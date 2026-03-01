王子爆偷食人妻粿粿後首同場　廟宇拜神求轉運過程意外曝光

鄧麗欣（Stephy）前男友、棒棒堂成員「王子」（邱勝翊），去年被爆介入人妻粿粿及范姜彥豐的婚姻，事件鬧得滿城風雨。不過近日有廟宇的照片流出，王子與粿粿竟雙雙現身台灣一間廟宇團拜，這亦是二人在「不倫風波」發生後首度公開同場。不過鏡頭就未影到二人有交流，似乎刻意避嫌。

鄧麗欣（Stephy）前男友、棒棒堂成員「王子」（邱勝翊），去年被爆介入人妻粿粿及范姜彥豐的婚姻，事件鬧得滿城風雨。（IG@meigo.c）

粿粿與范姜彥豐原本是恩愛夫妻，後反目收場。（IG@meigo.c）

事後網民找出很多王子早就搭上粿粿的蛛絲馬迹。（IG@meigo.c）

綠帽夫拍片爆大鑊揭出軌 王子認越界全面停工

范姜彥豐在去年10月底突然大爆發，公開控訴老婆粿粿與王子互動超越界線、婚內出軌，更揚言手握兩人不倫的實質證據。昔日形象討好的王子，一夕之間淪為破壞別人家庭的第三者，其後他亦不得不低頭認衰，承認「逾越朋友界線」，公開道歉並宣布全面停工「潛水」。至於女主角粿粿發布道歉影片後，社交平台便一直停止更新，與范姜彥豐亦恩愛夫妻情斷。

范姜彥豐在去年10月底突然大爆發，公開控訴老婆粿粿與王子互動超越界線、婚內出軌，更揚言手握兩人不倫的實質證據。（IG圖片）

王子不得不低頭認衰，承認「逾越朋友界線」，公開道歉並宣布全面停工「潛水」。（IG@prince_pstar）

女主角粿粿發布道歉影片後，社交平台便一直停止更新，與范姜彥豐亦恩愛夫妻情斷。（IG@meigo_c）

大年初六廟宇團拜現真身 王子零偽裝傍實毛弟求轉運

雖然兩人自鬧出風波後一直極度低調，但近日網上流出的一批照片，就令他們的行蹤意外曝光！事緣台灣「大溪鳳山寺廣澤宮」的FB專頁日前分享了大年初六（2月22日）舉辦開工團拜活動的實錄，由「搖滾宮主」賴銘偉主持儀式，現場星光熠熠。網民眼利發現，王子和粿粿竟然齊齊現身團拜行列，從照片可見，有細佬「毛弟」邱宇辰傍實的王子幾乎零偽裝，穿上白Tee搭配牛仔褲、戴著墨鏡，大模斯樣地站在第二排的顯眼位置，雙手拿香虔誠參拜，未知是否想求神明庇佑事業能早日谷底反彈。

台灣「大溪鳳山寺廣澤宮」的FB專頁日前分享了大年初六（2月22日）舉辦開工團拜活動的實錄，網民眼利發現，王子（紅圈）和粿粿（綠圈）竟然齊齊現身團拜行列。（fb@大溪鳳山寺廣澤宮）

有細佬「毛弟」邱宇辰傍實的王子幾乎零偽裝，穿上白Tee搭配牛仔褲、戴著墨鏡，大模斯樣地站在第二排的顯眼位置。（fb@大溪鳳山寺廣澤宮）

粿粿包到冚匿人群避嫌 孖王子齊擲筊命運大不同

相比起王子的坦蕩蕩，粿粿就顯得極為避忌。她不但沒有站在王子身旁，更戴上棒球帽與黑色口罩「包到實一實」，整個人縮在人群之中，十分低調。據台媒報道，他們一行人在廣澤宮逗留了約三小時，期間王子、粿粿更趁機向文昌帝君擲筊。充滿戲劇性的是，王子與毛弟輪流擲筊都未能擲出聖筊，粿粿一擲便獲得聖筊，更領到加持過的「乖乖」零食，命運大不同。

粿粿顯得極為避忌，戴上棒球帽與黑色口罩「包到實一實」，整個人縮在人群之中，十分低調。（fb@大溪鳳山寺廣澤宮）

王子與毛弟輪流擲筊都未能擲出聖筊，但粿粿一擲便獲得聖筊。（fb@大溪鳳山寺廣澤宮）