一周星星︱重溫震波枚張繼聰禁女兒觀看　陳家樂一特質被老婆大讚

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今晚10點05分播出第十二集，邀請了吳家偉執導《衝鋒：火拼》的兩位型男主演—張繼聰、陳家樂擔任嘉賓，大談拍攝辛酸與家庭趣事，主持則是王鎮泉。

在電影《衝鋒：火拼》中劇組動用了大量槍械裝備，配合連場驚心動魄的爆破場面，槍聲震天，子彈消耗量更是驚人！兩位主角在戲中搏盡演出，展現極高專業素養。今集「獨家考古」環節，節目組當然不會「手軟」，率先重溫阿聰在經典劇集《老表，你好Hea！》中的招牌「震波枚」，面對這段爆笑「黑歷史」，阿聰即時笑言：「千祈唔好畀我個女睇呀！」更自稱：「電視台露兩點最長時間嘅人類。」除了搞笑一面，更重溫當年阿聰在《歡樂滿東華2010》與江若琳挑戰的亡命空中舞，阿聰亦笑言：「自己都想搵返呢條片，同埋我可以將呢條片Send返畀蕭潤邦（江若琳老公），係咪一生免費啊所有野？」

至於圈中出名的「愛妻號」陳家樂，自2023年與連詩雅（Shiga）拉埋天窗，並於前年誕下小公主Camila後，由二人世界變成一家三口，幸福滿瀉。今集節目除了重溫二人定情作《12個夏天》，製作組更預備了驚喜環節，即場播放Shiga的電話錄音訪問！當被問及欣賞老公甚麼地方時，家樂顯得相當緊張，Shiga則大讚家樂是「執屋達人」怎料家樂聽後激動自爆「真相」，連身旁的阿聰都忍不住笑言：「你真係用生命宣傳電影！」此外，在「你問我答」環節，製作組更找來森美、蕭正楠、周吉佩等圈中好友向二人發問，令兩位型男真情剖白。

