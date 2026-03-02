前TVB古典美人轉戰短劇演奶奶被嘲降呢　一說話回應酸民盡現高EQ

現年46歲的葉璇，於1999年奪得國際華裔小姐冠軍及「最具古典美態獎」，隨即獲得邵逸夫爵士賞識並欽點簽約TVB入行，隨即獲TVB力捧。當年葉璇憑藉《封神榜》、《再生緣》等古裝劇奠定「古典美人」地位。近年葉璇重心移往內地發展，並積極經營社交平台。雖然她不時透過直播帶貨與粉絲互動，但期間曾因樣貌與身材大不如前、狀態「跌Watt」，被指與昔日的「古典美人」形象大相徑庭而屢成話題。最近，葉璇又分享新動向，宣布進軍內地短劇界，隨即引起網民熱議。

葉璇於999年奪得國際華裔小姐冠軍及「最具古典美態獎」。（節目截圖）

葉璇當年在《封神榜》飾演天真清純的楊蓮花，極具觀眾緣。（《封神榜》截圖）

葉璇當年的古裝扮相真的沒得輸。（視頻截圖）

葉璇近年積極經營社交平台，其身型變化及行為曾引起不少熱議。（微博圖片）

轉戰內地短劇 飾演豪門奶奶氣場全開

近日有網民在社交平台以「媽呀，童年女神葉璇也進軍短劇了」為題驚喜發文，分享葉璇在內地短劇《少夫人來自東北》中的演出。劇中葉璇飾演男主角的媽媽，一身中式服飾配搭全身玉飾，並將頭髮高高盤起，舉手投足散發豪門奶奶的優雅貴氣。

葉璇參演內地短劇《少夫人來自東北》。（劇集截圖）

飾演豪門奶奶。（劇集截圖）

博主大讚葉璇演技爐火純青：「萬萬沒想到最大的驚喜是葉璇給的！女神還是太權威，你說她是馬來的公主我都信！自帶貴氣坐在那氣場全開。還有被我們東北大妞吊成巧嘴的表情，也太好玩了」。博主更指葉璇作為「老戲骨」，專業方面一點都不含糊，將「皮笑肉不笑、肉笑皮不笑、皮笑肉也笑」的細微表情拿捏得恰到好處。

網民大讚葉璇演技。（小紅書截圖）

依然有「戲」。（小紅書截圖）

網民反應兩極

不過，昔日TVB一線花旦轉戰短劇界，也引發不少網民唏噓。有網民將她與佘詩曼比較，感嘆道：「哎，阿佘起碼還是女主，你竟然去了短劇賽道，蒼天！」亦有人酸民直言：「她還是有自知之明的，不演少女，確實演婆婆的年紀。」當然也有不少支持者認為，力撐葉璇：「證明她很努力，總比一輩子放不下過去的人要心態好，沒錢才是啥都不是」、「拍得超好！果然是我的童年女神」、「我就說這個婆婆氣質有些高啊，半天沒想到是你呀！好看好看！」、「姐姐是短劇界最優雅的婆婆」。

葉璇轉戰短劇，網民反應兩極。（小紅書截圖）

葉璇轉戰短劇，網民反應兩極。（小紅書截圖）

葉璇親自回應質疑

葉璇也有在個人社交平台分享拍攝心得，更興致勃勃向網民請教東北話：「提問！好看在東北話裡怎麼說？」葉璇坦言：「拍了一個很歡樂的短劇叫《少夫人來自東北》，第一次的拍攝短劇，很歡樂。在這個劇組學習了很多東北方言。」面對外界對其「降級」拍短劇的質疑，她也趁機回應：「其實，內容沒有長短之分，只有好看和不好看，所以都應該用心去拍。」盡顯其極高EQ與專業態度，獲得不少網民留言力撐。

葉璇分享拍攝短劇心得，順便回應網民質疑。（小紅書截圖）

葉璇依然咁靚女。（小紅書圖片）

高貴優雅。（小紅書圖片）

不少網民表示因為有葉璇才追看。（小紅書圖片）