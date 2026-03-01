鍾嘉欣湊小朋友被偶遇素顏靚樣好驚艷　與網民私下互動證人品極好

現年41歲的鍾嘉欣 (Linda) 於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚，婚後三年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared，2022年再誕下孻女Anika，組成了五口幸福之家。鍾嘉欣婚後以家庭為重，生活以子女為重心，偶爾才會抽時間返港接Job，去年在內地舉行個人演唱會，其餘大部分時間都是用來陪伴家人。早前她就陪大女在加拿大溫哥華一個商場擺檔賣糖，被不少網民偶遇，之後她又被發現在當地的「一蚊店」shopping。日前再有網民於社交網分享偶遇鍾嘉欣的合照，她在溫哥華被偶遇的頻率可說是很高。

鍾嘉欣陪囡囡賣糖。(小紅書)

鍾嘉欣母女檔上陣。(小紅書)

鍾嘉欣現身溫哥華一元店。(鋼鐵加魯魯@小紅書圖片)

素顏狀態絕佳人品獲平反

該名網民貼出她與鍾嘉欣的合照，發文寫道：「看到鐘嘉欣了！本人臉真的超級小 #溫哥華 #港星」，相中可見鍾嘉欣身穿深灰色毛衣置身一個在體育館舉辦的賣物會，打扮低調又不失時尚感的她，在原相機拍攝下的生圖依然十分靚女，在人群中相當耀眼。有網民在評論區留言表示：「對 我沒見過真人的時候覺得是長臉 看到真人原來臉蛋這麽精致的。」博主回應說：「超級親民 而且素顏狀態也好好」，原來相中的鍾嘉欣是素顏出鏡，看來跟化了妝沒什麼區別，真是好靚。有網民亦表示在該體育館見到鍾嘉欣陪仔女在閒逛。

網民大讚鍾嘉欣素顏好靚為人又nice。(11@小紅書)

曾被指雙面人獲網民平反

另外，有網民說：「風評都說她很拽 上次香港看見不敢叫。」即有不少網民異口同聲表示有見過鍾嘉欣都覺得她很親民友善，大讚她很nice很有禮貌，為她平反，又叫大家不要聽風就是雨。鍾嘉欣年前曾傳出她是雙面人，對粉絲態度不好，不過隨住越來越多人偶遇她並讚她人品好，有關傳聞已不攻自破。

鍾嘉欣一家五口幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣笑指當年「鼠」返溫哥華結婚。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣親力親為照顧三個子女。（IG@chungkayanlinda）