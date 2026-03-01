億萬闊太自己拖行李見粉絲打招呼勁貼地　戴眼鏡素顏極似大學生

現年37歲的文詠珊（Janice Man）近年可謂事業、家庭兩得意，於2019年下嫁富二代吳啟楠（Carl）後沒有放棄事業，更憑《消失的她》升呢為「億萬票房女星」，去年9月更無預警宣布已為人母。近日有網民在機場捕獲Janice Man，雖然貴為「億萬闊太」，但表現極為貼地，其素顏狀態驚艷大批網民。

Janice Man皮膚緊緻如少女

日前有網民在上海浦東機場偶遇Janice Man，並將片段分享到社交平台。片中可見，穿上乾濕褸的Janice Man戴上眼鏡並以素顏亮相，皮膚緊緻白滑，無論臉上肌膚或身材都同少女沒有大分別。另外，當她看到粉絲時立即滿臉笑容打招呼，更與粉絲閒聊，非常親民貼地。

狀態似大學生

有大批粉絲看到片段後，都忍不住大讚：「素顏，這個狀態比大多數偽素顏都美」、「我感覺超美啊，皮膚很好很清純的感覺」、「簡直和 20 歲的時候沒有區別，可可愛愛的」、「真年輕」、「像個大學生！」。不過亦有部分網民認為瀏海及眼鏡不適合Janice Man：「瀏海真的不適合美女，特別是氣質美女，封印了美貌！」、「感覺不太適合這髮型」、「劉瀏海和眼鏡封印了她的美」。

