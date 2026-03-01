「官恩娜師妹」結婚從簡唔着華麗婚紗　放棄做歌手轉行做飛鏢選手

「官恩娜師妹」梁雨恩（Cathy）淡出樂壇多年，轉戰做全職飛鏢選手，曾多次代表香港出賽，被譽為香港「鏢后」。昨日（28日）她突然在社交平台報喜，宣布封盤榮升人妻！她大晒溫馨婚禮照並甜蜜高呼：「各位朋友，我昨天結婚啦！Pls call me 程太。」

梁雨恩淡出樂壇多年，轉戰做全職飛鏢選手。（ig@cathy.leungyuyan）

梁雨恩無預驚宣布婚訊。（ig@cathy.leungyuyan）

讚老公幽默善良 願陪做婚前輔導

梁雨恩與新郎以全白色簡約衫裙，取代華麗的婚紗禮服，只邀請少量親友見證；一對新人在花環下情深一吻，婚禮既簡單又溫馨；之後再與友人到酒吧搞after party飲酒唱歌狂歡。梁雨恩對新婚丈夫讚不絕口，欣賞對方的幽默、風趣與善良，更感激老公願意陪她進行婚前輔導，共同學習經營婚姻。她感性表白：「遇見他之後，我的生命從未如此踏實、如此完整。」她表示未來日子願與丈夫彼此扶持成長，在平凡裡經營幸福。

全文如下：

好感恩生命裡遇見了我先生。我喜歡他的一切，特別是他的幽默、風趣、善良和胸襟。他一直對我愛護、包容，甚至願意陪我一起做婚前輔導，一起學習怎樣經營婚姻。一切就是那樣剛剛好。遇見他之後，我的生命從未如此踏實、如此完整。請為我們高興，因為我們真的很幸福 ~婚禮走的是簡單溫馨路線，場地不大，只能容納少量親友現場見證，未能廣邀各位好友，希望大家見諒。亦非常感謝昨天出席婚禮和 After Party 的每一位。你們的祝福，我們都收到了。謝謝你們，即使只是見一面、簡單 catch up 兩句，我都感受到滿滿的愛 !!新的身份，新的開始。未來的日子，願我們繼續學習彼此扶持、彼此成長，在平凡裡經營幸福。也願你們每一位，都被愛包圍。#程太報到#JustMarried#簡單的幸福#感恩遇見#愛與成長 FromMissToMrs。 梁雨恩

無華麗婚紗禮服。（ig@cathy.leungyuyan）

露出甜蜜笑容。（ig@cathy.leungyuyan）

婚禮合照及After Party狂歡相片：

由樂壇新人王變世界冠軍 曾揚言願為家庭棄事業

現年40歲的梁雨恩於2007年挾着「官恩娜師妹」之名以歌手身份出道，曾獲叱咤樂壇生力軍銅獎，雖然曾獲封為「最有價值新人」，但合約糾紛悄悄淡出樂壇。2013年她偶然接觸飛鏢，成功殺出一條血路，分別於2016及2019年兩度奪得軟鏢世界盃冠軍，成為香港職業女鏢手。一直嚮往家庭生活的Cathy，早年受訪時已透露渴望有歸宿，不排險閃婚，更揚言若要二選一，不排除為專注家庭而放下事業。如今終於遇上對的人，實在可喜可賀！

梁雨恩於2007年挾着「官恩娜師妹」之名以歌手身份出道，曾獲叱咤樂壇生力軍銅獎，雖然曾獲封為「最有價值新人」。（ig@cathy.leungyuyan）

梁雨恩兩度奪得軟鏢世界盃冠軍，成為香港職業女鏢手。（ig@cathy.leungyuyan）