前一線小生不停接Job終於收爐獲准團年　曾被指推劇得罪TVB遭解約

吳岱融年輕時因生得俊朗，有「新加坡第一帥哥 」之稱。他在1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕》中飾演「花無缺」爆紅，成為當家小生。惟他在事業如日中天時，1994年突然遭無綫解約，當時盛傳因為他私自到亞視宣傳唱片而觸怒了TVB，事隔多年後，吳岱融接受《香港01》專訪親自解畫，原來是因被誤會「推劇」得罪監製，因而遭解約。10年前他才回到TVB拍劇，在《巨輪II》演奸角「鷲哥」高天鷲成功入屋，近年又拍TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》，並轉戰內地拍劇，兼移居大馬居住4千呎豪宅過半退休生活。現年66歲的吳岱融依然有價有市，日前終於獲內地劇組放行見親戚朋友拜年，到吉隆坡食大排檔團年！

鍾淑慧與吳岱融在《滅門慘案之孽殺》中攞正牌親熱。（電影截圖）

吳岱融在TVB劇集《巨輪II》中飾演的高天鷲一角十分經典。（電視截圖）

吳岱融終於獲放行返吉隆坡拜年

吳岱融近日回到吉隆坡，與親友食大排檔，枱上菜式豐富，又魚又菜又肉，是色香味俱全的客家菜。吳岱融一頭白髮，下巴留着白鬍鬚，一如既往的型棍。吳岱融與友人嘆完美食影大合照，原來他時隔一年半才回到吉隆坡，內地劇組放他休息一個星期，才有機會與太太鍾淑冰去拜年宴客。吳岱融好友發文：「我老爺吳岱融1年半沒有回來吉隆坡了，中國劇組他休息一個星期 老爺第一時間陪同夫人鍾淑慧前往嚟吉隆坡同我們拜年 再忙都要出現啦 第一餐當然要帶夫人客家妹來吃客家菜啦 多謝老闆請客」。

吳岱融與太太鍾淑慧一起在馬來西亞投資開設連鎖式餐廳，更做埋生招牌。（受訪者提供）

夫妻檔拍住上！（Facebook圖片）

吳岱融吸金力強勁租住4000呎海景豪宅

演技出色的吳岱融，曾有報道指他拍完《巨輪II》後豬籠入水，廣告、拍劇等等所有收入總額保守估計過百萬。近年他同樣Job接Job，拍劇又拍電影，商演不絕，吸金力強勁，早年已投資「買磚頭」，在新加坡、泰國、馬來西亞及內地都有置業，絕對是圈中隱形樓王！吳岱融曾在2019年移居馬來西亞檳城，租住4000呎海景豪宅，2022年又一炮過以400萬在家鄉新加坡購入1400呎的政府組屋，坐擁三房兩廳十分寬敞，讓大學畢業的兒子「靠父幹」成功上車！

吳岱融入行40年獲頒「出色演藝人」獎。（資料照片）

吳岱融一向相當親民，對於粉絲合照的要求來者不拒。（小紅書截圖）

吳岱融被誤會推劇得罪監製遭解約

吳岱融去年親自為90年代的TVB解約事件解畫。他憶述，當年原本已獲藝員部同意，接拍了約六部外間的電視電影。隨後公司叫他拍攝劇集《一號急症室》，即後來的《妙手仁心》，原本屬意他做男主角，即後來吳啟華的角色，他很喜歡那個劇本，於是便把外面所有的戲都推掉了，專心接拍這部劇。

然而，公司後來通知他因器材問題劇集需延期，叫他先接回外面的工作。豈料當他重新接洽並答應外面製作單位後，公司又突然再找他拍攝另一部古裝劇。吳岱融坦言當刻面對兩難，心裏不想再失信於人，所以最後推掉公司的劇。吳岱融承認自己年少不懂事，自責當時沒有親自致電監製解釋，結果導致誤會：「整件事就這樣算在了我的頭上。」吳岱融稱這場誤會令公司覺得他「推劇」及「不聽話」。他感嘆，在當時的電視台制度下，身為一線小生若涉及推劇，「你就死定了。」

吳岱融終於收爐拜年。（小紅書）

吳岱融回到吉隆坡同親友嘆客家菜。（小紅書）

不停同親友聚會。（小紅書）

食過不停！（小紅書）

吳岱融曾在2019年移居馬來西亞檳城。（微博@吳岱融HUGO）

租住4,000呎海景豪宅。（微博@吳岱融HUGO）