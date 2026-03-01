方大同離世一年《才二十三》MV上架　自彈自唱最後身影惹網民淚崩

音樂才子方大同去年2月21日離世，其音樂廠牌賦音樂則在3月1日公布其死訊。時隔剛好一周年，賦音樂在今日（1日）上架方大同《才二十三》的MV，其自彈自唱身影曝光，不少歌迷皆感動落淚。

《夢想家》奪金曲獎兩大殊榮 遺作MV喻人生旅途只能向前

方大同的遺作專輯《夢想家 The Dreamer》去年橫掃台灣的金曲獎，其中這首《才二十三》更勇奪「最佳作曲人獎」，而專輯亦獲頒「評審團獎」。這首神作的MV終在公布死訊一周年之際正式面世，意義深遠。MV全片採用第一人稱視角拍攝，主角駕駛越野車穿梭四季交替，沿途邂逅不同的人和事，猶如帶領觀眾踏上一趟無法回頭的人生旅程，也寓意人生只能不斷向前。其所屬的賦音樂在社交平台兩度感性發文，先是：「別忘了自己，生命中的經歷帶來成長，也引領著我們體會不同的境界。」再到引用歌詞：「“在千尋之外，我依然存在” 成長是永遠，穿越了時空的幻象，生命仍以另一種形式延續著……」

片尾閃現25秒消瘦身影自彈自唱 樂迷感動破防

製作團隊透露錄音過程極為艱辛，指方大同堅持在病榻上完成人聲部分。為了呈現最真實的生命狀態，MV中特別保留了錄音時背景中吸氧設備的運作聲，以及他略顯沉重的呼吸聲，未經任何修飾處理。不過MV最大的「催淚彈」絕對是尾聲，鏡頭穿越人群後，方大同本人驚喜現身。他身穿深藍色牛仔褸、牛仔褲、戴著招牌圓框眼鏡與冷帽，溫柔地以結他自彈自唱。周圍的群眾為他亮起手機燈海大合唱，方大同閉上雙眼沉浸在音樂中，畫面溫馨卻又令人心酸。短短25秒的片段中，可見當時正與病魔搏鬥的大同身形明顯消瘦、面色略顯蒼白，但他仍親力親為完成拍攝，令大批網民徹底「破防」爆喊。而MV最後一幕，亦特別寫上「致敬大同，也獻給每一位夢想家。」作為寄語。

臨演親揭內幕粉碎AI傳聞 MV靠「方大同真粉」撐起全場

由於方大同現身的畫面太過夢幻珍貴，有部分網民一度懷疑片段是否由AI合成。不過，很快就有自稱參與拍攝的臨時演員網民撲出來澄清，強調大同彈結他的畫面絕非AI，他留言：「據群演透露，最後大同彈吉他的畫面並非合成，而是真實拍攝。拍攝時甚至沒有封路，方大同本人和群演、團隊在一個多小時裡不斷給路過的車輛和行人讓路，雖然耽誤了不少時間，但這很符合他低調，溫柔的性格，真的哭了😭也透露出預算的有限。更特別的是群演的選角方式，創意團隊的負責人或成員在自己微信朋友圈裡，翻找那些曾發過兩次以上有關方大同內容的人，就這樣組成了這支充滿溫度的夢想家才二十三團隊。網友透露最後一幕2024年10月18日在上海松江拍攝並非ai合成，大同WE MISS YOU❤」

