臥底嬌娃｜出鏡被網民狠批「乜水嚟㗎」　林夕童入行四年零家用

在娛樂圈，有人一劇爆紅，但更多人是在佈景板前默默做著「路人甲」。2022年透過第32期無綫藝員訓練班入行的林夕童，目前正處於這段難捱的掙扎期。早前無綫台慶，她有份參與演唱主題曲，換來的卻是一面倒的負評，更有網民留言狠批：「乜水嚟㗎，我一個都唔識。」



面對這種「無人認得」的尷尬，林夕童的反應卻很直白：「其實唔會唔開心。因為我自己都未有啲戲份重嘅角色可以畀人哋知道。」

林夕童而家先廿幾歲，仲有機會嘅。（陳順禎 攝）

母親聞要簽TVB：就算我唔畀，你都會簽㗎啦

做演員帳面聽起來光鮮，但現實卻要面對麵包與夢想的拉扯。入行將近四年，林夕童坦言現時工作量少，月薪未過一萬，根本給不了家用。家人一開始就極力反對，她笑言當初簽約時試探性打給媽媽，媽媽只無奈地拋下一句：「就算我唔畀，你都會簽㗎啦！」

四年過去，媽媽雖然會默默為日夜顛倒的她煲花旗參水，但眼見女兒收入不穩，還是忍不住會「哦」她。「對於我做呢行冇咁抗拒，但係始終日夜顛倒，佢哋都會話要瞓多啲。」林夕童直言，家人最希望她轉做朝九晚五的文職或售貨員，起碼有份穩定收入給家用。

現時正於樹仁大學修讀新聞與傳播系的她，坦言現階段只能用讀書做緩兵之計：「因為我話我而家都未畢業啦，希望佢可以睇多兩下，起碼等我畢業之後啦。」

林夕童在劇中飾演一名女警，是「連名都冇」嘅小角色。（陳順禎 攝）

林夕童在《臥底嬌娃》劇中飾演一名女警，是「連名都冇」嘅小角色。（陳順禎 攝）

林夕童：做自己太多限制

沒名氣、沒錢賺、還要被家人勸退，為何還要留下來？林夕童的答案沒有多餘的修飾，演戲對她而言，更像是一個逃生口：「入行前覺得做唔同角色好好玩，但近排我發現一個更主要嘅原因，係因為我唔想做自己。」

她收起笑容解釋：「做自己嘅話，可能生活有太多限制。但喺戲入面你點做都得，唔係我自己，所以我做咩都得，可以體驗唔同嘅人生。」

四年來，她由劇集中無名無姓的「觀眾」做起，到近期終於在《愛·回家》飾演常駐角色、管理培訓生（MT）「Ivy」。最令她興奮的是得到同劇前輩Mary姐（呂慧儀）親自帶領：「Mary姐第一場戲就好似師傅咁樣教我哋。佢會同我哋講：『誒，你呢一句呢可以再八婆性格多啲！』佢希望我哋將自己嘅性格落個character入面展現多啲。」

林夕童覺得，做自己太多限制。（陳順禎 攝）

林夕童覺得，做自己太多限制。（陳順禎 攝）

再畀五、六年自己

身邊朋友沒有撥冷水，網民的毒舌她當作經歷。面對這條充滿未知數的演藝路，林夕童沒有自怨自艾，依然定下清晰的目標：「呢個廿幾歲係一個奮鬥年紀，我會繼續奮鬥㗎。」問到會否為自己設下停損點，她直言：「現階段嘅話，可能畀多五、六年自己啦。」

TVB仲有好多人默默努力緊嘅。（陳順禎 攝）

林夕童加入了TVB已經有4年。（陳順禎 攝）