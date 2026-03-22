馬德鐘《強姦2》出位卻無緣爭新人獎　曾做搬運戶口得$76.8丨專訪

馬德鐘在無綫主演的最後一部劇集《非常檢控觀》剛播映完畢。隨著這部劇完結，他亦正式離開TVB。在觀眾眼中，馬德鐘身形高大，入行前是G4（保護要人組）特警，入行後更是「專業人士御用演員」，演活了飛機師、醫生、律師等角色，加上曾做馬主，形象總是光鮮亮麗。然而，他接受《由零說起》專訪，坦言這幾十年的演藝路其實並不容易，試過捱窮日子做搬運工人、戶口不足一百元、甚至要借錢「萬歲」。他憑《強姦2之制服誘惑》的變態殺手Philip成功出位，但卻未能入圍競逐電影最佳新人獎。



馬德鐘由G4轉型做演員，捱過嘅苦都唔少。（葉志明 攝）

馬德鐘係今集《由零說起》嘉賓。（葉志明 攝）

馬德鐘演過好多專業人士嘅角色，演律師亦入型入格。（電視截圖）

馬德鐘喺《非常檢控觀》飾演檢控官，患有罕見的「鏡反射觸覺症」。（電視截圖）

馬德鐘在《衝上雲宵》演飛機師，成功改變戲路，係「專業人士御用演員」。（IG：@joema_tak_chung）

屋邨成長志願做警察

馬德鐘自小在屋邨長大，家中有六兄弟姊妹，父親是的士司機。中三那年，為了生計及父親的期望，他考入警察少年訓練學校。回憶起警隊生涯，最讓他難忘的不是驚心動魄的槍戰，而是一次在城門水塘處理吊頸案的經歷。那是大年初二，師兄叮囑他解繩時千萬不要站在屍體正面。「佢喺前面抱，一解了下來，佢吐出來的那口氣……很重要。在後面抱，抱著佢，然後放下來。」當時通訊落後，沒有手機也沒有電筒，馬德鐘獨自一人在漆黑的山林中陪伴著屍體等待接更。「我哋會跟佢講『係嚟幫你』，有嗰份使命感，恐懼都少啲。」

馬德鐘從小立志當警察。（葉志明 攝）

馬德鐘中三後便投考少年警訊訓練學校，立志做警察。（微博＠張筱蘭）

馬德鐘體能極佳，一次就成功考入G4保護要人組。（微博＠張筱蘭）

馬德鐘與太太中一時候已認識。（微博＠張筱蘭）

馬德鐘入行前做過警察，演出入型入格。（資料圖片）

代古天樂拍節目巡禮 演楊過唔見樣

馬德鐘擁有G4特警的背景，曾貼身保護戴安娜王妃，但轉投娛樂圈初期，他接到的角色往往是最不討好的。「都係做變態、舞男、基佬……做好多呢類角色。」有次在節目巡禮中，因為身形高大和左撇子的特質，竟獲安排飾演《神鵰俠侶》的楊過，可惜最後卻是空歡喜一場。「當時我仲係做小角色，有人搵我演楊過，心諗咁好機會，但原來成個節目巡禮係唔見樣，只係套住兩條手袖，跟住就係剪影打交，只係要我嘅形態，最後由古天樂做。」

馬德鐘曾在節目巡禮中扮演楊過，但全程唔見樣，角色最後由古天樂做男主角。（《神雕俠侶》劇照）

由G4鐵漢淪為「變態殺手」

馬德鐘直言正因為被定型為「奸人」，他吸引了電影導演的注意，邀請他接拍《強姦2之制服誘惑》，飾演變態牙醫 Philip Wong，對朱茵施暴時的一句對白：「扣你五十分！」更成為了港產片中的經典金句，他說：「咁真係好成功喎！.....估唔到變咗經典對白，只係劇情做落去，咦，點解變咗經典對白都幾得意。」

