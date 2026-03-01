「御用師奶」黃梓瑋為變靚狂拮50針水光針　打完一臉血仲痛到喊

TVB Plus節目《醫美直擊首爾篇》由何依婷與關嘉敏、陳嘉佳（細細粒）聯手主持，日前（27日）播出了的一集，繼續追蹤「御用師奶」黃梓瑋赴韓整容之旅的全過程。節目深入展示她注射「長效水光針」的臉部美容療程，並首次公開了她花費約12萬港幣進行牙齒美容的完整詳情。

「御用師奶」黃梓瑋赴韓整容之旅的全過程。(影片截圖)

節目展示她注射「長效水光針」的臉部美容療程。(影片截圖)

黃梓瑋面臨疼痛挑戰，全臉注射近50針

現年57歲的黃梓瑋為改善膚質，毅然接受醫美界公認「最痛針劑」之一的長效水光針（Skinvive）療程。過程中，她全臉以手打方式被施近50針，臉頰甚至滲出了血跡。鏡頭更真實捕捉到她因劇痛而皺眉、緊握抱枕甚至落淚的每個瞬間，令在旁觀察的關嘉敏和陳嘉佳感到格外心疼，難以直視，關嘉敏更看到哭。打完針後，黃梓瑋坦言這種疼痛非常難忍而且「真係好痛」，但為了獲得6至9個月的持久美麗效果，仍硬著頭皮迎接挑戰。

黃梓瑋為變靚狂拮50針長效水光針。(影片截圖)

黃梓瑋打到一臉血。(影片截圖)

關嘉敏更看到哭。(影片截圖)

黃梓瑋痛到喊。(影片截圖)

牙齒煥然一新，告別多年的困擾

除了臉部膚質調整以及眼皮、鼻子、下巴的整容項目外，黃梓瑋還致力解決困擾多年的牙齒問題。她透露年輕時曾因意外摔倒而損傷門牙，當時使用的金屬牙套因氧化導致牙肉萎縮及變黑，影響到她的外貌。因此今次赴韓，她花費約12萬港幣進行了16顆「無痕陶瓷牙貼片」修復療程。整個過程高效完成，包括移除舊牙套、修整牙齦線、3D掃描建模以及安裝半永久牙貼片，而這些手續僅僅一天便完工。完成後，黃梓瑋終於擁有一排整齊而潔白的牙齒，立即自信滿滿地展示燦爛笑容。她感慨這次的改造過程辛苦但值得，不僅外貌得到提升，也讓自信心大幅改善。

黃梓瑋還致力解決困擾多年的牙齒問題。(影片截圖)