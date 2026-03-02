吳辰君移居杜拜多年　親歷導彈爆炸受驚報平安：眼淚幾乎忍不住

現年47歲的台灣女星吳辰君，早年以成龍電影《警察故事4之簡單任務》出道，被譽為「龍女郎」。她於2012年與博納影業高層、鳳凰衛視前高層廖懷南結婚後淡出演藝圈，近年定居於杜拜。但是近日中東局勢急遽升溫，美國與以色列的軍事行動波及阿拉伯聯合酋長國，杜拜和阿布札比連續傳來爆炸聲，導致機場停運、五星級酒店遭無人機攻擊引致大火。移居杜拜的吳辰君目睹事件，親身感受戰火的威脅。她形容：「人生第一次聽見三聲巨響，說不害怕是不可能的！」

吳辰君親歷導彈爆炸受驚

然而面對中東地區局勢的混亂，吳辰君密切關注國際新聞。日前（28日）傍晚，她記錄下聽到導彈爆炸聲的恐慌情緒。她發文表示，當時正與兒子在家中用餐時，接連三聲巨響伴隨著房屋震動：「新聞裏陸續傳來導彈的消息與不遠處的火光。一直關注中東局勢的我，想到這片土地的動盪，眼淚幾乎忍不住，卻仍只能在孩子面前裝作若無其事。一向不喜歡用卡通打發孩子時間的我，今晚卻破例讓他們開心地盯着螢幕。只希望那些彩色的畫面，能成為一道防護牆，隔絕門外的恐慌，給他們一點純粹的快樂。」她坦言無法不感到害怕，而新聞中的導彈消息與窗口外的火光，更讓人不安。

第一次面對戰爭的壓迫，讓吳辰君心有餘悸：「人在杜拜，心裏有些亂，但此刻能做的只有祈禱。謝謝關心我的朋友們，願紛爭早日結束，平安降臨在每一個人身上。」吳辰君接受傳媒電話訪問時表示：「聽到巨響心還是會慌，盡量在孩子面前保持鎮定，昨天半夜孩子也被嚇醒，希望一切平安，祈禱戰爭盡早結束，日子回歸正常。」

吳辰君從昨日到今天仍聽到有導彈攔截的轟鳴聲

吳辰君透過社交平台更新近況，提到從昨日到今天仍有導彈攔截的轟鳴聲。她寫道：「還好，目前Dubai的水、電、食物都正常。前兩天才剛把冰箱補滿，沒想到會遇到這樣的突發狀況。也因此更深刻體會，原來平凡安穩的日常，是多麼珍貴。」她還提到自己和孩子一同度過這段艱難時間：「我們和孩子聊了現況。孩子們其實很懂事，在家閱讀、玩桌遊，安靜地做自己的事。今天他們還幫忙切水果、做巧克力蛋糕，我在廚房準備餐點，努力讓生活維持原本的節奏。因為我相信，只要大人穩住了，孩子的世界就依然是安全的。」

吳辰君寄託平安

最後，她在留言中寄託希望：「從沒想過，我們也會親身經歷導彈攔截與震耳的巨響。但此刻能做的，就是照顧好家人、守好生活，讓愛與陪伴成為彼此最堅定的力量。謝謝所有關心我的朋友。願紛爭早日落幕，影響降到最低。願平安與光明，降臨在每一個人身上。」