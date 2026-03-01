TVB高質女神現身人妻團聚會　39歲仍單身獲安排中間位被愛包圍

踏入三月，朱千雪（Tracy）今日（1日）在社交平台回顧二月農曆新年的精彩時刻，大晒多張溫馨照片。隨著「2Line黨」最後一位成員蔣家旻前年亦封盤出嫁，這個昔日的女神團已正式升呢做「人妻俱樂部」。不過，在朱千雪分享的一張大合照中，竟然出現了一位稀客，就是現年39歲、依然單身的高海寧（高Ling），在一眾成雙成對的夫妻檔中，這位「黃金盛女」顯得格外矚目。

高海寧係黃金盛女。（IG@sammkoling）

高質女神。（IG@sammkoling）

姊妹個個嫁得好

細看這張團拜合照，除了單身的高Ling，其餘四位好姊妹個個都嫁得好，朱千雪有醫生丈夫Justin Ng（吳昆倫）；靚湯湯洛雯嫁給視帝馬國明；岑杏賢則有金融才俊老公Kelvin Cheung（張嘉俊）；至於蔣家旻亦嫁給了電視台高層周永基（Owen）。

朱千雪2019年與青梅竹馬男友Justin拉埋天窗。（IG：@tracytschu）

夾在恩愛夫妻中間笑笑口舉V

在這樣強勁的「人夫團」包圍下，被安排在正中間的高海寧慘變「電燈膽」。身邊圍繞著一雙一對的甜蜜夫妻，甚至還有朱千雪和岑杏賢的小朋友遮樣入鏡。被愛包圍的高Ling卻亦表現得好大方，對著鏡頭笑笑口舉起V字手勢。

個個成雙成對，高海寧獲安排中間位，被愛包圍住。（IG@tracytschu）

朱千雪生活幸福

另外，朱千雪亦有分享另一張與麥明詩和王君馨的合照，眾人為了保護小朋友私隱，刻意只讓孩子以「背面」出鏡。朱千雪以英文寫道：「二月照片合照。 📸這個月，我們慶祝愛情、新年、健康、家庭、朋友和工作。 ❤️🧧🐴」

朱千雪仲同麥明詩、王君馨都湊埋小朋友相聚。（IG@tracytschu）

另一人妻鄧卓殷。（IG@tracytschu）

同老公放閃。（IG@tracytschu）

湊小朋友。（IG@tracytschu）

金牌媒人阿Bob失靈？ 情路坎坷寧缺勿濫

其實高Ling近年事業得意，憑《新聞女王》飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，惟獨感情交白卷。圈中「金牌媒人」Bob（林盛斌）曾揚言要幫她物色筍盤，但高Ling早前笑指自己工作太忙，叫對方「個名單儲下先」。回顧高Ling情史，最轟動莫過於與音樂人鄧智偉的多年地下情，可惜最終傳因男方有第三者介入致分手收場，令她深受情傷。單身多年的她堅持寧缺勿濫，一直認自己「超級難追」，至於理想型男士，她說：「睇感覺，冇定啲實質嘅條件，最重要係要溝通到。」

Bob林盛斌一直都話會幫高海寧搵另一半。（資料圖片/葉志明 攝）

高海寧今年39歲，都單身一段時間。（IG@sammkoling）

高海寧唔心急拍拖。（IG@sammkoling）

要揀有感覺。（IG@sammkoling）