TVB御用奸人演技精湛曾嚇喊朋友　入行近半世紀不求財：興趣緊要

現年68歲的TVB資深綠葉王俊棠，由70年代模特兒出身，到80年代轉型做演員，憑藉高大身形與惡形惡相，多年來贏得「TVB御用惡人」稱號，近年更憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》「池富」一角成功入屋。近年移居中山養老的他不時在小紅書拍片與粉絲互動，日前他大玩「你問我答」，除了分享演奸角的趣事，更罕有大談綠葉演員的辛酸，直言拍戲「搵唔到食」，道盡演藝圈殘酷現實。

王俊棠係「TVB御用奸人」。（資料圖片/陳順禎攝）

王俊棠在處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演池富。（電視截圖）

王俊棠已定居中山，並決定買車。（影片截圖）

王俊棠成為中山三鄉文旅推廣大使。（影片截圖）

演奸角太深入民心 曾被途人爆粗狂鬧

做惡人做到出神入化，王俊棠坦言曾因此遇過不少尷尬事。他回憶初入行時，有次與朋友經過灣仔酒吧街，竟被一名帶有醉意的途人指着狂爆粗痛罵。當時王俊棠不但沒有還擊，反而笑笑口面對，更對朋友說：「演戲成功，我喺佢心目中係一個衰人，咁OK囉。」

「聶世官」太得人驚嚇喊朋友

另一次更誇張，一位「青島小姐」朋友在不知情下與他食飯，對方因小時候看過他在《陀槍師姐》飾演的「聶世官」太得人驚，結果一見到真人竟然嚇到即場喊出來，他說：「一見到我就喊，佢話好驚我，咁都有」。對此，王俊棠笑言大家看得投入，證明自己演得好，完全不介意。

王俊棠早年以「伊丹威」嘅名字拍電影。（網上圖片）

黑黑實實，年輕時都經常演壞人角色。（網上圖片）

王俊棠喺《陀槍師姐》飾演「聶世官」，原型就係參考「賊王」葉繼歡。（劇集截圖）

憶演鰲拜NG半小時 被老前輩厲眼感壓力

提到演藝生涯最深刻的角色，不得不提陳小春版《鹿鼎記》中的「鰲拜」。王俊棠透露這是他加由電影轉拍電視劇的首部古裝劇，又要壓低聲線扮威嚴，又要記大量文言文對白，難度極高。他憶述當年一場大殿戲份，面對滿朝文武百官，對白長達兩頁紙，加上要走位與對手交流，結果導演突然要求從頭來過令他腦袋一片空白。「真係飆汗驚，滿朝大臣都係老前輩，七、八十歲都企喺度，我見到眼神係厲住我。」 最終該場戲NG了半小時，導演要他出去透氣減壓才順利完成。他坦言若有機會，最希望能重演鰲拜，做得更好。

與粉絲玩「你問我答」。（小紅書@王俊棠）

王俊棠喺陳小春版《鹿鼎記》中的「鰲拜」，但由於係佢第一次拍古裝，表現好緊張。（小紅書@王俊棠）

試過喺文武百官面前有兩頁紙對白，不停NG好大壓力。（劇集截圖）

演員風光背後 綠葉晚年多坎坷

當被問到演藝生涯是為了賺錢還是熱愛時，王俊棠隨即收起笑臉，語重心長地道出綠葉悲歌：「拍戲呢，唔係搵到錢，搵唔到錢架，好多演員到晚年都係好坎坷。」 他直言除非是周潤發、劉德華這種一線巨星才能賺大錢，像他們這些綠葉演員，人工低又要應付生活開支，根本儲不到錢。他感嘆入行全憑興趣：「我哋呢啲係人哋嗰啲咁多多，同埋你要生活嘛，你根本儲唔到錢。都要你自己興趣囉，你係鍾意，搵錢係其次啦，都要搵嘅，但興趣先係最緊要。」

當被問到演藝生涯是為了賺錢還是熱愛時，王俊棠隨即收起笑臉，語重心長地道出綠葉悲歌。（小紅書@王俊棠）

除非好一線嘅演員，其他都唔係好搵到錢。（小紅書@王俊棠）

為興趣。（小紅書@王俊棠）

好多演員晚年都好坎坷。（小紅書@王俊棠）

高大囝囝繼承衣缽 兼職送外賣幫補生計

王俊棠的幼子王東泰（James）亦繼承父業，擁1.9米身高及俊俏外表的他被指似韓國Oppa，曾入讀無綫藝訓班，並在《愛‧回家》飾演「年輕版大龍生」。可惜星途一直平平，王東泰曾在IG自爆為了賺外快及減肥，兼職做外賣員，十日賺約二千多元，更笑言送外賣重到似做Gym。除了演藝工作，他去年亦考獲健身教練牌，實行多線發展為生計打拼。

有「TVB御用惡人」之稱的王俊棠，幼子王東泰（James）亦是藝人。（IG@stupidjames）

王俊棠好錫老婆，現實中係好好先生。（IG：@stupidjames）

王俊棠幼子王東泰（James）身高達1.9米。（IG：@stupidjames）

James曾做送外賣賺外快。（IG：@stupidjames）