前TVB歌手自爆不孕疑惹奶奶冷待　55歲仍當打細8歲老公摸腳撐開騷

陳松伶（松松）1985年以15歲之齡，參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行，1991年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片大賣六白金。陳松伶半生坎坷，因堅持學業與家人爆出誤會，導致不相往來20年；又曾與長期工作夥伴反目，兼因不孕遭奶奶冷待，幸而細8歲內地老公張鐸不離不棄。陳松伶日前在灣仔伊利沙伯體育館舉行《陳松伶演唱會 – 香港》，門票極速售罄，張鐸做伴舞大摸陳松伶美腿，支持老婆開騷。

陳松伶變身婚姻專家。（抖音截圖）

陳松伶似乎相當幸福發福不少。（IG：@adiachanfanpage）

陳松伶與老公貼身跳熱舞摸腳

陳松伶日前於社交平台分享演唱會精彩片段，她多謝台前幕後幫手，以及親朋好友支持。片段中陳松伶與張鐸大跳貼身熱舞，陳松伶騷出美腿，張鐸則摸上太太的腳，畫面誘人！陳松伶在演唱會又唱又跳，55歲仍當打！有人為陳松伶戥不值，「這麼厲害的明星還要被底層婆婆欺負」，有人亦回覆：「她也是底層，何況她婆婆也並沒有欺負她啊」。

張鐸陳松伶夫婦與張媽媽。（微博@陳松伶_AdiaChan）

陳松伶不孕曾試雪卵人工受孕

陳松伶於2005年患上卵巢囊腫影響生育，兩人曾赴美國雪卵、嘗試人工受孕，又考慮找代母，最後張鐸不希望太太再為生仔承受壓力，決定放棄生育。陳松伶曾與奶奶一同參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》，奶奶於節目中不斷挑剔、冷待陳松伶，有網友估計陳松伶因未能生育未能得到奶奶歡心。後來兩人大和解，陳松伶亦指：「我從來不覺得女性人生的意義在於生育。」

陳松伶與老公貼身跳舞。（小紅書）

畫面誘人！（小紅書）

陳松伶開騷。（小紅書）