回憶起這個角色，馬德鐘坦言始料不及。但當時他並未因為是反派而敷衍了事。相反，他為這個變態角色設計了詳細的心理背景，「點解佢會有啲咁嘅行為？係咪有啲心理創傷？」他甚至向導演提議加入一些因創傷而引發的小動作，試圖深入挖掘角色的內心。雖然演出入型入格，但未有任何獎項的提名，「演出咁好會唔會有啲機會呢？但可能片種問題，被界定咗一啲嘢，就未必去到好正規，令你有機會去角逐電影新人獎，咁就冇囉。」

馬德鐘初入行都係做奸人角色。（葉志明 攝）

馬德鐘在《強姦2之制服誘惑》飾演變態牙醫 Philip Wong，對朱茵施暴時的一句對白：「扣你五十分！」成為了港產片中的經典金句。（電影截圖）

「鞭打本王」亦係馬德鐘另一個經典。 （電視截圖）

戶口剩$76.8 兼職搬運當健身

除了角色上的心理關口，還要面對生活上的重重難關。雖然馬德鐘一入TVB就簽了經理人合約（親生仔），底薪比訓練班出身稍高，但受限於合約不能隨便接外面的工作，收入其實捉襟見肘。

馬德鐘形容當時的生活是「食完呢餐唔知下餐點」。最落魄的時候，他試過在提款機撳錢，螢幕顯示戶口餘額僅剩 $76.8。為了撳一百元出來生活，他要厚著臉皮叫朋友轉賬二十多元給他湊夠整數，他說：「呢啲情況試過好多，有時借，有時咩呀...左借右借頂囉，到後來有工作先慢慢還。」為養家，他更會去做兼職搬運工人，「反正就當健身，幾百蚊一日，有工開就做。」即使在被路人認出，他也毫不介意：「認得你係演員，但又唔係好大紅大紫。」

無錢「萬歲」：連Canteen飯局都不敢去

在娛樂圈，「萬歲」（請客）是一種社交文化，但對當時的馬德鐘來說，卻是沉重的負擔。他回憶道：「有時拍緊嘢，話一齊上Canteen食飯，都未必敢去。」原因很簡單，平時捱個飯盒只需十幾元，但若跟大隊叫餸食飯，分攤下來可能要三、四十元。「我夾完嗰餐，聽日嗰餐點呢？當時未做男主角，但之後（做主角）要請晒一大班人食飯，或者要夾多啲錢都係有困難嘅，真係。」

馬德鐘戶口都試過剩低唔夠100蚊。（葉志明 攝）

馬德鐘戶口都試過剩低唔夠100蚊。（葉志明 攝）

馬德鐘原來都有過生活拮据嘅日子。（葉志明 攝）

「馬神」馬德鐘夫婦與陳玉蓮曾共同擁有的愛駒「快樂實在」。（ig圖片）

喪母之痛與五十歲的重生

從《創世紀》到《衝上雲霄》，馬德鐘終於憑藉飛機師凌雲志一角洗脫奸人形象，奠定一線小生地位。在TVB《萬千星輝頒獎典禮》累計提名過16次「最佳男主角」，最終在2018年憑《跳躍生命線》首度榮登視帝奪寶座，但他坦言當時心態已變，只求盡力演好角色。然而，就在他獲獎後不久，一向身體健康的母親突然因心臟大動脈撕裂離世。收到母親離世的消息時，他正在拍攝電影《使徒行者》，當天有一場飾演警務處長的大場面，為了不影響劇組進度，他強壓悲傷，消化完一大堆對白，專業地完成了拍攝。直到獨處時，那種巨大的失落感才湧上心頭。

馬德鐘曾處理一宗吊頸案，近距離接觸屍體。（葉志明 攝）

馬德鐘憑《衝上雲宵》飾演「凌雲志」一角彈起。（電視截圖）

馬德鐘馮《跳躍生命線》首度榮登視帝奪寶座。（馬德鐘Facebook）

馬德鐘坦言多年來一直與獎項擦身而過，今次奪得視帝殊榮令他非常激動。（資料圖片/葉志明攝）

馬德鐘媽媽突然離世，對佢亦好大打擊。（受訪者提供）

髮型：Hair @ Sue Cheung K11 Musea Hair Corner

場地提供：ViDA Living

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