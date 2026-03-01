多產媽媽沖涼後毛巾裹身滑落險露全相　爆移英辛酸歎女兒難交朋友

現年42歲的吳日言在2016年與拍拖多年的圈外男友Barry結婚，婚後育有三名子女，2024年舉家移民英國展開新生活。不過在當地卻遇上不少困難，繼被爆找設計師為新餐廳設計同印刷卻走尾數，雙方更隔空「開戰」，又曾疑因租樓問題，與業主發生爭執，可謂波折重重。日前吳日言與家人返港參加親戚婚禮，同時接受前有線主播可宜訪問，大爆移英辛酸，並分享當地人育兒跟港人的震撼差異，更對當地人的衛生感到不可思議。

吳日言於2024年舉家移民英國展開新生活。（IG圖片）

吳日言在2016年與拍拖多年的圈外男友Barry結婚，婚後育有三名子女。（IG圖片）

吳日言因女兒未能升上理想小學而移英

吳日言在訪問中透露，是因為女兒於香港因為未能升上理想的小學，故決定舉家移民英國。去到當地頭半年是蜜月期，一家人對於居住環境比於香港大而感到開心，但隨時間過去便開始慢慢失去驚艷感。提到女兒上學，吳日言指最大難題就是女兒未能結識到朋友：「佢返嚟同我講，放Break時佢只係自己坐喺度，冇人睬佢。」身為母親的吳日言聽到後大感心痛：「「佢英文冇問題，佢可以同人溝通到，仲講得幾叻添，但就係冇人睬佢。我哋係大人，就話可以自己行多一步去識朋友，但小朋友有困難就係有困難」。

吳日言接受前有線主播可宜訪問，大爆移英辛酸。（IG圖片）

可宜亦有分享英國人跟香港人對育兒方面大不同。

可宜分享在英恐怖經歷

另外，吳日言與可宜都認同英國人跟港人對育兒方面大不同，衛生方面更相差甚遠。可宜更分享恐怖驚歷：「嗰陣我喺蘇格蘭坐巴士，巴士上有好多水漬，相信係酒嚟。當時有個當地媽咪抱着一個1歲左右嘅BB，BB順手將奶嘴掟落地，個奶嘴當然係好污糟」，更指該媽咪竟將奶嘴塞向自己的嘴「清洗」，之後再讓BB用，可宜坦言相關行為難以接受。

吳日言僅以毛巾裹身滑落險露全相

而回到香港的吳日言，日前將生活片段分享到社交平台。片中見吳日言剛剛沖完涼，僅以白色大毛巾包裹全裸身軀，面向鏡頭洗面後毛巾竟愈滑愈低幾乎跌落，幸好吳日言眼明手快將毛巾及時抽起，否則險露全相。

吳日言日前將生活片段分享到社交平台，片中見吳日言剛剛沖完涼，僅以白色大毛巾包裹全裸身軀。（IG圖片）

毛巾愈滑愈落。（IG圖片）