姜濤簽唱會獲粉絲派利是即場反應舉動被激讚　網民拿另一男星對比

男團MIRROR成員，人氣王姜濤昨日 (2月28日) 迎來人生首次個人簽唱會，吸引大批「姜糖」到場支持，場面相當墟冚。對於初次以這個形式與粉絲近距離接觸，姜濤接受訪問時坦言感覺非常新鮮，但同時亦難掩緊張之情。得知有不少粉絲為了見他一面，不惜提早到場排長龍，一向痛錫粉絲的姜濤直言感到十分心痛：「真係好難搞呀，頭先經過見到好多人排緊隊。」言辭之間充滿著對姜糖的愛錫，展現出暖男一面，難怪他一直以來都深得粉絲的愛戴。

姜濤出席《COMPOSITION》簽唱會。（葉志明 攝）

姜濤好靚仔！（葉志明 攝）

姜濤跳唱新歌做開場。（葉志明 攝）

粉絲給姜濤利是令他一臉猶豫

昨日有網民就於小紅書分享了姜濤在這個簽唱會的一幕，發文寫道：「大家不要給我紅包，留給自己吧！收到大家的祝福就好，給我信就可以啦！#姜濤 Crd: threads mirrorkt.ian」片段是轉發自threads的帖子。影片中可見，姜濤當時正在台上為粉絲簽名，粉絲們都在排隊並逐個上前，其中一名粉絲就趁仍是農曆新年給予姜濤一封利是，該名粉絲把利是遞給姜濤，姜濤望了一望面帶猶豫，遲疑了一會但仍是禮貌地收下了手中，不過隨即他便交給了身旁的工作人員，並表示：「大家記得唔好畀利是我，你哋啲錢留返畀你哋自己得喇。」讓工作人員把那封利是拿到台下歸還給該名粉絲。姜濤此舉獲網民一致激讚，指他為人真誠不貪心，為人實在人品又好，不少內地網民更被他圈粉了，希望他能紅過深圳。有網民就拿日前李克勤在美國開演唱會時，出動「撈魚網」狂收粉絲紅包一事來做對比。

粉絲給姜濤利市。(Selinagabana@小紅書)

粉絲給姜濤利是。(Selinagabana@小紅書)

姜濤遲疑了一會還是收下了。(Selinagabana@小紅書)

姜濤遲疑了一會還是收下了。(Selinagabana@小紅書)

姜濤讓工作人員歸還利是。(Selinagabana@小紅書)

姜濤讓工作人員歸還利是。(Selinagabana@小紅書)

工作人員把利是歸還粉絲。(Selinagabana@小紅書)