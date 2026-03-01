臥底嬌娃｜張曦雯緊身瑜伽服搶鏡　爆與羅毓儀「最萌身高差」辛酸

撰文：林迅景
出版：更新：

張㬢雯和羅毓儀等人今日（01/3）出席TVB新劇《臥底嬌娃》宣傳活動。她們及其他演員均穿上了瑜伽運動服亮相，畫面清涼「消暑」又養眼，特別是張㬢雯的露腰貼身瑜伽服，更是一大亮點。

「最萌身高差」張曦雯與羅毓儀。（陳順禎 攝）
張曦雯玩戰繩。（陳順禎 攝）
真係好腰力。（陳順禎 攝）

張㬢雯貼身瑜伽服

張㬢雯和羅毓儀接受《香港01》訪問，張㬢雯解釋，公司指定服裝是瑜伽運動服，而她亦只是穿上了平日練習Pilates的衣服，說：「點解做瑜伽同埋Pilates要着一啲緊身嘅衫呢？因為你要睇自己個姿勢啱唔啱，如果你着一啲鬆身嘅嘢，其實你會睇唔到你個pose啱唔啱，同埋你啲動作會踩到條褲啊、kick住啲衫啊，所以其實係正確嘅瑜伽服嚟㗎，唔係特登⋯⋯」記者聞言，表示想一齊上堂，張㬢雯又笑言可惜教練是一對一上堂。「佢收男學生嘅話我OK嘅。」

張曦雯玩戰繩。（陳順禎 攝）

網民笑指似睇《少年警訊》 羅毓儀自爆官方身高

提到早前有網民開玩笑，指羅毓儀在劇中穿上警服的模樣，似足主持《少年警訊》。最初羅毓儀表示未睇過《少年警訊》，以為是解作「少年警察」，經記者解釋後才理解。羅毓儀笑言如果大家有這個感覺，證明自己演繹得十分成功，因為她的角色「童小圓」正正隸屬警察公共關係部，負責去學校做宣傳。提到網民對她身高的關注，她大方回應：「其實我『官方身高』係156cm，如果着埋鞋大約160cm啦。大家可能覺得做警察要有身高要求，但好彩最近條例已經取消咗，所以如果有志向投考嘅朋友，唔夠高都唔緊要㗎！」

羅毓儀。（陳順禎 攝）
羅毓儀透露，「官方身高」是156cm。（陳順禎 攝）
張曦雯着緊身瑜伽服勁搶鏡。（陳順禎 攝）
張曦雯fit到爆呀！（陳順禎 攝）
正常情況下，張曦雯同羅毓儀影相係咁。（陳順禎 攝）
但係，張曦雯同羅毓儀亦可以咁影。（陳順禎 攝）
張曦雯同羅毓儀接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）
張曦雯表示終於可以靠住羅毓儀胸口。（陳順禎 攝）
張曦雯解釋，因為要就鏡頭，所以必要時要除鞋拍close-up。（陳順禎 攝）

馬貫東「躺着也中槍」

說起身高，擁有高䠷身材的張曦雯與嬌小的羅毓儀同框時，自然產生了極大的「最萌身高差」。被問到拍攝時會否遇到困難，張曦雯笑爆在拍兩人的特寫鏡頭時，為了不難為攝影師（避免被鏡頭卡掉羅毓儀的下半身或自己的額頭），她通常都要乖乖除低高踭鞋就位，而羅毓儀有時甚至要出動「蘋果箱」墊高。

張曦雯隨後更幽默補刀，爆料指其實除鞋遷就身高並非羅毓儀的「專利」：「其實我同馬貫東拍 Close-up 嗰陣，有時都需要除鞋㗎！」此話一出，令眾人不禁大笑，紛紛笑指未有在場的馬貫東絕對是「躺着也中槍」！

張曦雯與羅毓儀「最萌身高差」。（陳順禎 攝）
《臥底嬌娃》主演，張曦雯、陳瀅、馬貫東、鍾柔美及羅毓儀。（陳順禎 攝）
《臥底嬌娃》主演，張曦雯、陳瀅及羅毓儀。（陳順禎 攝）
張㬢雯、馬貫東（陳順禎 攝）
陳瀅、鍾意柔美做瑜伽動作。（陳順禎 攝）
張㬢雯、羅毓儀做瑜伽動作。（陳順禎 攝）
腰力驚人！（陳順禎 攝）
張㬢雯。（陳順禎 攝）
《臥底嬌娃》演員合照。（陳順禎 攝）
張㬢雯。（陳順禎 攝）
羅毓儀「起飛腳」。（陳順禎 攝）
