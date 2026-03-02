失婚前艷星回流搵工屢遇騙子　怒斥蝦女人：使唔使打埋X機呀？

現年47歲的落選港姐林雅詩（Grace），當年於無綫發展平平，她放手一搏拍《PR Girls青春援助交際》等多套三級片，又擔任成人台主持，2005年嫁商人前夫溫文英及育有一子後便淡出幕前。不過後來男方出軌，她只好復出拍寫真賺錢，以為再覓得「第二春」，誰知經理人男友馬天樂卻「偷食」，林雅詩繼續以單親媽媽身份照顧兒子，心灰意冷的她前年帶同兒子移居英國，放下身段寄出30幾封求職信，甚至願意做洗碗工，奈何都「食白果」，最終決定回流香港。

現年47歲的林雅詩（Grace），1997年參加港姐入行，20強止步。（TVB）

當年於無綫發展平平，林雅詩（左三）放手一搏拍《PR Girls青春援助交際》等多套三級片，又擔任成人台主持。（劇照）

不過2015年，林雅詩因婚姻觸礁而復出，並推出性感寫真。（寫真圖片）

林雅詩幾年前帶同兒子移居英國，放下身段寄出30幾封求職信，甚至願意做洗碗工，奈何都「食白果」，最終決定回流香港。（資料圖片）

回港求職月前慘遇變態佬 狂收露體相爆粗鬧爆：X街嚟㗎

她回港後找工作亦處處碰壁，但仍積極在社交平台表示自己工作檔期全面開放，希望有人找她工作。本以為肯捱肯做就有出路，但兩個月前林雅詩自爆在搵工過程中慘遇變態佬，令她忍不住在社交平台爆Seed鬧爆！當時她表示市道搵食艱難，找工作又被壓價甚至冇錢收；此外更有人借工作為名性騷擾，她激動寫道：「有啲人扮有工作搵你聯絡你，諗住有個希望搵多一蚊得一蚊啦，點知原來係想搵你傾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要諗住免費！X街嚟㗎！」更離譜的是，對方之後竟向林雅詩傳送露體相，她怒斥：「跟住就send埋啲露體狂嘅相，咁即係點呀？當然我有block咗佢啦，但係佢又用另外一個Account再開返呀嘛！唔好再蝦我個女人仔啦！」

林雅詩回港後找工作亦處處碰壁，但仍積極在社交平台表示自己工作檔期全面開放，希望有人找她工作。（fb@林雅詩）

林雅詩在社交網大吐苦水，坦言市道差搵食艱難，想找工作又被人壓價，甚至冇錢收。（fb@林雅詩）

林雅詩竟遇到有人扮有工作機會，但其實只想傾偈「唔知博乜」，並斥：「博乜大家心知肚明啦，仲要諗住免費！X街嚟㗎！」（fb@林雅詩）

再遇假工作機會 怒轟無恥男蝦女人：使唔使打埋X機呀？

未料近日同類事件再度發生，林雅詩昨日（1日）在社交平台透露又有人扮有工作而接觸她，到落訂時卻失蹤，她開名公審對方，令她覺得對方只乘機為了跟她溝通：「傾好晒所有條件要求，都叫佢落訂過錢嗰一刻？竟然人影都唔見，我覺得唔係好玩？有心搵人接job，定啲X街男人借接job嚟同我溝通，溝通完講好晒價錢叫佢過數落訂金，竟然人都冇？」林雅詩嬲爆問：「做男人唔好做到咁X街啦，咁樣好過癮咩？聽到我把聲特別興奮㗎？使唔使打埋X機呀？蝦我一個女人仔？正X街！你記住呀世界有報應㗎！」

林雅詩日前在fb貼黑圖。（fb@林雅詩）

之後她又再爆有人傾好晒工作內容，一要落訂就玩失蹤，質疑對方純粹是想跟她溝通。（fb@林雅詩）