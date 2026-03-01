林夏薇衣錦還鄉榮升廈門旅遊大使　舉辦音樂見面會回饋家鄉粉絲

林夏薇（薇薇）憑TVB劇集《七公主》飾演「顧語嫣」奪得視后，再演活《黑色月光》奸角「卓慧雲」，一舉打開了內地市場。除了作為歌手出道，畢業於北京中央戲劇學院的薇薇，早前與同學陳曉合作《大生意人》，把慈禧太后演得活靈活現。薇薇趁新一年初啟衣錦還鄉，回到家鄉廈門「當官」，同時舉辦音樂見面會，回饋家鄉粉絲。

林夏薇。

林夏薇榮升廈門旅遊大使

薇薇在廈門出世，4歲隨父母來港，5年後回流廈門成長讀書，堂哥林峯的父親林華國，在當地有「廈門李嘉誠」之稱，但薇薇的成功卻並非靠關係，而是她一直努力得來的成果，她的演技無容置疑，更憑《七公主》登上視后。薇薇日前衣錦還鄉，獲廈門市文旅部頒發「廈門2026年度美好生活推薦官」榮譽，榮升廈門旅遊大使！薇薇今次返鄉下，不忘遊覽當地重溫當年青蔥歲月。她以校友和藝人身份，重返母校「雙十」中學參觀，重溫當年青蔥歲月。薇薇表示「雙十」是她夢想開啓的地方，學校給了她全面發展的機會，她人生中第一次去北京，也是跟隨「雙十」的老師同學們一起，去參加全國中小學文藝匯演，而且還獲獎了。其後她到了百年老街遊覽，感受廈門濃厚的過年氣氛。

薇薇衣錦還鄉，

薇薇接受當地傳媒訪問，她感嘆回到廈門很溫暖，「回到家的感覺。」她指很久沒見到這麼美的燈市和熱鬧景況，「有小時候熱鬧的氣氛！」另外，薇薇坦言很榮幸得到「生活推薦官」的頭銜，未來想以本地人身份，向大家宣傳她眼中煙火和藝術氣息兼備的廈門。

薇薇獲廈門市文旅部頒發「廈門2026年度美好生活推薦官」榮譽。

林夏薇搞廈門音樂見面會

既然回鄉，薇薇自然不辜負家鄉粉絲期望，日前在IG宣布舉辦廈門音樂見面會，票價由699元至399元，購買最貴票價的粉絲更可獲薇薇一對一單獨合照。薇薇難得回到廈門，仍然記掛住要回饋家鄉粉絲，當視后後也不忘本，態度值得欣賞！

薇薇日前在IG宣布舉辦廈門音樂見面會。