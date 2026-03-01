陳冠希私人時間被打擾暖心舉動令粉絲驚喜　甘做布景板畀靚女圍

一代男神，現年45歲的陳冠希 (Edison) 曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚仔樣真是零死角。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，陳冠希亦迎來了青春不再的一天，且不止一次被指容貌衰老走樣，甚至男神崩壞。不過他有時的狀態也相當不錯，間中也會有回春的時候，狀態可說是時好時壞，而近年的樣貌經常成為網民討論的焦點。不過無論他是否依然靚仔，早已淡出幕前演出的他至今依然擁有不少粉絲，一直keep住有人氣。

陳冠希當年的「壞男孩」形象俘虜了不少女生的心，雖然出道多年，火爆言行、「閃卡」事件讓他備受爭議，但他依然是一代男神的代表。（《頭文字D》劇照）

後生時的陳冠希以壞男孩的形象讓不少少女心動。(《玉女添丁》劇照)

陳冠希一家三口好幸福。(ig圖片)

被一班靚女粉絲圍笑得開懷

最近有網民於社交網分享了在機場偶遇陳冠希的片段，博主是個看來二十多歲的女生，但她如此年輕也喜歡陳冠希，可見陳冠希對年輕粉絲依然有吸引力。片中一開始影住陳冠希正在前往排隊過關，拿着行李的他特地停下來友善地與粉絲聊了兩句，便繼續走上前排隊。接着鏡頭一轉他就與一班靚女粉絲一起合照，被多位女粉絲圍着，儼如布景板的他笑得十分開心，即使其中一位用手拉他的手臂他亦沒有介意。火速大合照完，陳冠希便揮手同大家拜拜，不過其後他就與博主單獨合照，足見他對粉絲真是超級nice，可以說是有求必應，即使私人時間並打擾也沒所謂，盡顯親民一面。

陳冠希於機場過關被偶遇。(小紅書)

陳冠希與一眾女粉絲合照。(小紅書)

陳冠希友善親民。(小紅書)

陳冠希不介意私人時間被打擾。(小紅書)