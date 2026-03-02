郭藹明港姐訪談片出土自爆有後台　胞妹神顏值震驚網民：個妹仲靚

近年香港小姐的質素經常是網民熱烈討論的話題，不少人更感嘆港姐顏值「每況愈下」。近日，有網民在社交平台分享一段1991年港姐賽後的訪談片段，並寫道：「1991年港姐係咪史上顏值最高一屆？」勾起集體回憶。當屆佳麗質素極高，被形容為「神仙打架」，最後由郭藹明贏得，亞軍、季軍分別是周嘉玲和蔡少芬。不過，當這段昔日片段出土曝光後，郭藹明妹妹意外搶走一眾得獎佳麗風頭，獲網民激讚靚女。

郭藹明幽默自爆「後台」

片段中，郭藹明談及奪冠心聲，她謙遜表示：「我覺得觀眾同評判對我認識深咗，亦可能因為咁樣，對我好感多咗。」當主持人問到她在後台是否有什麼強大的支撐時，郭藹明隨即展現幽默本色，笑言：「我諗我最大嘅後台就係我妹妹。」

隨後，鏡頭轉向家屬席上的郭藹明妹妹。主持人隨即追問妹妹為何會提名姐姐參選，妹妹一臉自豪地大讚姐姐：「因為佢靚，同埋大方成熟，我覺得佢有港姐風範，所以提名佢。」主持人更打趣道，妹妹長得同樣標緻，會否也考慮參選？妹妹則害羞回應：「暫時未有考慮過呢件事。」

網民激讚郭藹明妹妹：素人都有星味

然而，網民目光卻聚焦了在其顏值之上，郭藹明妹妹當時留著一頭微捲長髮，五官清秀且氣質清純，笑起上來甜到爆。網民激讚郭藹明妹妹不輸現場一眾得獎港姐，紛紛留言：「原來佢個妹咁靚」、「佢個妹堅靚...係會嘩一聲個種」、「郭藹明個妹仲靚」、「妹妹好靚，素人都有星味」、「認真，兩姐妹都係s+++」。有網民則透露最終並未投身演藝圈，而是成為了一名會計師。

17歲蔡少芬談吐淡定 「三太」樊亦敏凍齡樣令人震驚

除了冠軍郭藹明，其他獲獎佳麗也有分享感受。亞軍周嘉玲被問到為何年紀輕輕就想選港姐，她直言一直覺得香港小姐形象很好：「可以代表香港出嚟做事，我覺得好開心。」當時年僅17歲的季軍蔡少芬，談吐已相當淡定。主持人好奇她為何15歲就參加名模大賽，17歲又選港姐，她坦言是想學習課外知識：「我15歲參加名模大賽學到好多嘢，相信參加香港小姐學到嘅嘢會更多。」至於楊凱斯獲佳麗們票選贏得「最受佳麗歡迎獎」。她表示這代表了自己的人緣得到肯定：「贏到19位佳麗嘅友誼，同樣可以喺其他方面得到收穫。」

另一令網民震驚的是「最上鏡小姐」樊亦敏，網民驚嘆其樣子與現時幾乎零分別，凍齡功力強勁：：「樊亦敏靚到癲喎」、「三太咁多年都係咁靚」、「三太個樣無變過wor」。片段中，樊亦敏被問到當晚宣佈冠軍前，一直緊握著4號佳麗的手，並說話長達一分鐘，她解釋那是因為與4號佳麗好似孖公仔，大家建立了深厚感情：「我同佢講，無論入唔入到圍，我哋以後都會咁好。」盡顯真性情，非常可愛。

