臥底嬌娃｜伍仲衡現身做刻薄評審終和好？　前年年底被狠飛出節目

音樂人伍仲衡於2024年底時爆出因與TVB爭奪《校園好聲音》冠軍洪心怡而傳出不和，最終他被飛出《中年好聲音3》的評審團陣容。自此事後，伍仲衡的曝光率大減，但近日有網民發現他重新出現於TVB，有指他現身新劇《臥底嬌娃》中，因而再掀起熱討。

伍仲衡因與TVB爭奪《校園好聲音》冠軍洪心怡而傳出不和。(節目截圖)

最終導致伍仲衡被取締並退出《中年好聲音3》的評審團陣容。（TVB）

伍仲衡客串演Mean爆評審

劇中伍仲衡以本色出演了一位尖酸刻薄的評審角色，重現了他在《中年好聲音》中的犀利風格。不少網民見狀後猜測，伍仲衡或許已與TVB和解，但也有網民認為今次的客串可能是他在TVB最後的演出。

翻查資料，《臥底嬌娃》拍攝日期在2024年8月至11月，估計當時仍未被TVB封殺。而在拍攝該劇期間，伍仲衡接受了TVB娛樂新聞台的訪問。他覺得參與拍攝過程十分有趣，但提到「等埋位」的時間較長則笑言：「唔好以為拍戲就係嚟到即刻拍，係要等好耐先有得拍㗎，但喺等嘅時間，我喺到觀察各位演員嘅演技，學到嘢啦。」此外，他還曾透露希望未來能挑戰更多不同類型的角色，例如臥底、太監或皇帝等，可惜他之後與TVB的關係弄得這麼疆，相信能再次現身TVB亦是一件艱難的事。

伍仲衡客串演Mean爆評審。(ig@harryngchunghang)

伍仲衡同YUMI跳舞。(ig@harryngchunghang)

伍仲衡自2014年起便開始擔任TVB歌唱比賽節目的評審工作，參與過《超級巨聲4》以及《聲夢傳奇》第一、二季的評審團。自2022年開始，他更成為《中年好聲音》系列的重要成員。然而，在2024年12月，他因成立個人公司並簽下洪心怡的舉動，被指觸及TVB利益，最終遭「被換人」的結局，引起一片嘩然。

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡。(ig@harryngchunghang)