻嘅用嚟煲湯呢，都會令皮膚有多啲膠原蛋白，全身都會靚囉！」除了花膠，她亦強調要多攝取優質蛋白質如雞蛋、雞胸和海鮮，真正做到由內靚到外。

羅霖分享防腐秘訣。（葉志明 攝）