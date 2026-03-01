邱晴富國島水著放題 比堅尼浸泥漿浴重現高海寧震撼名場面
撰文：金秀玲
出版：更新：
HOY TV旅遊節目《女行團》打正旗號「賣女」，打頭陣的女主持便是去新興旅遊熱點富國島的邱晴，她於上一集著潛水衣拉低拉鏈，已在網上引起不少迴響。而最新一集更是泳衣放題，她先是身穿一套交叉掛頸、心口開窿的黑色泳衣去水上樂園玩，而攝影師亦相當識做，深知男觀眾要求，不時特寫其胸部，甚至加插了一段唯美的水著寫真級片段。
比堅尼重現高海寧泥漿浴經典 半裸露側乳惹網民暴動
不過好戲在後頭，節目下半部份邱晴去浸泥漿浴，她穿上淺藍色bikini浸於混合了礦泉水的溫熱泥漿之中，不時𢳂起一勺泥漿淋在身上，笑言：「我估唔到呢個水係咁絲滑、咁smooth㗎，原本仲以為係好多粗粒、沙粒可以磨吓砂。」此情此景，不禁令人想起高海寧（高Ling）當年拍《為食總司令》浸泥漿溫泉的經典畫面。當年高Ling這一幕引起極大迴響，點擊率高達100萬次，令『高海寧 泥漿』一度成為Google熱門搜尋！今次邱晴重現名場面，驕人身材絕對不輸前輩，事後她更在社交平台加碼貼出多張高清靚相大方派福利，未知大家較喜愛高Ling版還是邱晴版呢？
而浸完泥漿浴後，邱晴更半裸趴在床上按摩，網民見她露出側乳更是「暴動」，留言：「Cam man點忍？」、「近年最鹹濕電視節目」、「佢簡直係新一代標準身材完美示範」
獲封「嫩版李珊珊」入行 離巢跳出舒適圈大解放
邱晴當年以17歲之齡參選《2017年度香港小姐競選》，有「嫩版李珊珊」稱號，雖然最後無緣五強，但就成功簽約TVB入行。效力TVB期間，邱晴主要擔任兒童節目《Think Big天地》主持，也做過《美女廚房3》美女學徒及客串劇集等節目，不乏曝光機會；不過她在2021年決定要跳出舒適圈，故毅然離巢。近年，邱晴積極經營社交平台，不時大晒性感靚相回饋粉絲，亦曾推出寫真集。最近她到越南富國島為HOY TV拍攝旅遊節目《女行團》，首集播出後隨即引起網民熱烈討論。